Nejkrásnější pláže Itálie. Sami tu nebudete, ale ta místa za to stojí

1. Cala Luna

Horký favorit na titul „nejkrásnější pláž Sardinie“ se jmenuje Cala Luna, zátoka nacházející se přibližně v polovině východního pobřeží ostrova jižně od letoviska Cala Gonone. Pláž se rozkládá v místech, kde se do moře otevírá hluboké údolí, kterým i v letním období většinou protéká voda. Oblázky pokryté pobřeží svírají z obou stran strmé kopce a voda tu má nádherný, jemně tyrkysový tón.

Do Cala Luna nevede žádná sjízdná cesta a naprostá většina návštěvníků tam dorazí lodí. V letní sezóně se proto ne zrovna dlouhá pláž rychle zaplní lidmi. „Pokud tuto cestu chcete podniknout, doporučujeme zakoupit si první ranní cestu.

Pokud byste se chtěli do Cala Luna a zpět dostat po svých – a například si tedy užít nerušeného klidu poté, co odjede poslední turistická loď – tak se ale nadřete. Vede tam z vnitrozemí jen poměrně náročná pěší stezka a od nejbližšího místa, kam lze dojet autem (jižně od Cala Gonone), to pěšky trvá nejméně půldruhé hodiny.

Poloha: východní pobřeží Sardinie

Nejbližší město: Nuoro

Vzdálenost z Prahy (po silnici): 1 400 km (+ trajekt Civitavecchia – Olbia)Nejbližší letiště: Cagliari, Olbia (oboje přímé lety z Prahy)