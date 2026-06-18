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Na samotě pod Dolomity. Farmáři v Jižním Tyrolsku otevírají své domovy hostům

Kdy jste naposledy vstali před kuropěním, mezi třetí až čtvrtou ranní, abyste se vydali do venkovní zimy a tmy a zahřáli se až při dojení bučících krav? Nikdy? Že jste to jen viděli v komedii Na samotě u lesa? V Jižním Tyrolsku, čili v nejsevernější výspě Itálie, fungují stovky statků a hospodářství, kde se lze do takové filmové role – i zpět proti času – přenést.
Farmáři v Jižním Tyrolsku otevírají své domovy hostům. Z výšky 1 800 metrů...

Farmáři v Jižním Tyrolsku otevírají své domovy hostům. Z výšky 1 800 metrů shlížíte do hlubokého údolí zakončeného mnohovrstevnými vlnovkami protějších kopců. | foto: Petr Tůma

Ubytování na farmách v Jižním Tyrolsku je ideální volbou pro rodiny s dětmi.
Samotná světnička, nebo spíš několik designově vybavených pokojů propojených do...
Pokud se ubytujete na statcích v Jižním Tyrolsku, přistane vám ráno přede...
Bělostné Dolomity nazval urbanista Le Corbusier nejkrásnější architekturou...
12 fotografií

Naštěstí to s tím vstáváním nebude tak zlé… Na biofarmě Oberwerkstatt posazené do čarokrásné scenérie pohoří Latemar sice už bučí dobrých dvacet krav vzácného druhu Pustertaler Sprinze, ale majitelé je chovají hlavně pro křehké, krásně mramorované maso.

O naducaná vemena stračen s načervenalými boky (po rozpadu mocnářství byly po stovkách poráženy, neboť bylo jejich zbarvení potupou pro rakouskou vlajku) se tak postarají věčně hladová telátka. Pokud se však na statku ubytujete, čerstvé mléko vám přesto ráno před dveřmi „přistane“. V doprovodu sýra, jogurtu a několika druhů chleba. Čerstvě nadojené, kozí…

Jako v hotelu, pouze jinak

Samotná světnička, nebo spíš několik designově vybavených pokojů propojených do apartmánu, si nezadá se čtyř až pětihvězdičkovým hotelem. S jedinou výjimkou. Nenajdete tam televizi ani připojení k wi-fi. Takže pokud chce někdo mermomocí pracovat, musí se připojit přes mobilní data.

Smysluplnější je však dobrovolně přidat ruku k dílu při sekání trávy, dřeva, hlídání ovcí, sběru vyhlášených jihotyrolských jablek či vyzrálých vinných hroznů. Případně se, tak jako na farmě v Latemaru, něco přiučit o domácí výrobě sýrů a špeku.

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Většina lidí si pobyt spojuje i s dalšími sportovními aktivitami. Ty nabízí též biofarma Oberwerkstatt, ostatně leží jen pět minut jízdy od lyžařského střediska Obereggen Latemar zasazeného do panoramat bělostných Dolomit, které urbanista Le Corbusier nazval nejkrásnější architekturou světa.

Nebyl pravdě daleko. Až po Pampeago a Predazzo ve Val di Fiemme se v zimě lyžařům a po zbytek roku pěším turistům či bikerům nabízí na 55 vyhlídkových kilometrů tratí v nadmořské výšce od 1 550 do 2 500 metrů.

Na samotě u lesa

„Ureis gni a se ciafè?“ tedy větou v ladinštině znějící v překladu „Jak že se k nám dostanete?“ začínal potvrzovací mail od rodiny Psennerových. Věděli, co píší… Strýček Google i navigace v autě nás spolehlivě, byť mylně zavedly na podobně opuštěné místo. Mělo i stejnou adresu, jen leželo o dvacet kilometrů jinde.

Tamní usedlíci s úsměvem vysvětlili nový směr k hledanému statku, o kterém je první zmínka ve farních záznamech už z roku 1691. To ještě stával v mokřinách horského potoka, jehož síla se využívala pro pohon mlýnů. Dnešní majitelé hospodářství postavili vztyčili budovy v roce 2020, a to na samém horním konci svých pozemků, nad rozkvetlými loukami. Z výšky 1 800 metrů shlížíte do hlubokého údolí zakončeného mnohovrstevnými vlnovkami protějších kopců.

Bělostné Dolomity nazval urbanista Le Corbusier nejkrásnější architekturou...

Natalie i Jonas vystudovali střední zemědělskou školu a oba se chtěli k práci svých předků venku na polích a se zvířaty vrátit. Uvázat si na krk sedmnáct hektarů půdy – pět luk a dvanáct lesa je něco, co vyžaduje obrovské odhodlání. Ale oni o tom takto nepřemýšlejí.

V mžiku zodpoví i otázku, jak se zvládají o tak velké pozemky „ozvláštněné“ sedmdesáti rozličnými hospodářskými zvířaty (nemluvě o třech malých dětech) starat. „Pořád je co dělat, alespoň se ale nenudíme,“ utrousí. A aby toho nebylo málo, přidali si i starost o turisty. Pro ně je host do domu, Bůh do domu.

Víc než na výběr

Společně s dalšími 4 000 farmami v Jižním Tyrolsku jsou členy organizace Roter Hahn, která je reprezentuje i v zahraničí. Prostřednictvím webových stránek si lze vybrat nezapomenutelné ubytování pro dovolenou na většinou osamocených místech a třeba se i zapojit do právě probíhajících prací.

Jižní Tyrolsko se často chlubívá statistikami s dobrými třemi stovkami slunečních dní v roce. Ale počasí se takto vysoko v horách rychle mění a je potřeba být připraven i na větrnou variantu. Ostatně ani teď na konci jara se ještě zima nevzdala, bělostné sněhové vlny stále leží na pomalu se zelenající trávě.

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Je to obrovský rozdíl v porovnání s hospodářstvími postavenými v dlouhých úrodných údolích za městem Bolzano. Tam si naopak připadáte jako ve Středomoří. Oblast zdobí barevné bougainvillee, pozdravy příchozím vysílají lesknoucí se stříbřité lístky olivovníků i ledabyle nezúčastněně ohnuté palmy.

Tak to vypadá i v dalším ubytování pod hlavičkou Roter Hahn, na vinařské usedlosti St. Quirinus. Těžkou vůni „domoviny“ se štiplavějšími závany uloženého hnoje nahradily rozkvetlé jablečné sady, jež se jako políčka šachovnice střídají s jasně zelenými vinicemi. Jsou o to víc svěží, že vinaři pěstují révu tzv. biodynamicky – keříky vyrůstají z barevných záhonů lučních květin.

Farmáři v Jižním Tyrolsku otevírají své domovy hostům. Z výšky 1 800 metrů shlížíte do hlubokého údolí zakončeného mnohovrstevnými vlnovkami protějších kopců.
Ubytování na farmách v Jižním Tyrolsku je ideální volbou pro rodiny s dětmi.
Samotná světnička, nebo spíš několik designově vybavených pokojů propojených do apartmánu, si nezadá se čtyř až pětihvězdičkovým hotelem. S jedinou výjimkou. Nenajdete tam televizi ani připojení k wi-fi.
Pokud se ubytujete na statcích v Jižním Tyrolsku, přistane vám ráno přede dveřmi domácí snídaně.
12 fotografií

I zdejší majitelé přestavěli stoletý kravín a stodolu na vzdušné moderní stavby, dokonce si na to najali významného švýcarského architekta. Ten k gigantickým oknům v betonových stěnách přistoupil jako k obrazům s výhledy do stále se měnící krajiny. Člověk ani nemusí popíjet víno, kterému se spolu s otcem věnuje hlavně syn Robert Sinn, aby si připadl jako v impresionistické galerii. Voní to v ní čerstvě upečeným chlebem paní Sinnové starší a kdyby si snad někdo chtěl uchovat zcela čistou hlavu, může si dát jen čistou šťávu z hrozna nebo jablečný džus – byť až dvě skleničky vína místní policisté tolerují.

Podobné příběhy, kde vystupují v hlavní roli přátelští lidé a jejich po staletí opečovávané domovy dokořán otevřené těm, kdož o to stojí, najdete v Jižním Tyrolsku za každým plotem. Tedy pokud tam žije i červený kohout.

Červený kohout

  • Logo stylizovaného kohouta, symbolu vitality, vzniklo už před dobrými pětadvaceti lety. A do dnešních dní se proměnilo ve známku nejvyšší kvality.
  • Aby se mohli farmáři o členství v Roter Hahn vůbec ucházet, musí pěstovat některou z tradičních plodin, nebo chovat pro oblast typická hospodářská zvířata.
  • Rezervovat si pobyt je dobré nejlépe s týdenním předstihem, ale někde zvládnou i jednodenní/noční rychlovku. Tuto unikátní síť zážitkových „bed-breakfast“ noclehů využívají nejvíce Němci, našinci musí webovou nabídku „červeného kohouta“ teprve objevit. Mělo by to být snadné, ostatně je už i v češtině.
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