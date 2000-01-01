náhledy
Pastelové domky namačkané jeden na druhém, úzké uličky vonící citrusy, temně modré moře a rybářské lodě pohupující se v přístavu. Italský ostrov Procida býval dlouho ve stínu slavnějších sousedů Capri a Ischie. Dnes se z něj stává vyhledávaný cíl pro cestovatele, kteří chtějí poznat Neapolský záliv bez velkých davů.
Autor: Profimedia.cz
Na první pohled působí Procida jako kulisa z pohádky. Barevné domy září růžovou, žlutou, modrou i zelenou, mezi nimi se vinou úzké uličky a nad střechami se vznáší vůně středomořských rostlin.
Autor: Profimedia.cz
Ostrov ležící přibližně 25 kilometrů od Neapole je sice malý rozlohou, na několika kilometrech čtverečních ale nabízí překvapivě pestrou směs přírody, historie, pláží i tradičního ostrovního života.
Autor: Profimedia.cz
Nejznámější pohled na Procidu se otevírá nad rybářským přístavem Marina di Corricella. Domy zde stojí těsně vedle sebe a jejich pastelové fasády vytvářejí pestrou mozaiku, která patří k nejfotografovanějším scenériím v celé Itálii.
Autor: Profimedia.cz
Barvy přitom neměly sloužit jen k ozdobě. Podle místních vyprávění si rybáři nechávali své domy natírat výraznými odstíny, aby je dokázali rozeznat už z moře.
Autor: Profimedia.cz
Dodnes je právě Marina di Corricella místem, kde lze nejlépe pocítit tradiční charakter ostrova. V přístavu kotví malé rybářské lodě, na nábřeží se rozkládají restaurace a mezi domy vedou schodiště a úzké průchody.
Autor: Profimedia.cz
Historické centrum Procidy se nachází na vyvýšeném místě známém jako Terra Murata. Právě odsud se otevírají výhledy na okolní moře, Neapolský záliv i sousední ostrovy.
Autor: Profimedia.cz
Terra Murata byla po staletí důležitým obranným bodem. Obyvatelé se sem uchylovali během útoků a nájezdů, které ostrov kvůli jeho strategické poloze opakovaně postihovaly. Výraznou dominantou je rozsáhlý opevněný komplex, jenž v minulosti sloužil také jako věznice.
Autor: ČTK
Jen kousek od Procidy se nachází ještě menší ostrůvek Vivara. Od roku 2002 je chráněnou přírodní rezervací a veřejnost na jeho území obvykle nemá volný přístup.
Autor: ČTK
Zelený ostrov Vivara je významným útočištěm pro ptáky, zejména během jarní migrace. Přestože Vivara leží velmi blízko obydlené Procidy, působí jako téměř nedotčený kus přírody.
Autor: Profimedia.cz
Díky malé rozloze lze hlavní zajímavosti ostrova poznat během jednodenního výletu. Procházka mezi přístavy, návštěva Marina di Corricella, výstup do historické Terra Murata a odpočinek na některé z pláží vytvoří program, který není nutné plánovat do poslední minuty.
Autor: Profimedia.cz
Místo rychlého obcházení památek zde člověk může několik dní jen bloudit uličkami, pozorovat lodě v přístavu, ochutnávat místní kuchyni a užívat si pomalé tempo italského dolce vita.
Autor: Profimedia.cz
Na ostrov se lze dostat trajektem nebo rychlolodí z Neapole. Spojení existuje také z přístavního města Pozzuoli a ze sousední Ischie. Některé lodě mířící na Ischii na Procidě zastavují, jiné ji pouze obeplují.
Autor: Profimedia.cz
Procida se nesnaží soupeřit s luxusním Capri ani s lázeňskou Ischií. Je menší, tišší a méně okázalá. Zato nabízí něco, co je v populárních středomořských destinacích stále vzácnější – pocit, že člověk na chvíli vstoupil do skutečného života ostrova.
Autor: Profimedia.cz