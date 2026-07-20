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Syfilis i cely smrti jsou minulostí. Pod drsnou tváří skrývá Neapol poklady

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Pohled na Neapol z výšky. Nad městem se tyčí silueta Vesuvu.

Pohled na Neapol z výšky. Nad městem se tyčí silueta Vesuvu. | foto: Shutterstock

Castel Nuovo, tedy Nový hrad, je jedním ze symbolů Neapole. Sloužil jako sídlo...
Bazilika svatého Františka se snaží napodobovat antickou architekturu,...
Pohled na Neapol s Vesuvem v pozadí
Pomník Dante Alighieriho v Neapoli, Itálie
20 fotografií
Říká se „vidět Neapol a zemřít“, ale mnohem lepší je ji poznat a vracet se. Pulzující metropole pod Vesuvem okouzlí historickými památkami i autentickými uličkami. Stačí pak popojet k Pompejím, vystoupat na okraj sopky nebo se vydat na Capri, Ischii či Procidu – a objevíte jeden z nejkrásnějších koutů jižní Itálie.

Víte, proč se říká „vidět Neapol a zemřít“? Nejeden italský vlastenec by vám jistě horlivě tvrdil, že je to kvůli dechberoucí kráse tohoto města a jeho okolí – nic hezčího už prý pod sluncem k vidění není, takže když ho spatříte, můžete s klidem v duši odejít na onen svět.

Skutečný původ to má pravděpodobně jinde, a není zrovna moc lichotivý… Neapol coby rušný přístav kdysi bývala „semeništěm hříchu“, kde se vesele šířil syfilis a další vážné nemoci.

Neapol, omšelá kráska pod Vesuvem. Za spoustou klišé se skrývá temné charisma

A pak je tu ještě jedna teorie, podle které na kopci nad městem stávala věznice obehnaná vysokou zdí bránící ve výhledu. Na město bylo vidět prý jen z jediné cely, z té, kam zavírali vězně odsouzené k smrti.

Ovšem to už je dávno, nákaza ani pobyt v cele vám v Neapoli dnes už nehrozí a doslovně nemusíte brát ani to o tom odchodu na onen svět – právě naopak, celý region si užívejte plnými doušky, něco tak malebného totiž jen tak nespatříte.

Památky a mafiánský čtvrť

Neapol na první pohled může působit drsně. Když se přesto nenecháte odradit, pod tvrdou slupkou objevíte autentickou duši jižní Itálie. Nejvíc asi ve čtvrti, která se, trochu paradoxně, jmenuje Španělská (Quartieri Spagnoli).

Bývalé mafiánské území je přesně tou starou dobrou Itálií, tvoří ho síť křivolakých úzkých uliček, kde se mísí vůně prádla vlajícího na šňůrách mezi domy s vůní pizzy a čilým ruchem se mezi krámky se vším možným proplétají „domorodci“ na skútrech.

Pohled na Neapol z výšky. Nad městem se tyčí silueta Vesuvu.
Castel Nuovo, tedy Nový hrad, je jedním ze symbolů Neapole. Sloužil jako sídlo neapolských, aragonských a španělských králů. Vystavěn byl ale z popudu Karla I. z Anjou. Francouze, který z něj učinil sídlo své dynastie.
Bazilika svatého Františka se snaží napodobovat antickou architekturu, starobylá ale není, vznikla během první půle 19. století.
Pohled na Neapol s Vesuvem v pozadí
20 fotografií

Okouzlit dovedou i památky, třeba Neapolský dóm s nádhernými freskami, bývalý kartouzský klášter sv. Martina s pěkným nádvořím, bazilika sv. Františka, která tak trochu připomíná Pantheon v Římě, nebo některý ze starobylých hradů.

A kdyby vás zajímalo něco z novější historie, zajděte si do Gallerie Umberto I., pasáže z konce 19. století se řadou obchůdků a kaváren.

Výlet ke kráteru sopky

Město můžete využít i jako výchozí bod pro poznávání okolí. Skoro povinný je výlet k dominantě celého kraje, sopce Vesuv, a na místa, která zažila, jaké to je, když se vulkán probudí.

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Výšlapu na Vesuv se nemusíte bát, není moc náročný. Pod vrchol se dá vyjet autem i autobusem. Pěšky, po kamenité cestě, která obkružuje celý kráter, se zdolává pouze poslední úsek. Čekají vás odsud výhledy, které nedostanete z hlavy.

Na úpatí sopky, kousek od mořského pobřeží, se prostírají dvě města, Pompeje a Herculaneum, která se navždy zapsala do dějin svou zkázou, když je roku 79 zničila erupce Vesuvu. Sopečný prach, popel a sedimenty pohřbily města zaživa, zároveň je ale dokonale zakonzervovaly.

Díky tomu tam můžete dnes, téměř po dvou tisíciletích, vidět pozůstatky domů, ulic, chrámů i honosných vil, které vám pomůžou udělat si představu o tom, jak se žilo v 1. století.

Božský relax na ostrovech

Tíseň, která na vás při prohlídce zničených měst možná padne, vám pomůžou rozptýlit mořské vlny a úchvatné pláže. Písečné plácky najdete i přímo v Neapoli, bývají ale většinou dost přeplněné.

Za hezčím koupáním se proto vypravte o něco dál – buď úplně mimo město, na sever od Bacoli nebo na okouzlující pobřeží Amalfi, či na některý z ostrovů v Neapolském zálivu.

Od starých Řeků po fašismus. Výlet do nenápadného okolí Neapole

Nejblíže to máte na Procidu s plážemi pokrytými tmavým pískem sopečného původu. Podobné jsou i na ostrově Ischia, který se mimo jiné pyšní svými termálními prameny vyvěrajícími přímo do moře.

Ostrůvek Capri je sice vzdálenější, láká však na neuvěřitelně průzračnou vodu, půvabné zátoky s oblázkovými plážemi, divokou přírodu jako stvořenou k túrám a na Modrou jeskyni (Grotta Azzurra), kterou se proplouvá na loďkách. Je to nezapomenutelný zážitek.

Může se hodit

  • Z Prahy létají do Neapole přímé spoje, cesta trvá dvě hodiny a palubní lístek pořídíte za cenu kolem 6 000 Kč (s nízkonákladovými dopravci i levněji).
  • S angličtinou pochodíte jen v turistických centrech, vyplatí se proto znát aspoň pár základních slovíček italsky. Spisovnou italštinou se domluvíte všude, i když v Neapoli mezi sebou místní běžně hovoří i takzvanou neapolštinou, která je odlišná.
  • Kartou zaplatíte ve větších restauracích a supermarketech. Na trh, do menších pizzerií a krámků mějte s sebou hotovost. Při výběru peněz využívejte bankomaty známých italských a mezinárodních bank, jinde to nebývá příliš výhodné. V Neapoli je poměrně levně, ceny jsou srovnatelné s českými.
  • Na Vesuv jezdí autobusy z Neapole i Pompejí, je ovšem nezbytné mít dopředu koupenou vstupenku na konkrétní čas, na místě ji nepořídíte. K dostání je na oficiálním webu.
  • Do Herculanea i Pompejí se snadno dostanete příměstskou železnicí z Neapole. Vstupenky koupíte i na místě, jestli se ale chcete vyhnout frontám (zvlášť v sezoně a zvlášť v Pompejích), je dobré pořídit je s předstihem online. Učiníte tak na tomto odkazu, případně zde.

Článek vznikl pro časopis Tina.

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