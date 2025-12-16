Vstup k fontáně regulují úřady už zhruba rok. V areálu se nyní smí současně nacházet maximálně 400 lidí. Od ledna pak mají být zavedeny dva oddělené vstupy – jeden pro Římany a druhý pro turisty. Vstupné bude možné platit i kreditní kartou, informuje agentura APA.
Radní pro cestovní ruch Alessandro Onorato zdůraznil, že cílem tohoto opatření je ochrana největší římské fontány, která je pozdně barokním mistrovským dílem architekta Nicoly Salviho.
Jen během prvních šesti měsíců letošního roku přišlo fontánu di Trevi navštívit 5,3 milionu lidí. Je tak po Koloseu druhou nejnavštěvovanější památkou Říma. Příjmy ze vstupného budou podle Onorata investovány do zlepšení služeb cestovního ruchu.
Fontána proslula díky filmu režiséra Federika Felliniho Sladký život, v němž se v ní v noci koupe herečka Anita Ekbergová. Podle pověry musí každý turista, který si chce zajistit návrat do „věčného města“, hodit přes rameno do fontány minci.
Radnice se snaží atrakci chránit vysokými pokutami – například neoprávněný vstup do vody může neukázněné návštěvníky přijít až na 450 eur (asi 11 000 korun).