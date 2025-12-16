Sladký život za dvě eura. Vstup k římské fontáně di Trevi už nebude zdarma

Autor: ,
  11:30
Turisté budou od 7. ledna muset zaplatit dvě eura (49 korun) za vstup ke slavné fontáně di Trevi v Římě. Opatření má do městské pokladny přinést zhruba 20 milionů eur ročně (487 milionů korun). Obyvatelé italského hlavního města si budou moct ikonickou památku prohlédnout zadarmo.

Vstup k fontáně regulují úřady už zhruba rok. V areálu se nyní smí současně nacházet maximálně 400 lidí. Od ledna pak mají být zavedeny dva oddělené vstupy – jeden pro Římany a druhý pro turisty. Vstupné bude možné platit i kreditní kartou, informuje agentura APA.

Radní pro cestovní ruch Alessandro Onorato zdůraznil, že cílem tohoto opatření je ochrana největší římské fontány, která je pozdně barokním mistrovským dílem architekta Nicoly Salviho.

Lidé si prohlížejí fontánu di Trevi a fotografují se při jejím znovuotevření pro veřejnost. Památka procházela před katolickým svatým rokem mimořádnou údržbou. (22. prosince 2024)
Lidé si prohlížejí fontánu di Trevi a fotografují se při jejím znovuotevření pro veřejnost. Památka procházela před katolickým svatým rokem mimořádnou údržbou. (22. prosince 2024)
Lidé si prohlížejí fontánu di Trevi a fotografují se při jejím znovuotevření pro veřejnost. Památka procházela před katolickým svatým rokem mimořádnou údržbou. (22. prosince 2024)
Lidé si prohlížejí fontánu di Trevi a fotografují se při jejím znovuotevření pro veřejnost. Památka procházela před katolickým svatým rokem mimořádnou údržbou. (22. prosince 2024)
24 fotografií

Jen během prvních šesti měsíců letošního roku přišlo fontánu di Trevi navštívit 5,3 milionu lidí. Je tak po Koloseu druhou nejnavštěvovanější památkou Říma. Příjmy ze vstupného budou podle Onorata investovány do zlepšení služeb cestovního ruchu.

Fontána proslula díky filmu režiséra Federika Felliniho Sladký život, v němž se v ní v noci koupe herečka Anita Ekbergová. Podle pověry musí každý turista, který si chce zajistit návrat do „věčného města“, hodit přes rameno do fontány minci.

Radnice se snaží atrakci chránit vysokými pokutami – například neoprávněný vstup do vody může neukázněné návštěvníky přijít až na 450 eur (asi 11 000 korun).

Souhlasíte se zpoplatněním vstupu k fontáně di Trevi pro turisty?

celkem hlasů: 56
Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Malý Berlín uprostřed polí. Z rozdělení německé vesničky mrazí dodnes

Tak blízko a přitom tak daleko. V devětačtyřicátém ještě Mödlareuth-Ost od...

Pozvánku k návštěvě muzea jistě neodmítnete, byť jeho název odráží určitou nerozhodnost. Jmenuje se Deutsch-Deutsches, tedy Německo-německé. To zdvojení omylem není. Muzeum, které otevřelo novou...

Kontrast Velkého egyptského muzea a Gízy je propastný. Čekejte peklo i ráj

Pyramidy v Gíze se řadí mezi Sedm divů světa.

Největší a nejmodernější muzeum světa se tyčí jen kousek od oblastí, jejichž obyvatelé přežívají na pokraji bídy. Velké egyptské muzeum vyneslo Gízu do popředí zájmu. Jeho bezprostřední okolí ale...

Kde najít oázy klidu. Objevte nejlepší wellness v Česku podle Amazing Places

Saunová zahrada SALORI u Hradce Králové

Podzimní plískanice a blížící se zima si přímo říkají o únik do tepla. Česká republika nabízí řadu míst, která snesou srovnání se světovou špičkou, ať už jde o design, gastronomii nebo kvalitu...

Ze srdce Paříže je zábavní park pro turisty. Město lásky míří k éře zombíků

Pohled od baziliky na Montmartru

Overturismus se v posledních letech stal jedním z nejpalčivějších globálních problémů, který sužuje stále více míst na planetě. V Paříži se bouří místní, protože v jejich domovech panuje atmosféra...

Dodávkou s dětmi: trochu jiná Andalusie. V srdci zelených kopců spálíte brzdy

Genalguacil, jihošpanělská oblast Serranía de Ronda je v zimních měsících sytě...

Jihošpanělská Ronda je vyhledávaným turistickým cílem. Málokdo však ví, že jižně od ní se rozkládá hornatá oblast plná zeleně. Serranía de Ronda, ač na první pohled vypadá téměř neobydlená, je plná...

Sladký život za dvě eura. Vstup k římské fontáně di Trevi už nebude zdarma

Lidé si prohlížejí fontánu di Trevi a fotografují se při jejím znovuotevření...

Turisté budou od 7. ledna muset zaplatit dvě eura (49 korun) za vstup ke slavné fontáně di Trevi v Římě. Opatření má do městské pokladny přinést zhruba 20 milionů eur ročně (487 milionů korun)....

16. prosince 2025  11:30

Les pro milovníky piva. Relaxovat můžete pod instalací pivních lahví v Číně

Tsingtao, jeden z největších čínských pivovarů

Na pobřeží čínského města Čching-tao, známého jako pivní metropole, vyrostl neobvyklý les z více než 30 tisíci prázdných plastových pivních lahví Tsingtao. Ekologická umělecká instalace u zátoky...

16. prosince 2025

Průvodce městem, kde vám hrozí přetížení smyslů. Co jste o New Yorku nevěděli

Premium
New York (USA), zasněžený Times Square

Město, které nikdy nespí. Betonová džungle. Velké jablko. Tavicí kotlík kultur. O New Yorku a jeho originalitě se napsaly romány a natočila řada filmů. Teprve osobní návštěva ale odhalí jeho...

15. prosince 2025

Ze srdce Paříže je zábavní park pro turisty. Město lásky míří k éře zombíků

Pohled od baziliky na Montmartru

Overturismus se v posledních letech stal jedním z nejpalčivějších globálních problémů, který sužuje stále více míst na planetě. V Paříži se bouří místní, protože v jejich domovech panuje atmosféra...

15. prosince 2025

Na co zírá mašinfíra: Změřili jsme cukrovarskou lokálku z Kouřimi do Peček

Měřící drezína MD-1 Správy železnic ve stanici Plaňany

Předposlední Mašinfíra roku 2025 nás zavede na zajímavou lokálku ve Středočeském kraji. S měřící drezínou Správy železnic jsme jednoho letního dne projeli dráhu, která kdysi spojovala hned několik...

14. prosince 2025

Dodávkou s dětmi: trochu jiná Andalusie. V srdci zelených kopců spálíte brzdy

Genalguacil, jihošpanělská oblast Serranía de Ronda je v zimních měsících sytě...

Jihošpanělská Ronda je vyhledávaným turistickým cílem. Málokdo však ví, že jižně od ní se rozkládá hornatá oblast plná zeleně. Serranía de Ronda, ač na první pohled vypadá téměř neobydlená, je plná...

13. prosince 2025

Místo průvodčích tu korzují uklízeči. V Asii jsme se svezli extra čistým rychlovlakem

Premium
Rychlovlak, který sviští z Jakarty až 350 km/h, nabízí nejen „let po kolejích“,...

V Indonésii můžete narazit na překvapivý dopravní úkaz. Rychlovlak, který sviští z Jakarty až 350 kilometrů za hodinu, nabízí nejen „let po kolejích“, ale taky nevídanou čistotu. Redaktor Magazínu...

12. prosince 2025

Věž Arabů i fešák s děravou špicí. Tyto hotely se pyšní rekordním počtem podlaží

Hledáte zážitky, které vám zvednou adrenalin i obzory? Nejvyšší hotely světa...

Hledáte zážitky, které vám zvednou adrenalin i obzory? Nejvyšší hotely světa dokazují, že ubytování může být atrakcí samo o sobě. Toho, že by s vámi v těch výškách zahoupal vítr, se bát nemusíte. Ale...

12. prosince 2025

Kde najít oázy klidu. Objevte nejlepší wellness v Česku podle Amazing Places

Saunová zahrada SALORI u Hradce Králové

Podzimní plískanice a blížící se zima si přímo říkají o únik do tepla. Česká republika nabízí řadu míst, která snesou srovnání se světovou špičkou, ať už jde o design, gastronomii nebo kvalitu...

12. prosince 2025

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Bardotka společnosti Rail System v čele vánočního vlaku

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  11. 12. 17:05

Dačice, Jiráskova - Pronájem - 3+1
Dačice, Jiráskova - Pronájem - 3+1

Jiráskova, Dačice - Dačice V, okres Jindřichův Hradec
14 000 Kč/měsíc

Více z nabídky 105 865 nemovitostí

Vánoční trhy ve Vídni 2025: Ceny, termíny i mapa. Vše, co potřebujete vědět

Vánoční trhy ve Vídni

Vídeň má v zimě obrovské kouzlo a adventní trhy ji před Vánoci tradičně provoní punčem a perníkem a dodají jí kouzelnou atmosféru. Konají se na mnoha místech, a tak jejich návštěvu můžete spojit s...

11. prosince 2025  9:38

V Česku není život. Lákají mě ostrovy, kde venčí mrtvoly, říká cestovatel

Premium
Pětadvacetiletý Lukáš Ondrejka žije na indonéském ostrově Lombok, kde si...

Po maturitě si ani nevyzvedl vysvědčení, odletěl do Londýna a už se nikdy pořádně nevrátil. Dnes žije pětadvacetiletý Lukáš Ondrejka na indonéském ostrově Lombok, kde si renovuje dům, surfuje,...

11. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.