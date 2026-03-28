Stop rychlému focení. Italská vesnice omezuje přístup ke známému kostelu

Řada míst vyhledávaných turisty zpřísňuje pravidla pro návštěvníky. Nová omezení zavádí také oblast kolem kostela Santa Maddalena v severní Itálii, kde prudce vzrostl počet jednodenních návštěvníků. Ti si podle místních do vesnice obklopené vrcholky Dolomit přijedou jen pro rychlou fotografii, čímž však zatíží infrastrukturu.
Oblast kolem kostela Santa Maddalena v severní Itálii zavádí opatření proti...

foto: ČTK

Oblast kolem kostela Santa Maddalena v severní Itálii zavádí opatření proti...
Oblast kolem kostela Santa Maddalena v severní Itálii zavádí opatření proti...
Třetí místo v profesionální kategorii Krajina získal fotograf Valentin Valkov...
Tre Cime – největší turistický klenot italských Dolomit
Přeplněné ulice, tlak na infrastrukturu i problémy s bydlením spojené s krátkodobými pronájmy. Řada destinací v Evropě i ve světě zavádí opatření proti dopadům nadměrného turismu. Úřady regulují vstup do vytížených lokalit, zavádějí turistické poplatky a snaží se omezit jednodenní návštěvníky, kteří podle nich zatěžují místa více, než kolik přispívají.

K novým opatřením přistupuje i oblast kolem kostela Santa Maddalena v severní Itálii. Malý vesnický kostel obklopený vrcholky Dolomit se více než deset let šířil internetem jako fotogenické místo, podle místních se ale stálý proud návštěvníků proměnil v záplavu především loni v létě. Úřady se proto snaží nápor turistů snížit.

Regulace cestovního ruchu má své limity. I nápor turistů přináší výhody

Od května proto bude přístup do vesnice poblíž kostela, který je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO, omezen závorou. Vjezd bude umožněn jen obyvatelům a návštěvníkům, kteří v oblasti zůstanou alespoň jednu noc. Jednodenní návštěvníci se ke kostelu dostanou jen pěšky z vyhrazených parkovišť, což může trvat i déle než 30 minut, auta a autobusy s krátkodobými výletníky budou zcela odmítány.

Starosta Peter Pernthaler uvedl, že cílem není turisty odradit, ale nastavit větší pořádek tak, aby byla zachována kvalita života místních i pozitivní zážitek návštěvníků. Podle místních totiž přibývá návštěvníků, kteří přijedou jen pro rychlou fotografii, čímž zatíží infrastrukturu, a brzy odjedou.

Turisté všechno ničí

Podle členky rady Roswithy Moret Niederwolfsgruberové jednodenní výletníci ucpávají úzké silnice a odrazují návštěvníky, kteří by se zde chtěli zdržet déle. „Ničí všechno, co jim stojí v cestě, aby si pořídili fotku. Stalo se to neudržitelným, neexistuje zde rovnováha,“ řekla pro CNN.

Pernthaler uvedl, že systém filtrovaného vjezdu bude fungovat od května do listopadu. Jakmile se parkoviště ve vesnici naplní, budou muset řidiči parkovat ještě dál. Zvýšit se má také cena parkování, která nyní činí čtyři eura za den.

Napětí na Tenerife roste. Místní bojují proti turistům, ničí auta z půjčoven

Kostel Santa Maddalena si získal oblibu mimo jiné mezi čínskými turisty poté, co se před lety objevil na SIM kartách vydaných čínským mobilním operátorem. Nedaleká hora Seceda se pak v roce 2013 objevila jako spořič obrazovky v systému iOS 7, což přivedlo další vlny návštěvníků. Obě lokality se později staly stálicí v tipech na sociálních sítích.

Podobná opatření už přijala i další italská města a vesnice, například Benátky. Město totiž zavedlo vstupní poplatek pro nezávislé jednodenní výletníky starší čtrnácti let, a to ve výši pět eur. Poplatek se vztahuje na vyhrazené časy turistické špičky mezi 8:30 a 16:00 a týká se vybraných dnů s vysokou návštěvností.

Cílem je podle města omezit dopad krátkodobých návštěvníků na infrastrukturu a kvalitu života obyvatel. Osvobozeni od platby mohou být například místní, pracovníci nebo hosté, kteří v Benátkách přenocují.

Vyšší poplatky, omezený počet vstupenek

Regulace se čím dál tím víc zpřísňují také na Machu Picchu v Peru. Pravidla se tam podle správy lokality mění každoročně kvůli rostoucímu počtu turistů. Návštěvníci se nyní musí pohybovat podle zvolených okruhů a platí i časové limity návštěvy.

Podle sezony je navíc denně k dispozici omezený počet vstupenek. Předpisy také stanovují povinný doprovod průvodce, omezení velikosti skupin i zákaz opětovného vstupu do citadely. Opatření mají chránit přírodní prostředí i samotné památkové dědictví.

Oblast kolem kostela Santa Maddalena v severní Itálii zavádí opatření proti turistům, kteří si přijedou pro rychlou fotografii kostela.
Oblast kolem kostela Santa Maddalena v severní Itálii zavádí opatření proti turistům, kteří si přijedou pro rychlou fotografii kostela.
Oblast kolem kostela Santa Maddalena v severní Itálii zavádí opatření proti turistům, kteří si přijedou pro rychlou fotografii kostela.
Třetí místo v profesionální kategorii Krajina získal fotograf Valentin Valkov za fotografii vesnice Santa Maddalena pod italskými Dolomity.
Napětí kolem turismu je patrné i ve Španělsku. Obyvatelé Barcelony loni při protestech polévali turisty vodními pistolemi a skandovali „turisté, jděte domů“. Ve městě se zároveň zvýšila turistická daň pro hosty pětihvězdičkových hotelů.

Mezi další místa, která zavádějí nové poplatky nebo omezení, patří například Santorini a Mykonos v Řecku, Bali v Indonésii, Sevilla ve Španělsku nebo Edinburgh ve Skotsku. Zatímco někde úřady sázejí na vyšší turistické daně, jinde regulují přístup do konkrétních lokalit nebo zpřísňují pravidla chování návštěvníků.

KVÍZ: Co si pamatujete ze zeměpisu? Ověřte své znalosti vlajek světa

34 Kvíz Cestování Vlajky světa

Pamatujete si ještě státní vlajky ze školních lavic, nebo byste dnes spíš tipovali? Vyzkoušejte si, jak dobře znáte státy světa podle jejich vlajek. Čekají vás známé symboly států i ty, které umějí...

Vesnice, se kterou si statistici nevěděli rady. Švýcarské Corippo je fenomén

Jak vypadá obec, kde volby rozhodne devět hlasů, nezaměstnanost je prakticky...

Jak vypadá obec, kde volby rozhodne devět hlasů, nezaměstnanost je prakticky nulová a na správě radnice se podílí významná část všech obyvatel? Ve švýcarském Corippo to bylo dlouho skutečností. Právě...

Nad Tbilisi se tyčí tajemný monument. Tuto gruzínskou památku turisté neznají

Na kopci nad severní části Tbilisi stojí monument, který působí jako moderní...

Na kopci nad severní části Tbilisi stojí monument, který působí jako moderní chrám historie. Obří sloupy pokryté reliéfy vyprávějí příběh Gruzie od legendárních vládců až po příchod křesťanství....

Asia Express 2026: kdo vypadnul, účastníci, kde sledovat

Na cestu po Asii se vydají i nesmiřitelní protihráči ze Zrádců Nicole s...

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Mezi účastníky jsou známí sportovci, kaskadérka i dva rivalové z detektivní hry Zrádci. Které dvojice doposud...

Vesnička, o které turisté nevědí. Foz d'Égua je portugalským Hobitínem

Turisté obdivují kamenné domy v Piódão a mají pocit, že už viděli to...

Turisté obdivují kamenné domy v Piódão a mají pocit, že už viděli to nejlepší z portugalských hor. Jenže stačí ujít pár kilometrů a objeví místo, které vypadá jako scenérie z fantasy filmu. Malá...

Stop rychlému focení. Italská vesnice omezuje přístup ke známému kostelu

Oblast kolem kostela Santa Maddalena v severní Itálii zavádí opatření proti...

Řada míst vyhledávaných turisty zpřísňuje pravidla pro návštěvníky. Nová omezení zavádí také oblast kolem kostela Santa Maddalena v severní Itálii, kde prudce vzrostl počet jednodenních návštěvníků....

28. března 2026

Český výletník: Jen ve Zlíně může nést náměstí jméno Práce, dohlíží na něj Baťa

Tomáš Baťa má sochu přes silnici od Baťova mrakodrapu. Má ruce v bok a dívá se...

Od narození Tomáše Bati letos 3. dubna uplyne 150 let. Český výletník proto tentokrát zamířil do nejameričtějšího českého města, které obuvník vybudoval. Přestože dal Zlínu život, v Baťově památníku...

27. března 2026

Stezky, které oživily jeptišky. Vedou k zapomenutým klášterům v horách Itálie

Síť stezek nazvaná Cammino della Santissima Trinità vede lesnatou krajinou...

Itálie dlouhodobě řeší nápor turistů v nejznámějších městech. Jen pár desítek kilometrů od Říma však existuje úplně jiný svět. V horách regionů Lazio a Abruzzo vznikla nová poutní trasa, která vede k...

26. března 2026

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Singrovka M240.028 v Želině před cestou do Kyselky

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  25. 3. 13:12

Vesnička, o které turisté nevědí. Foz d'Égua je portugalským Hobitínem

Turisté obdivují kamenné domy v Piódão a mají pocit, že už viděli to...

Turisté obdivují kamenné domy v Piódão a mají pocit, že už viděli to nejlepší z portugalských hor. Jenže stačí ujít pár kilometrů a objeví místo, které vypadá jako scenérie z fantasy filmu. Malá...

25. března 2026

Znáte Zlatý roh? Jednou z nejkrásnějších pláží světa se pyšní Chorvatsko

Pláž Zlatý roh (Zlatni rat) v chorvatském Bolu je jednoduše úchvatná. Unikátní...

Pláž Zlatý roh (Zlatni rat) v chorvatském Bolu je jednoduše úchvatná. Unikátní zlatavá pláž se táhne do křišťálově čistého moře a mění tvar s přílivem a odlivem. Je to ideální místo k relaxaci,...

24. března 2026  8:30

První slunce v zemi vikingů. Objevte jarní Stockholm i krásy okolní přírody

Premium
Stockholm se rozkládá na čtrnácti hlavních ostrovech, které vystupují z třetího...

Když se Stockholm probouzí do jara, město oživne a z chladných a odměřených Švédů se stávají poměrně příjemní lidé, kteří vyrážejí za sluncem k vodě i do parků. Využijte této příležitosti a objevte...

24. března 2026

Asia Express 2026: kdo vypadnul, účastníci, kde sledovat

Na cestu po Asii se vydají i nesmiřitelní protihráči ze Zrádců Nicole s...

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Mezi účastníky jsou známí sportovci, kaskadérka i dva rivalové z detektivní hry Zrádci. Které dvojice doposud...

23. března 2026  8:47

Bavorskou metropoli máme za humny. Mnichov oslní historií, pivem i BMW

Na prvních příčkách žebříčku nejlepších měst pro život se pravidelně objevuje...

Na prvních příčkách žebříčku nejlepších měst pro život se pravidelně objevuje německý Mnichov. A aby ne! Stačí krátká návštěva a jistě také propadnete jeho kouzlu. Město může nabídnout historii,...

23. března 2026  8:30

Nad Tbilisi se tyčí tajemný monument. Tuto gruzínskou památku turisté neznají

Na kopci nad severní části Tbilisi stojí monument, který působí jako moderní...

Na kopci nad severní části Tbilisi stojí monument, který působí jako moderní chrám historie. Obří sloupy pokryté reliéfy vyprávějí příběh Gruzie od legendárních vládců až po příchod křesťanství....

23. března 2026

Na co zírá mašinfíra: Z Vizovických vrchů krajem slivovice až do Zlína

Výletní souprava spolku Kroměřížská dráha v čele s motorovým vozem 810.486 ve...

Jak jsme vám nedávno slíbili, ukážeme vám druhou část takzvané Baťovy dráhy na Valašsku. Tentokrát se ale svezeme od konce do jejího středu. Cyril, náš dnešní mašinfíra, vyrazí na letní jízdu...

22. března 2026

KVÍZ: Co si pamatujete ze zeměpisu? Ověřte své znalosti vlajek světa

34 Kvíz Cestování Vlajky světa

Pamatujete si ještě státní vlajky ze školních lavic, nebo byste dnes spíš tipovali? Vyzkoušejte si, jak dobře znáte státy světa podle jejich vlajek. Čekají vás známé symboly států i ty, které umějí...

vydáno 22. března 2026

