Partyzáni na sextenských ferratách. Prošli jsme tunely z velké války

Může se hodit Pokud jedete do Dolomit, určitě si na cestu vyměňte eura. Ačkoliv na mnoha chatách můžete zaplatit kartou, v některých místech to ještě nelze.

Cena za přespání se různí. Nejdráže pořídíte za 70 eur na chatě Zsigmondyhütte, jinde se díky pojištění u Alpenverein vejdete i s jídlem do 20 eur. V každém případě při plánování trasy prozkoumejte webové stránky jednotlivých chat a zkontrolujte aktuální ceny, ať poté nejste překvapeni.

Další výdaje představuje cesta do a z Itálie. Nejekonomičtějším řešením je posadit do auta pět lidí, kteří se pak o náklady na cestu podělí. Peníze uspoříte také konzumací vlastního jídla.

Na čem se však rozhodně nevyplatí šetřit, to je vybavení. Do hor si pořiďte kvalitní obuv, kvůli nebezpečí pádu kamení nezapomeňte na helmu a pro zdolávání zajištěných cest myslete také na ferratové vybavení.

Opakování je matka moudrosti, a proto je dobré připomenout, že počasí na horách se mění každou minutu. Abyste nebyli zaskočeni, zabalte do krosny pláštěnku a zvažte, zda místo tří triček nevezmete raději náhradní pár bot, klidně i nízkých. Nohy v suchu, to je v horách pocit k nezaplacení.