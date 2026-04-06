Druhé největší italské město je, podobně jako Praha, rozděleno na dvě poloviny – starou a novou. Zatímco první zmíněná doslova dýchá historií a najdeme v ní bezpočet pamětihodností, druhá je plná moderní architektury. K tomu, abyste stačili poznat a vidět vše zásadní, postačí klidně i prodloužený víkend.
Do Milána se lze vypravit autem, ovšem pohodlnější je to letecky. Z Prahy do této módní Mekky létají pravidelné linky, a to i nízkonákladových společností, tudíž vás cesta nevyjde nijak draho. Ideálním časem pro návštěvu města je právě jaro, kdy jsou tu příjemné teploty a nehrozí velká vedra.
Katedrálu stavěli dlouhých 600 let, v opeře na pěvce bučí. Vítejte v Miláně
Jako výchozí bod pro toulky městem doporučujeme zvolit historické centrum Cerchia dei Navigli. Proslulý je zde hlavně kanál Naviglio Grande, který je nejstarší a současně největší v Evropě.
Je propojen s jezerem Maggiore a Švýcarskem. Najdete u něj spoustu kaváren a restaurací, v nočních hodinách se toto místo mění v rejdiště plné barů a lidí prahnoucích po bujaré zábavě až do brzkých ranních hodin.
Vystoupejte až na střechu historie
Kde jinde začít s prohlídkou historie než ve světoznámé Katedrále narození panny Marie známé jako milánský dóm. Tato gotická stavba stojí v samém centru a náměstí, které ji obklopuje, bývá plné turistů krmících hejna holubů, což ostatně dokazují tisíce snímků právě z tohoto místa.
Katedrála je dechberoucí nejen zvenčí, ale především uvnitř, kde na vás dýchne odkaz Leonarda da Vinciho. Zde si povšimněte mohutného kříže visícího nad hlavním oltářem.
Slouží jako relikviář pro údajný hřeb z Kristova kříže a za pomoci důmyslného zařízení, které vytvořil právě proslulý da Vinci, bývá kříž každoročně spouštěn v Den svatého kříže 14. září.
V milánském dómu byl korunován Napoleon Bonaparte italských králem. Lze také vystoupat až na jeho střechu, ze které je nádherný výhled do širokého okolí – za dobrého počasí uvidíte Alpy.
Toulky po stopách Leonarda da Vinciho
Jen o pár set metrů dál se nachází kostel svatého Mauricia, ve kterém najdete kopii fresky Poslední večeře zhotovenou žáky Leonarda da Vinciho. Pokud zatoužíte po originálu, i to je v Miláně možné.
Najdete ho v kostele Santa Maria delle Grazie, do kterého ovšem doporučujeme zakoupit vstupenky s předstihem, abyste se vyhnuli nekonečnému čekání ve frontě.
Příznivci da Vinciho pak jistě neodolají ani návštěvě Národního muzea vědy a techniky, které je tomuto umělci zasvěceno.
Dalším ze symbolů Milána a rovněž jednou z nejdůležitějších památek je hrad Sforza, jehož prostory dnes slouží jako galerie a muzeum. Než se sem vypravíte, na webových stránkách hradu si zjistěte podmínky vstupu. V některé dny a hodiny jsou totiž části hradu zpřístupněny zdarma.
Odpočinout po prohlídce si můžete v přilehlém parku Parco Sempione, který je největší zelenou milánskou plochou. Na konci parku najdete Arco della Pace – Triumfální oblouk.
Milán nežije jen minulostí
Pokud zatoužíte po nakupování, vydejte se do čtvrti Corso Buenos Aires, kde se kromě obchodů se slavnými značkami nachází i outlety s levnějším zbožím.
Milán je neodmyslitelně spojen také s fotbalem. Město je rozděleno na fanoušky dvou klubů AC Milán a Inter Milán, které pravidelně hrají na stadionu San Siro.
Když se zde zrovna nekoná žádný zápas, můžete si sportovní areál zevnitř projít. Pro fanoušky fotbalu je to vskutku nezapomenutelný zážitek.
Stejně jako pro motoristy téměř šest kilometrů dlouhý autodrom Nazionale di Monza, který patří mezi tři nejstarší na světě a dokonce vůbec nejstarší v Evropě.
Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.