Nechte za zády přeplněná letoviska, zavrhněte rozpálený jih a vypravte se na sever italské „kozačky“, do podhůří Alp, kde se rozlévá největší italské jezero, které zároveň patří k nejkrásnějším v této zemi – Lago di Garda.
Česky se mu říká také Gardské jezero, originální název v sobě však ukrývá víc pověstného italského šmrncu. Víc jiskry, víc elegance...
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Nabídli mi rukavice, ale už bylo pozdě. Reportér zkusil jachting na Lago di Garda
A právě o to tady jde – Lago di Garda totiž není jenom nějaká louže pod horami, ale představuje úplně jiný svět – svět kombinující panensky čistou horskou přírodu se středomořským stylem života.
A voda? Ta je tady průzračná, osvěžující, lemovaná plážemi a promenádami. Navíc jezero nabízí tisíce možností, co dělat, vidět a zažít.
Ráj pro surf, kajaky i potápění
Lago di Garda je jako stvořené pro ty, kteří dávají před „válecí“ dovolenou přednost té aktivněji trávené, zejména jeho severní část, oblast kolem města Riva del Garda. Každý den tu vane teplý vítr ora, díky němuž je tato oblast opravdovým rájem pro jachtaře a windsurfaře. Půjčit si tu ovšem můžete i vodní skútry, kajaky nebo šlapadla, a chcete-li poznat vodu blíže, „v nabídce“ jsou i kurzy potápění.
Hornaté okolí skýtá síť různě obtížných tras pro cyklisty i turisty. Na pěkný výlet na kole se můžete z Rivy vydat do idylického městečka Limone sul Garda, trasa vede po cyklostezce zavěšené nad jezerem.
Chcete-li si dát pořádně do těla, vyjeďte lanovkou z obce Malcesine na Monte Baldo, 2 218 metrů vysokou horu, jsou tam náročnější trasy s úžasnými výhledy. A pokud vám vyhovují spíš delší tratě po silnici, můžete objet celé jezero.
Ta samá místa se dají projít samozřejmě také pěšky, přidejte si k nim třeba i výlet do Molina di Ledro, kde je archeologické muzeum s replikami pravěkých kůlových staveb.
Zpomalte v Sirmione
S „akčním“ a větrným severem ostře kontrastuje vyhřátější jižní část Lago di Garda. Čas tady plyne mnohem pomaleji, podobně jako na jihu Itálie, kde nikdo nikam nespěchá a všichni mají prostor na sladké nicnedělání se sklenkou dobrého vína v ruce.
Tato oblast je vhodnější pro klasické „dovolenkáře“, kteří chtějí odpočívat a poznávat okolí s jeho zajímavostmi a památkami. A těch je tu požehnaně.
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Dovolená snů v Itálii. Lago di Garda je jako moře uprostřed hor
Městečko Sirmione s historickým centrem prostírajícím se na úzkém dlouhém poloostrově vás ohromí hradem a ruinami starořímské vily (ale také příjemnou pláží), Peschiera del Garda zapsaná v UNESCO zase benátskou pevností a starobylou svatyní Madonna del Frassino i nedalekým zábavním parkem Gardalandem.
Chcete-li atmosféru jako v jihoitalském letovisku, zamiřte do města Desenzano del Garda, které láká na historické památky, pěkné promenády, pláže a bujarý noční život.
Pláže u Manerby nebo Limone
A co je mezi dynamickým, sportovci preferovaným severem a pohodovým jihem? Spousta dalších krásných míst! Východní pobřeží se chlubí pěknými oblázkovými plážemi s pohádkově čistou vodou, nad kterými se jako tichý strážce sklání masiv Monte Baldo. Naleznete je v okolí města Garda, na blízkém poloostrově San Viglio či nedaleko obce Malcesine.
Čas u vody si pak můžete zpestřit výlety do okolí, třeba na lávku Ponte Tibetano, kterou najdete na stezce mezi vesničkami Crero a Pai, nebo ke starodávné svatyni Madonna della Corona, poutnímu místu vytesanému do strmé skály.
Hornatý západní břeh nabízí malebná historická městečka v údolích, nádhernou přírodu a strmé útesy padající do jezera. Okolí městeček Saló a Manerba del Garda patří ke zdejším vyhlášeným potápěčským lokalitám, najít se tu samozřejmě dají i okouzlující pláže, třeba Spaggia Pisenze u Manerby nebo menší, ale zato prázdnější plácky u Limone sul Garda.
Lago di Garda: Praktické rady na cestu
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Článek vznikl pro časopis Tina.