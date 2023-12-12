Milán o víkendu zažil násilné střety mladých lidí s policií, které zasáhly i okolí slavné katedrály. Italská metropole má ale i svou klidnější tvář. Prohlédněte si ve fotografiích město, kde se gotické památky potkávají s moderní architekturou, módními výlohami a barevným street artem.
Autor: Profimedia.cz
Milán patří k nejznámějším italským městům. Turisty láká na slavnou katedrálu, luxusní módní butiky, umělecké sbírky i atmosféru severoitalské metropole, která si vedle historického dědictví zakládá také na moderním designu.
Autor: Profimedia.cz
O víkendu 17. a 18. října se však jeho centrum proměnilo v dějiště násilných střetů demonstrantů s policií.
Autor: AP
Protesty za dostupnější bydlení a lepší sociální podmínky se zvrhly v potyčky, při nichž létaly dlažební kostky a pyrotechnika.
Autor: AP
Policie proti skupinám demonstrantů použila slzný plyn, vodní dělo a obušky. Podle italského ministra vnitra Mattea Piantedosiho zadržela přibližně dvě stovky lidí, většinou mladších osmnácti let. Kvůli situaci musela předčasně ukončit prohlídky také milánská katedrála.
Autor: Profimedia.cz
Milán ale není jen místem aktuálních událostí. Je to město, v němž se každodenní život odehrává v kulisách gotických památek, historických paláců i současné architektury.
Autor: Profimedia.cz
Pokud existuje místo, které si většina návštěvníků s Milánem okamžitě spojí, je to Piazza del Duomo. Rozlehlé náměstí v srdci města dominuje monumentální katedrála Narození Panny Marie, známá jako Duomo di Milano.
Autor: pro iDNES.cz
Její stavba začala na konci 14. století a pokračovala po několik staletí. Výsledkem je jedna z nejvýraznějších gotických staveb v Evropě.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Při pohledu na průčelí je těžké rozhodnout, kam zaměřit pozornost dřív. Fasádu pokrývají stovky soch, reliéfů a dalších kamenných detailů. Do výšky se zvedají štíhlé věžičky a mezi nimi se rýsují ozdobné prvky, které zblízka působí téměř jako krajka vytesaná z kamene.
Autor: Profimedia.cz
Katedrála je působivá nejen svou velikostí, ale také tím, jak se mění podle světla. Za slunečného dne vyniknou detaily jejího světlého mramoru, zatímco v podvečer získává celá stavba měkčí odstíny. Není divu, že se náměstí stalo jedním z nejfotografovanějších míst v Itálii.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Není divu, že se náměstí stalo jedním z nejfotografovanějších míst v Itálii.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Piazza del Duomo však není pouze kulisou pro turistické snímky. Potkávají se tu návštěvníci z celého světa, lidé spěchající do práce i ti, kteří si chtějí na chvíli odpočinout uprostřed rušného města. Právě spojení monumentální historie s každodenním životem dává místu jeho charakter.
Autor: Miroslava Sloupová, iDNES.cz
Jen několik kroků od katedrály se nachází galerie Viktora Emanuela II., jedna z nejznámějších obchodních pasáží na světě.
Autor: Bruno Coelho / Alamy / Alamy / Profimedia, Profimedia.cz
Galerii tvoří pasáže zastřešené vysokými skleněnými a železnými konstrukcemi. Světlo proniká dovnitř přes prosklenou střechu a zvýrazňuje bohatě zdobené fasády obchodů.
Autor: Shutterstock
Nad hlavami návštěvníků se klenou oblouky, na stěnách se objevují dekorativní malby a pod nohama se leskne mozaiková podlaha.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
I člověk, který nemá v plánu nakupovat, může v galerii strávit čas pozorováním architektury a ruchu kolem sebe.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Výlohy luxusních značek tu doplňují kavárny a restaurace, které patří k tradičnímu obrazu milánského centra. I člověk, který nemá v plánu nakupovat, může v galerii strávit čas pozorováním architektury a ruchu kolem sebe.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Kdo se vydá z hlavního náměstí do okolních ulic, brzy zjistí, že Milán se nedá poznat pouze podle několika slavných památek. Vedle reprezentativních tříd se nacházejí menší ulice s obchody, kavárnami a domy, jejichž fasády nesou stopy různých architektonických období.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Někde zaujmou zdobené balkony, jinde vysoká okna, staré dveře nebo kontrast mezi opravenou fasádou a nenápadným průčelím sousední budovy. Právě takové detaily mohou být při procházce městem stejně zajímavé jako nejznámější turistické atrakce.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Historické centrum není jediným místem, kde se dá objevovat milánská architektura. Město se v posledních desetiletích výrazně proměňuje a vedle starých budov vyrůstají moderní stavby, nové obytné čtvrti i administrativní komplexy.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Výrazným příkladem moderního Milána je oblast Porta Nuova, známá současnou architekturou a výškovými budovami. Její součástí je také komplex Bosco Verticale, dvojice obytných věží s množstvím stromů a rostlin na balkonech.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Moderní tvář města se neprojevuje pouze ve velkých projektech. Najít ji lze i v detailech běžných ulic, na fasádách novějších domů, v designu obchodů nebo ve způsobu, jakým se staré prostory přizpůsobují novému využití.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Pro fotografy je právě tato různorodost vděčným tématem. Milán nabízí kontrasty mezi hladkým sklem a oprýskanou omítkou, pravidelnými liniemi moderních budov a zdobností historických paláců.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Místo jediného architektonického stylu tu vzniká pestrá mozaika, která odráží proměny města.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Další podobu Milána odhalují malby a další projevy pouličního umění. Street art se objevuje na zdech budov, v průchodech, na technických objektech i v ulicích vzdálenějších od nejznámějších památek.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Právě pouliční umění může být zajímavým způsobem, jak se na město podívat z jiné perspektivy. Zatímco katedrála připomíná staletí historie a elegantní galerie tradici obchodu a módy, malby na zdech zachycují současnou městskou kulturu. Mohou být hravé, provokativní, politické nebo čistě dekorativní.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Street art zároveň mění charakter ulic. Prázdná zeď se díky němu stává místem, u kterého se kolemjdoucí zastaví. Obyčejný průchod získává nový vizuální prvek a nenápadná část čtvrti se může proměnit v cíl fotografické procházky.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Milán přitom není jen městem, které své návštěvníky vede k předem určeným památkám. Nabízí i prostor pro náhodné objevy. Stačí sejít z hlavní trasy, podívat se do boční ulice a věnovat pozornost místům, kolem kterých by člověk jinak prošel bez povšimnutí.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Milán přitom není jen městem, které své návštěvníky vede k předem určeným památkám. Nabízí i prostor pro náhodné objevy. Stačí sejít z hlavní trasy, podívat se do boční ulice a věnovat pozornost místům, kolem kterých by člověk jinak prošel bez povšimnutí.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Jinou atmosféru nabízí oblast Navigli na jihozápadě města. Její název odkazuje na síť kanálů, které v minulosti sloužily k dopravě a zásobování.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Dnes patří k oblíbeným místům pro procházky, posezení v restauracích a večerní setkávání.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Podél vody stojí domy s barevnými fasádami, malé obchody i podniky s venkovním posezením. Přes den lze pozorovat okolní architekturu a život na nábřeží, večer se oblast proměňuje v rušné centrum společenského života.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Navigli ukazuje, že Milán má i méně formální tvář. Vedle módních čtvrtí a reprezentativních ulic existují místa, kde se lidé scházejí s přáteli, zastavují se na skleničku nebo si užívají volný čas po práci. Pro návštěvníky je to příležitost poznat město také prostřednictvím jeho každodenních zvyků.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Právě podobné čtvrti pomáhají pochopit, proč se do Milána lidé vracejí. Nejde pouze o seznam památek, které si lze odškrtnout během jednoho dne.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Každá oblast má vlastní charakter a při delší procházce se postupně skládá obraz města, které je mnohem rozmanitější, než se může zdát při prvním pohledu na katedrálu.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Milán je městem mnoha kontrastů. Nabízí gotickou monumentalitu i současnou architekturu, luxusní výlohy i nenápadné uličky, historické umění i malby na zdech. A právě v této rozmanitosti spočívá jeho přitažlivost.
Autor: Shutterstock
Kdo se při návštěvě nezastaví pouze u nejznámějších památek, může objevit metropoli, která má vedle své slavné tváře také řadu méně nápadných, ale neméně zajímavých podob.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz