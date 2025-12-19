Spiagge bianche překvapí svou čtyřkilometrovou délkou a tím, že na poměry toskánského Tyrhénského moře je i docela široká. Ne tedy „je“ jako spíše „jsou“. To proto, že svým názvem Spiagge Bianche - Bílé pláže, odkazují na množné číslo. Při pohledu na až šedesát metrů široký nedělný pás písečného pobřeží vás ale jazykové klamy italštiny asi zajímat nebudou. Už proto, že vás naprosto oslní barva tamního písku.
Je vyvedený v bílé tak jasné, že připomíná filmové scenérie Pirátů z Karibiku. A jak je ten písek jemný! K té plážové pohádce je třeba ještě doplnit, že je příjemně vystavená slunečním paprskům a vlny na ní nejsou divoké. Přitom vstup do moře je tu pozvolný, příjemný.
I když cesta na příjezdech Bílým plážím není kdovíjak dobře značená, je docela slušně dostupná. Z Livorna je to sem ani ne pětadvacet kilometrů, leží hned pod Rosignano Marittimo, u vesničky Vada.
Člověk, který se tu ocitne poprvé, z údivu nevychází. Protože celou tu nádheru má zpravidla jen pro sebe. A to docela zadarmo, protože se tu nevybírá vstupné, a většinou ne ani žebravé lehátkovné, slunečníkovné či ručníkovné. Sluní se tu nanejvýš pár lidí, kteří se od vody drží dál. Voda se přitom hlásí o pozornost světle tyrkysovou až sytě mléčně modrou. K dojmu dokonale exotické dovolené už opravdu chybí jen vítr šumící v listoví kokosových palem.
Tak proč se tu nikdo necachtá a neplave? Jak vám třeba se štěstím někdo z těch místních poradí, i vy byste se měli od vody držet dál a zříci se tu koupání. Ani na stavění hradů z písku to tu moc dobré není. Celá ta krása totiž není přírodní, ale umělá. A poměrně dost nebezpečná.
Koupání by vás tu mohlo vyjít draze, a nikoliv kvůli pokutě. Fenomenální Spiagge Bianche – Bílé pláže, které se tu a tam zablesknou i v cestovních průvodcích, kde bývávají zmíněny mezi těmi nejkrásnějšími na pobřeží Středozemního moře, jsou současně jedněmi z těch vůbec nejvíc znečištěných. A ten všudypřítomný oslňující bílý písek je asi tak pravý jako barva vlasů peroxidové blondýny.