Víte, proč se říká „vidět Neapol a zemřít“? Nejeden italský vlastenec by vám jistě horlivě tvrdil, že je to kvůli dechberoucí kráse tohoto města a jeho okolí – nic hezčího už prý pod sluncem k vidění není, takže když ho spatříte, můžete s klidem v duši odejít na onen svět.
Skutečný původ to má pravděpodobně jinde, a není zrovna moc lichotivý… Neapol coby rušný přístav kdysi bývala „semeništěm hříchu“, kde se vesele šířil syfilis a další vážné nemoci.
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Neapol, omšelá kráska pod Vesuvem. Za spoustou klišé se skrývá temné charisma
A pak je tu ještě jedna teorie, podle které na kopci nad městem stávala věznice obehnaná vysokou zdí bránící ve výhledu. Na město bylo vidět prý jen z jediné cely, z té, kam zavírali vězně odsouzené k smrti.
Ovšem to už je dávno, nákaza ani pobyt v cele vám v Neapoli dnes už nehrozí a doslovně nemusíte brát ani to o tom odchodu na onen svět – právě naopak, celý region si užívejte plnými doušky, něco tak malebného totiž jen tak nespatříte.
Památky a mafiánský čtvrť
Neapol na první pohled může působit drsně. Když se přesto nenecháte odradit, pod tvrdou slupkou objevíte autentickou duši jižní Itálie. Nejvíc asi ve čtvrti, která se, trochu paradoxně, jmenuje Španělská (Quartieri Spagnoli).
Bývalé mafiánské území je přesně tou starou dobrou Itálií, tvoří ho síť křivolakých úzkých uliček, kde se mísí vůně prádla vlajícího na šňůrách mezi domy s vůní pizzy a čilým ruchem se mezi krámky se vším možným proplétají „domorodci“ na skútrech.
Okouzlit dovedou i památky, třeba Neapolský dóm s nádhernými freskami, bývalý kartouzský klášter sv. Martina s pěkným nádvořím, bazilika sv. Františka, která tak trochu připomíná Pantheon v Římě, nebo některý ze starobylých hradů.
A kdyby vás zajímalo něco z novější historie, zajděte si do Gallerie Umberto I., pasáže z konce 19. století se řadou obchůdků a kaváren.
Výlet ke kráteru sopky
Město můžete využít i jako výchozí bod pro poznávání okolí. Skoro povinný je výlet k dominantě celého kraje, sopce Vesuv, a na místa, která zažila, jaké to je, když se vulkán probudí.
Výšlapu na Vesuv se nemusíte bát, není moc náročný. Pod vrchol se dá vyjet autem i autobusem. Pěšky, po kamenité cestě, která obkružuje celý kráter, se zdolává pouze poslední úsek. Čekají vás odsud výhledy, které nedostanete z hlavy.
Na úpatí sopky, kousek od mořského pobřeží, se prostírají dvě města, Pompeje a Herculaneum, která se navždy zapsala do dějin svou zkázou, když je roku 79 zničila erupce Vesuvu. Sopečný prach, popel a sedimenty pohřbily města zaživa, zároveň je ale dokonale zakonzervovaly.
Díky tomu tam můžete dnes, téměř po dvou tisíciletích, vidět pozůstatky domů, ulic, chrámů i honosných vil, které vám pomůžou udělat si představu o tom, jak se žilo v 1. století.
Božský relax na ostrovech
Tíseň, která na vás při prohlídce zničených měst možná padne, vám pomůžou rozptýlit mořské vlny a úchvatné pláže. Písečné plácky najdete i přímo v Neapoli, bývají ale většinou dost přeplněné.
Za hezčím koupáním se proto vypravte o něco dál – buď úplně mimo město, na sever od Bacoli nebo na okouzlující pobřeží Amalfi, či na některý z ostrovů v Neapolském zálivu.
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Od starých Řeků po fašismus. Výlet do nenápadného okolí Neapole
Nejblíže to máte na Procidu s plážemi pokrytými tmavým pískem sopečného původu. Podobné jsou i na ostrově Ischia, který se mimo jiné pyšní svými termálními prameny vyvěrajícími přímo do moře.
Ostrůvek Capri je sice vzdálenější, láká však na neuvěřitelně průzračnou vodu, půvabné zátoky s oblázkovými plážemi, divokou přírodu jako stvořenou k túrám a na Modrou jeskyni (Grotta Azzurra), kterou se proplouvá na loďkách. Je to nezapomenutelný zážitek.
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Článek vznikl pro časopis Tina.