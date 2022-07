Výlet na kole rovnou mezi vodopády. Údolí Val Genova je klenotem Itálie

Může se hodit V Pinzolu si lze půjčit kola v La comoda bike (Via Bolognini, 84) nebo v Giustinu ve 360° Sport (Via del Gaiulin, 1). Cena na den se pohybuje od 45 eur (1 120 Kč) a výš podle typu kola. Při sjezdu na kole z Malga Bedole do Pinzola buďte v druhé polovině cesty velmi opatrní a jeďte pomalu! Na úzké silnici narazíte v protisměru na auta, motorky či autobusy, kterým se leckde nejde vyhnout. Musíte zastavit a počkat, až bus přejede. Pokud se chcete vydat po stopách první světové války, zvolte turistický okruh Fontanabona v první polovině trasy. Okruh naleznete mezi Ponte Verde a Ponte Rosso. Muzeum Museo della malga v Caderzone se nachází u Palazzo Lodron Bertelli a dokumentuje zpracování mléka na horských pastvinách. Peníze vám ušetří turistické karty DoloMeet Card nebo Trentino Guest Card. Umožní vám využívat mnoho služeb zdarma nebo se slevou (například vstupy do muzeí, památek, veřejná doprava, lanovky, túry s horskými vůdci či výlety na horských kolech s průvodcem). Karty dostanete na recepcích hotelů, penzionů nebo v turistických informačních centrech.