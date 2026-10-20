Milán patří k nejznámějším italským městům. Turisty láká na slavnou katedrálu, luxusní módní butiky, umělecké sbírky i atmosféru severoitalské metropole, která si vedle historického dědictví zakládá také na moderním designu.
O víkendu 17. a 18. října se však jeho centrum proměnilo v dějiště násilných střetů demonstrantů s policií. Protesty za dostupnější bydlení a lepší sociální podmínky se zvrhly v potyčky, při nichž létaly dlažební kostky a pyrotechnika.
|
Yussef a „generace selfie“. Butiky v Miláně rabovali i desetiletí, policie byla bezmocná
Policie proti skupinám demonstrantů použila slzný plyn, vodní dělo a obušky. Podle italského ministra vnitra Mattea Piantedosiho zadržela přibližně dvě stovky lidí, většinou mladších osmnácti let. Kvůli situaci musela předčasně ukončit prohlídky také milánská katedrála.
Milán ale není jen místem aktuálních událostí. Je to město, v němž se každodenní život odehrává v kulisách gotických památek, historických paláců i současné architektury. Stačí se rozhlédnout kolem sebe a vedle nejznámějších turistických cílů objevit také méně nápadné detaily, pouliční umění a tváře lidí, kteří tu žijí a pracují.
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie