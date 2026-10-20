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Milán bez demonstrací. Projděte si město módy, katedrál a pouličního umění

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Milán zasáhly nepokoje, které se do Itálie přelily z Francie. Původním impulsem... Milán čelí výtržnostem po vzoru sousední Francii. Prvním impulsem pro protesty... Demonstrace mladých lidí v Miláně přerostla v potyčky s policií. (17. října... Demonstrace mladých lidí v Miláně přerostla v potyčky s policií. (17. října... V centru Milána se druhým dnem střetli s policií mladí lidé. Ministr vnitra... V centru Milána se druhým dnem střetli s policií mladí lidé. Ministr vnitra... Piazza Duomo je v Miláně nejvyhledávanějším místem. Její stavba začala na konci 14. století a pokračovala po několik staletí.... Nezvyklá perspektiva, okořeněná netradičními výhledy na celé město. A k tomu... Katedrála je působivá nejen svou velikostí, ale také tím, jak se mění podle... Není divu, že se náměstí stalo jedním z nejfotografovanějších míst v Itálii. Kde jinde začít s prohlídkou historie než ve světoznámé Katedrále narození...
Milán o víkendu zažil násilné střety mladých lidí s policií, které zasáhly i okolí slavné katedrály. Italská metropole má ale i svou klidnější tvář. Prohlédněte si ve fotografiích město, kde se gotické památky potkávají s moderní architekturou, módními výlohami a barevným street artem.

Milán patří k nejznámějším italským městům. Turisty láká na slavnou katedrálu, luxusní módní butiky, umělecké sbírky i atmosféru severoitalské metropole, která si vedle historického dědictví zakládá také na moderním designu.

O víkendu 17. a 18. října se však jeho centrum proměnilo v dějiště násilných střetů demonstrantů s policií. Protesty za dostupnější bydlení a lepší sociální podmínky se zvrhly v potyčky, při nichž létaly dlažební kostky a pyrotechnika.

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Policie proti skupinám demonstrantů použila slzný plyn, vodní dělo a obušky. Podle italského ministra vnitra Mattea Piantedosiho zadržela přibližně dvě stovky lidí, většinou mladších osmnácti let. Kvůli situaci musela předčasně ukončit prohlídky také milánská katedrála.

Milán ale není jen místem aktuálních událostí. Je to město, v němž se každodenní život odehrává v kulisách gotických památek, historických paláců i současné architektury. Stačí se rozhlédnout kolem sebe a vedle nejznámějších turistických cílů objevit také méně nápadné detaily, pouliční umění a tváře lidí, kteří tu žijí a pracují.

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