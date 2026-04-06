Nevíte, co s manželkou? Vezměte ji do města módy. Milán je však i pro chlapy

  8:30
Italský Milán je označovaný za metropoli světové módy. Na své si zde ale přijdou i milovníci historie nebo novodobé architektury. Na prozkoumání města vám postačí prodloužený víkend a kromě výborného jídla si zde můžete dopřát i prohlídku nejstaršího evropského autodromu nebo legendárních fotbalových stadionů.
Galleria Vittorio Emanuele II. Nákupní komplex v Miláně byl dokončen v roce...

Galleria Vittorio Emanuele II. Nákupní komplex v Miláně byl dokončen v roce 1877 a je považován za praotce evropských obchodních center. | foto: Shutterstock

Velmi oblíbenou milánskou čtvrtí je starobylá Navigli. Dříve to tu díky pěti...
Zaplněné nábřeží kanálu Naviglio Grande v italském Miláně. (13. října 2020)
Sforzesco se stal jedním ze symbolů Milána. Mohutný hrad tu začali stavět...
Milán je chaotické a zároveň vcelku neitalské město. Alespoň architekturou. Na...
21 fotografií

Druhé největší italské město je, podobně jako Praha, rozděleno na dvě poloviny – starou a novou. Zatímco první zmíněná doslova dýchá historií a najdeme v ní bezpočet pamětihodností, druhá je plná moderní architektury. K tomu, abyste stačili poznat a vidět vše zásadní, postačí klidně i prodloužený víkend.

Do Milána se lze vypravit autem, ovšem pohodlnější je to letecky. Z Prahy do této módní Mekky létají pravidelné linky, a to i nízkonákladových společností, tudíž vás cesta nevyjde nijak draho. Ideálním časem pro návštěvu města je právě jaro, kdy jsou tu příjemné teploty a nehrozí velká vedra.

Katedrálu stavěli dlouhých 600 let, v opeře na pěvce bučí. Vítejte v Miláně

Jako výchozí bod pro toulky městem doporučujeme zvolit historické centrum Cerchia dei Navigli. Proslulý je zde hlavně kanál Naviglio Grande, který je nejstarší a současně největší v Evropě.

Je propojen s jezerem Maggiore a Švýcarskem. Najdete u něj spoustu kaváren a restaurací, v nočních hodinách se toto místo mění v rejdiště plné barů a lidí prahnoucích po bujaré zábavě až do brzkých ranních hodin.

Vystoupejte až na střechu historie

Kde jinde začít s prohlídkou historie než ve světoznámé Katedrále narození panny Marie známé jako milánský dóm. Tato gotická stavba stojí v samém centru a náměstí, které ji obklopuje, bývá plné turistů krmících hejna holubů, což ostatně dokazují tisíce snímků právě z tohoto místa.

Katedrála je dechberoucí nejen zvenčí, ale především uvnitř, kde na vás dýchne odkaz Leonarda da Vinciho. Zde si povšimněte mohutného kříže visícího nad hlavním oltářem.

Milánská katedrála a nákupní pasáž Galleria Vittorio Emanuele II na Piazza del Duomo za slunečného rána.

Slouží jako relikviář pro údajný hřeb z Kristova kříže a za pomoci důmyslného zařízení, které vytvořil právě proslulý da Vinci, bývá kříž každoročně spouštěn v Den svatého kříže 14. září.

V milánském dómu byl korunován Napoleon Bonaparte italských králem. Lze také vystoupat až na jeho střechu, ze které je nádherný výhled do širokého okolí – za dobrého počasí uvidíte Alpy.

Toulky po stopách Leonarda da Vinciho

Jen o pár set metrů dál se nachází kostel svatého Mauricia, ve kterém najdete kopii fresky Poslední večeře zhotovenou žáky Leonarda da Vinciho. Pokud zatoužíte po originálu, i to je v Miláně možné.

Aktuální číslo

Pestrý svět

Předplatné můžete objednávat zde

Najdete ho v kostele Santa Maria delle Grazie, do kterého ovšem doporučujeme zakoupit vstupenky s předstihem, abyste se vyhnuli nekonečnému čekání ve frontě.

Příznivci da Vinciho pak jistě neodolají ani návštěvě Národního muzea vědy a techniky, které je tomuto umělci zasvěceno.

Dalším ze symbolů Milána a rovněž jednou z nejdůležitějších památek je hrad Sforza, jehož prostory dnes slouží jako galerie a muzeum. Než se sem vypravíte, na webových stránkách hradu si zjistěte podmínky vstupu. V některé dny a hodiny jsou totiž části hradu zpřístupněny zdarma.

Odpočinout po prohlídce si můžete v přilehlém parku Parco Sempione, který je největší zelenou milánskou plochou. Na konci parku najdete Arco della Pace – Triumfální oblouk.

Milán nežije jen minulostí

Pokud zatoužíte po nakupování, vydejte se do čtvrti Corso Buenos Aires, kde se kromě obchodů se slavnými značkami nachází i outlety s levnějším zbožím.

Milán je neodmyslitelně spojen také s fotbalem. Město je rozděleno na fanoušky dvou klubů AC Milán a Inter Milán, které pravidelně hrají na stadionu San Siro.

Velmi oblíbenou milánskou čtvrtí je starobylá Navigli. Dříve to tu díky pěti kanálům vypadalo jako v Benátkách. Na snímku je zachyceno vánoční osvětlení jednoho z kanálů.
Zaplněné nábřeží kanálu Naviglio Grande v italském Miláně. (13. října 2020)
Sforzesco se stal jedním ze symbolů Milána. Mohutný hrad tu začali stavět Sforzové v roce 1450, s návrhy stavebního projektu jim pomáhal i Leonardo da Vinci. S rozlohou 25 900 metrů čtverečních je nejrozlehlejší pevností čtvercového půdorysu v Evropě.
Milán je chaotické a zároveň vcelku neitalské město. Alespoň architekturou. Na rozdíl od Florencie nebo Verony, kde natrefíte na spleť křivolakých uliček, je Milán městem širokých bulvárů.
21 fotografií

Když se zde zrovna nekoná žádný zápas, můžete si sportovní areál zevnitř projít. Pro fanoušky fotbalu je to vskutku nezapomenutelný zážitek.

Stejně jako pro motoristy téměř šest kilometrů dlouhý autodrom Nazionale di Monza, který patří mezi tři nejstarší na světě a dokonce vůbec nejstarší v Evropě.

Může se hodit

  • Pro dopravu po Miláně doporučujeme využít hromadnou dopravu nebo si vypůjčit kolo. Je to rovný terén, takže nepotřebujete ani zvláštní sportovní kondici.
  • V Miláně se nachází jedna z nejslavnějších oper na světě. Teatro alla Scala je vždy beznadějně vyprodáno. Vystupovala zde například Ema Destinnová.
  • Mezi místní speciality, které nesmíte při návštěvě vynechat, patří aperitiv Negroni Sbaliato (popletené negrony). Je namíchaný z campari, cinzana a šumivého vína.
  • Tradiční milánské jídlo je Risotto alla Milanese. Díky šafránu má žlutou barvu.
  • Pro to pravé a všemi obdivované italské pečivo si zajděte do pekárny a cukrárny Luini. Připravte se však na dlouhou frontu. Na kvalitu je zkrátka nutné si počkat.
  • Dvakrát do roka probíhají v Miláně proslulé týdny módy (fashion weeks), které udávají módní trendy pro následující sezonu.

Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.

Vstoupit do diskuse

Nádraží Praha Vršovice

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české hrady a zámky podle jediné nápovědy?

V rámci Hradozámecké noci se otevře například hrad Rabí. K volné prohlídce za...

Po dlouhé zimě se znovu otevírají hrady a zámky po celém Česku. Víte, kterému hradu se přezdívá „moravský Mont Saint-Michel“? Znáte jméno hradu, při jehož obléhání přišel Jan Žižka o druhé oko?...

Chystáte se letos do Chorvatska? Přinášíme tajné tipy na zastávky po cestě

Když „pánbůh“ rozdával, tak na Chorvatsku rozhodně nešetřil. A nadělil mu horké...

Když „pánbůh“ rozdával, tak na Chorvatsku rozhodně nešetřil. A nadělil mu horké subtropy Středomoří, slané vody Jadranu, kus přívětivé střední Evropy i divoké hory Balkánu. My nyní projedeme...

Evropský ostrov, který mění státní příslušnost. Každý půlrok patří jiné zemi

Malý ostrůvek zvaný Pheasant Island – tedy Bažantí ostrov – dvakrát ročně „mění...

Na první pohled nenápadné místo na řece Bidasoa mezi Francií a Španělskem skrývá jeden z nejpodivnějších geopolitických příběhů Evropy. Malý ostrůvek zvaný Pheasant Island – tedy Bažantí ostrov –...

Asia Express 2026: Kdo vypadnul, účastníci, kde sledovat

Na cestu po Asii se vydají i nesmiřitelní protihráči ze Zrádců Nicole s...

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Mezi účastníky jsou známí sportovci, kaskadérka i dva rivalové z detektivní hry Zrádci. Které dvojice doposud...

KVÍZ: Jak dobře znáte naše skanzeny, stará řemesla a lidové tradice?

Valašské muzeum v přírodě

Víte, k čemu v kachlových kamnech sloužil „lenoch“ a proč se do podlahy lila volská krev? Vydejte se s námi na cestu časem a navštivte muzea v přírodě, která po celé České republice uchovávají...

Nevíte, co s manželkou? Vezměte ji do města módy. Milán je však i pro chlapy

Galleria Vittorio Emanuele II. Nákupní komplex v Miláně byl dokončen v roce...

Italský Milán je označovaný za metropoli světové módy. Na své si zde ale přijdou i milovníci historie nebo novodobé architektury. Na prozkoumání města vám postačí prodloužený víkend a kromě výborného...

6. dubna 2026  8:30

Žebříček absolutní pohody. Toto jsou nejlepší pláže světa pro letošní rok

Žebříček nejlepších pláží celého světa a „top ten“ nejlepších pláží Evropy se...

Žebříček nejlepších pláží celého světa a „top ten“ nejlepších pláží Evropy se obvykle dost výrazně liší. Letos se ale slušně překrývá, dobrou polovinu ze světové desítky nejlepších pláží totiž...

6. dubna 2026

Tulení střeva chutnají jako jitrnice, čerstvý sobí morek je lahůdka, líčí cestovatelka

Premium
Nelly Rasmussenová

Pražský byt cestovatelky Nelly Rasmussenové je zaplněný pestrými předměty z dalekých cest. A její život, sám o sobě pozoruhodný příběh, lemují originální příhody z celého světa. Rozhovor vznikl pro...

5. dubna 2026

Cestovatelka si umyla vlasy v proudu kravské moči. Zářila u toho štěstím

Cestovatelka si umyla vlasy v proudu kravské moči

Polka Julianna Jacewiczová posunula laťku cestovatelského bizáru zase o něco výš. Jak se jí to podařilo? Šokovala tím, že si při návštěvě kmene Mundari v Jižním Súdánu umyla vlasy kravskou močí. A...

5. dubna 2026

Pupek světa je obklopený oceánem. Tajemný ostrov po letech zpřístupnili

Velikonoční ostrov proslavily ve světě kamenné sochy Moai. Najdete je téměř na...

Tajemný ostrov uprostřed Tichého oceánu patří k nejodlehlejším obydleným místům na planetě. Přesto každoročně láká cestovatele z celého světa – především díky záhadným kamenným sochám moai a...

5. dubna 2026

Na co zírá mašinfíra: Jízda letní Vysočinou z Jihlavy do Brodu

Měřící drezína EM100 Správy železnic ve stanici Jihlava

Dnešní Mašinfíra nás opět zavede na Vysočinu, tentokrát v plném létě. Měřící drezínou EM100 Správy železnic projedeme historickou Severozápadní dráhu mezi dvěma historickými městy, Jihlavou a...

5. dubna 2026

Proutěným košem do Funchalu. Madeira je rájem pro turisty, nabízí i saně v létě

Na Madeiře můžete i „sáňkovat“. Ve městě Funchal se vezete v proutěném koši,...

Ve svém živlu tu budou hlavně ti, kteří milují toulky přírodou, hřebenové túry a náročnější výlety. Madeirská flóra je totiž naprosto úchvatná a navíc celoročně zahalená do jarního hávu. Adrenalin...

4. dubna 2026  8:30

KVÍZ: Poznáte české hrady a zámky podle jediné nápovědy?

V rámci Hradozámecké noci se otevře například hrad Rabí. K volné prohlídce za...

Po dlouhé zimě se znovu otevírají hrady a zámky po celém Česku. Víte, kterému hradu se přezdívá „moravský Mont Saint-Michel“? Znáte jméno hradu, při jehož obléhání přišel Jan Žižka o druhé oko?...

vydáno 4. dubna 2026

Co se skrývá v zahraničních regálech? Pošlete nám své úlovky ze supermarketů

Regály japonského supermarketu nabízejí hotová jídla, bento boxy i ochucené...

Supermarkety v zahraničí už dávno nejsou jen místem rychlého nákupu – pro mnoho cestovatelů se stávají zdrojem nečekaných objevů, a právě ty teď můžete sdílet s ostatními čtenáři i vy. Pošlete nám...

3. dubna 2026  8:30

Evropský ostrov, který mění státní příslušnost. Každý půlrok patří jiné zemi

Malý ostrůvek zvaný Pheasant Island – tedy Bažantí ostrov – dvakrát ročně „mění...

Na první pohled nenápadné místo na řece Bidasoa mezi Francií a Španělskem skrývá jeden z nejpodivnějších geopolitických příběhů Evropy. Malý ostrůvek zvaný Pheasant Island – tedy Bažantí ostrov –...

3. dubna 2026

Výbuch ji spojil s pevninou. Japonská sopka Sakuradžima je součástí života

Sakuradžima patří k nejdetailněji sledovaným vulkánům v Japonsku.

Je to jedna z nejzajímavějších zastávek na jihu Japonska. Aktivní sopka Sakuradžima leží přímo naproti městu Kagošima na ostrově Kjúšú, je snadno dostupná trajektem a během několika hodin vás přenese...

2. dubna 2026  8:30

Nečekejte na léto. Dovolenou u moře si můžete dopřát už v květnu, poradíme kde

Počkat s koupáním v moři až na plnou sezonu? To je samozřejmě široce...

Počkat s koupáním v moři až na plnou sezonu? To je samozřejmě široce doporučované. Když ovšem uberete jeden, dva nebo tři stupně ze svého očekávání o ideální teplotě mořské vody, otevře se vám svět...

2. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.