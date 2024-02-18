Šum vody, mramorové sochy a mince letící přes rameno. Fontána di Trevi je symbolem Říma, který láká miliony lidí z celého světa.
Autor: Karolína Snellgrove
Od ledna bude přístup k této ikonické památce pro turisty zpoplatněn, což zapadá do širšího trendu evropských měst, kde se za pobyt platí stále častěji.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Vstup k fontáně regulují úřady už zhruba rok. V areálu se nyní smí současně nacházet maximálně 400 lidí. Od ledna pak mají být zavedeny dva oddělené vstupy – jeden pro Římany a druhý pro turisty, kteří budou platit dvě eura.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Jen během prvních šesti měsíců letošního roku přišlo fontánu di Trevi navštívit 5,3 milionu lidí. Je tak po Koloseu druhou nejnavštěvovanější památkou Říma. Těmto davům se ale můžete vyhnout. Vydejte se s námi na obrazovou procházku věčným městem – bez front a poplatků.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Ačkoliv je Řím zejména proslulý pro symbolické Koloseum, nabízí toto město daleko více. Kromě řady monumentálních památek, které člověk vídá někdy i doslova na každém kroku, si na své přijdou i milovníci dobrého jídla.
Autor: Lukáš Květoň, iDNES.cz
Na cestě Římem není možné vynechat nejmenší stát světa Vatikán, kterému dominuje bazilika svatého Petra, která nese jméno podle prvního papeže v dějinách a apoštola svatého Petra.
Autor: Lukáš Květoň, iDNES.cz
Bazilika, do které není vstup zpoplatněn, denně pojme až 50 tisíc turistů. Na některé její části – jako například kupoli nebo Sixtinskou kapli – je však nutné zakoupit vstupenky.
Autor: Lukáš Květoň, iDNES.cz
Pokud nejste zrovna příznivci dlouhých front, ale i tak si chcete prohlédnout historickou památku, pak se jako dobrá varianta jeví Andělský hrad, který se nachází jen pár minut chůze z Vatikánu.
Autor: Lukáš Květoň, iDNES.cz
Původní mauzoleum císaře Hadriána nabízí kromě krásného výhledu na baziliku svatého Petra pro studenty z Evropské unie symbolické vstupné jen za dvě eura.
Autor: Lukáš Květoň, iDNES.cz
Název Andělský hrad pochází z 6. století, kdy Řím sužoval mor. Tehdejšímu papeži se podle legendy během slavnostního průvodu zjevil nad hradem archanděl Michael, který zasunul svůj meč, což bylo vykládáno jako symbol ukončení morové epidemie.
Autor: Lukáš Květoň, iDNES.cz
Andělský hrad a centrum Říma propojuje tzv. Andělský most, jehož okraje zdobí sochy deseti andělů.
Autor: Lukáš Květoň, iDNES.cz
Pokud byste zatoužili po chvilkovém odpočinku, zejména během hlavní sezony, kdy se přes most derou davy turistů, jde hned na jeho kraji sejít dolů k cyklostezce, která se line podél břehu řeky Tibery.
Autor: Lukáš Květoň, iDNES.cz
Most se řadí mezi nejvíce fotograficky vyhledávané památky Říma, v minulosti sloužil jako pomyslný vstup k Vatikánu nebo jako místo, kde se odehrávaly veřejné popravy.
Autor: Lukáš Květoň, iDNES.cz
A když už jsme u odpočinku, není možné vynechat jídlo. Na hlavní chod nemůže chybět pizza, konkrétně bufalina, ozdobená bůvolí mozzarellou, rajčaty a bazalkou.
Autor: Lukáš Květoň, iDNES.cz
Další kroky nemohou vést jinam než na Piazza Navona, na které se nachází hned tři slavné fontány. Fontána čtyř řek navržena Lorenzem Berninim je doplněna o Fontanu del Moro (na snímku), severně na náměstí pak stojí ještě Fontana del Nettuno.
Autor: Lukáš Květoň, iDNES.cz
Kromě slavné Berniniho fontány se na náměstí nachází i nádherný kostel svaté Anežky Římské. V minulosti nechávali někteří papežové ucpat odtok kanálů a náměstí zaplavili. Vzniklo tak uměle vytvořené jezero přímo v centru města, které sloužilo k ochlazení.
Autor: Lukáš Květoň, iDNES.cz
Pouhých 300 metrů vzdušnou čarou se nachází další úchvatné místo Říma, a to antický Pantheon, v jehož útrobách je pohřbeno i několik velikánů italské historie včetně krále Viktora Emmanuela II. či malíře Rafaela Santiho.
Autor: Lukáš Květoň, iDNES.cz
Pantheon se pyšní přes 40 metrů širokou kopulí, která je tak trochu architektonickým zázrakem. Nenese totiž v sobě žádné výztuže, pouze speciální římský beton s vulkanickým popelem, který zaručil, že kopule drží pohromadě již téměř dva tisíce let.
Autor: Lukáš Květoň, iDNES.cz
A za sladkou tečkou člověk nemusí daleko, hned vedle se totiž nachází pobočka Two Sizes, která se pyšní tradičním italským dezertem tiramisu.
Autor: Lukáš Květoň, iDNES.cz
Na cestě za dalším „gastro zážitkem“ jsme minuli i pomník italského státníka Marca Minghettiho, který převedl hlavní město Itálie z Turína do Florencie.
Autor: Lukáš Květoň, iDNES.cz
A za zmínku stojí také barokní bazilika Sant’Andrea della Valle s freskami od malíře Giovanniho Lanfranca.
Autor: Lukáš Květoň, iDNES.cz
Po cestě k historické části Říma a Forum Romanum člověk narazí na obrovský národní památník Viktora Emmanuela II., kterému Italové přezdívají pro jeho tvar „svatební dort“.
Autor: Lukáš Květoň, iDNES.cz
Hned za památníkem se nachází plocha, která v dobách antického Říma sloužila jako centrum římské civilizace – Forum Romanum.
Autor: Lukáš Květoň, iDNES.cz
Součástí odkazu jsou zbytky různých chrámů nebo také několikrát restaurovaná budova senátu Curia. Na snímku v popředí se nachází tři sloupy, jenž patří ke zbytkům Venušina chrámu, který měl nechat vybudovat Julius Caesar.
Autor: Lukáš Květoň, iDNES.cz
Jihovýchodním směrem od bývalého centra antického Říma leží jedna z jeho nejvíce charakteristických staveb – Koloseum. Připravte se však, že pokud bude nutné se někde prodírat davem turistů, bude to jistě u této památky.
Autor: Lukáš Květoň, iDNES.cz
Vedle Kolosea se nachází i Konstantinův oblouk, který byl postaven na památku vítězství císaře v bitvě u Mulvijského mostu.
Autor: Lukáš Květoň, iDNES.cz
Ovšem Řím není jen o památkách, ale také o jídle. Proto při cestě do centra zastavíme v malé cukrárně, kde samozřejmě nechybí proslulé sicilské trubičky cannoli. Jejich náplň tvoří většinou sýr riccota, která je na krajích doplněna o ovoce či nasekané pistácie.
Autor: Lukáš Květoň, iDNES.cz
V chladnějších měsících přijde vhod svařené víno na zahřátí doplněné o typický koláč z listového těsta s vanilkovou náplní.
Autor: Lukáš Květoň, iDNES.cz
Závěrečným příspěvkem do gastronomického okénka je návštěva tzv. porchetteria, tedy místo, kde se servíruje pečené vepřové maso neboli „porchetta“.
Autor: Lukáš Květoň, iDNES.cz
Na západ slunce míříme do Zahrady pomerančů neboli parku Savello, odkud se člověku naskytne unikátní pohled na centrum Říma.
Autor: Lukáš Květoň, iDNES.cz
Během tzv. zlaté hodinky vynikne například monumentální pomník Viktora Emmanuela II. z bílého mramoru.
Autor: Lukáš Květoň, iDNES.cz
Je možné, že zejména během západu slunce si člověk na ideální místo pro pořízení fotografie chvíli počká, stojí to však za to.
Autor: Lukáš Květoň, iDNES.cz