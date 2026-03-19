Jednoho lednového večera, dlouho poté, co od římského Kolosea odešly davy turistů, se kolem slavného amfiteátru pohybovala malá skupina lidí. Památku poznávali pomocí sluchu, hmatu i představivosti – bez nutnosti ji vidět.
Mezi nimi byla i 54letá Michela Marcato, která je nevidomá od narození. Při výkladu průvodce si prsty osahávala malý model Kolosea. Teprve díky němu pochopila eliptický tvar stavby, který by jí samotná chůze kolem památky nikdy neodhalila.
Podobné prohlídky jsou součástí širší snahy Itálie zpřístupnit kulturní dědictví lidem s postižením. Země sice patří k nejnavštěvovanějším na světě, dlouho ale nebyla příliš vstřícná k vozíčkářům, nevidomým nebo neslyšícím.
|
Zlom přišel v roce 2021, kdy Itálie v rámci čerpání evropských fondů na obnovu po pandemii výrazně posílila projekty zaměřené na bezbariérovost. Začala odstraňovat architektonické bariéry a investovat do nových forem prezentace památek.
Například Pompeje zavedly nový orientační systém s popisky v Braillově písmu, audioprůvodci přes QR kódy, hmatovými modely a reliéfními replikami nalezených artefaktů. Florencie zase připravila přehledného průvodce přístupností galerií a zahrad, včetně upozornění na místa, kde je nutný doprovod.
Živá socha upáleného filozofa
Speciální přístup volí i organizace Radici, která v Římě pořádá prohlídky pro lidi s postižením. Ty často probíhají v noci, kdy je ve městě klidněji. Když se návštěvníci nemohou dotknout sochy, průvodci hledají jiné cesty. Příkladem je římské náměstí Campo dei Fiori s impozantní sochou filozofa Giordana Bruna, který byl v 16. století během inkvizice upálen.
|
Socha stojí na vysokém podstavci uprostřed náměstí a návštěvníci se jí nemohou dotknout. Během jedné z nočních prohlídek proto průvodce vyzval účastníky, aby si Bruna „zahráli“: shrbili se, oblékli si těžký plášť s kapucí a sepjali ruce kolem knihy. Když jeden z účastníků zaujal Brunovu pozici, průvodce mu přes ramena přehodil plášť.
Ostatní z výpravy si pak stoupli do řady, aby se „živé sochy“ dotkli a nahmatali obrysy svěšených ramen. „Vtělit se do sochy Giordana Bruna pro mě bylo vrcholem dne,“ říká Valerio Sannetti, nevidomý návštěvník, který Bruna ztvárnil.
„Někdo si možná myslí, že nevidomého člověka umění nezajímá, protože je hlavně vizuální. Ale umění je především výrazem lidské inteligence – teprve potom je vizuální, hmatové, zvukové nebo jakékoli jiné,“ dodává.
Inkluzivní turismus podle odborníků dává smysl i ekonomicky. Lidé s postižením často cestují s doprovodem a stárnoucí populace zvyšuje poptávku po přístupných památkách. Itálie tak ukazuje, že zpřístupnění umění může obohatit zážitek úplně všech.