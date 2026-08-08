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Ostrov barevných domků a kanálů. Burano patří k pokladům benátské laguny
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Ostrov barevných domků a kanálů. Burano patří k pokladům benátské laguny
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Magazín DNES už pošestnácté připravil velký test na prázdniny: sto otázek z nejrůznějších oborů. Kolik z nich zodpovíte správně?
Skupina ruských turistek si na dovolené v tureckém hotelu vyložila službu all inclusive jako možnost vzít si zdarma cokoliv. Případy, kdy si hosté z hotelového bufetu odnášejí jídlo na pokoj nebo s...
U slavného masivu Tre Cime di Lavaredo se tvoří dlouhé zástupy turistů, kteří čekají na možnost pořídit si ikonický snímek. Sociální sítě proměnily někdejší symbol alpské divočiny v místo, kde si...
Rozsáhlé pásy hlubokých lesů, lesknoucí se hladiny nesčetných rybníků, majestátní památky i zapadlá místa, kde stěží chytíte signál. Česká Kanada si hýčká svůj romantický i drsně severoamerický ráz.
V polské Konotopii dokončili 55 metrů vysokou sochu Panny Marie. Monument, který se stal jedním z nejvyšších svého druhu v Evropě, má v koruně vyhlídkovou terasu a už brzy by mohl proměnit nenápadnou...
Není první volbou cestovatelů a právě v tom spočívá její kouzlo. Pompézní paláce střídají osmanské uličky a jen pár hodin od rušného Skopje se rozprostírá jedno z nejstarších jezer světa. Severní...
Další letní Mašinfíra nás zaveze z Hané přímo na Valašsko. Orchestrionem spolku Kroměřížská dráha si projedeme část takzvané trati Moravskoslezských měst. Začneme v Kroměříži, v Hulíně překřížíme...
Slavomír Duchovič nalezl na dvojí pouti okolo Slovenska znovu smysl života a napsal o tom knížku. „Jenom jít po státní hranici přes lesy a hory by bylo málo. Cesta by měla mít hlubší význam,“...
Rakousko se právem pyšní pověstí ráje pro cyklisty. S více než deseti tisíci kilometry značených a udržovaných tras si tu na své přijde opravdu každý – od rodin s dětmi, přes pohodové cykloturisty,...
Pastelové domky namačkané jeden na druhém, úzké uličky vonící citrusy, temně modré moře a rybářské lodě pohupující se v přístavu. Italský ostrov Procida býval dlouho ve stínu slavnějších sousedů...
Od ledna 2027 začnou platit nová pravidla pro powerbanky v letadle. Cestující si smí vzít nejvýš dvě, každou s kapacitou do 100 Wh. Řada aerolinek se jimi řídí už teď.
Nový archeoskanzen v Trocnově má slušnou šanci stát se hvězdou letošní jihočeské turistické sezony. Ostatně kde jinde začít putování po stopách Jana Žižky z Trocnova než na místě, kde se podle...
U slavného masivu Tre Cime di Lavaredo se tvoří dlouhé zástupy turistů, kteří čekají na možnost pořídit si ikonický snímek. Sociální sítě proměnily někdejší symbol alpské divočiny v místo, kde si...
Když teploty v letním Římě začnou připomínat finskou saunu, je znalost stinného a chladivého místa k procházkám k nezaplacení. Naštěstí jen pár kroků od lidmi přeplněného centra existuje chladivá...
V polské Konotopii dokončili 55 metrů vysokou sochu Panny Marie. Monument, který se stal jedním z nejvyšších svého druhu v Evropě, má v koruně vyhlídkovou terasu a už brzy by mohl proměnit nenápadnou...
Na Hanspaulce, Praha 6 - Dejvice
6 770 000 Kč
Městečko Arcugnano v italské provincii Vicenza se chce zbavit falešného amfiteátru, který tam postavil jistý muž a lákal na něj turisty jako na autentickou historickou památku. Radnici k tomu chybějí...
Tento rázovitý historický region a nynější občina se rozprostírá jihovýchodně od nejkrásnějšího města chorvatského Jadranu. Zároveň představuje tip na parádní výlet z dubrovnické riviéry, kde si...