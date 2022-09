Florencie, nejkrásnější město světa. Proč jeden den na prozkoumání nestačí

Florencie byla láska na první pohled. Toto krásné město mě velmi okouzlilo, ale do čeho jsem se zamilovala ještě víc, byl životní styl Florenťanů. Pamatuji si na úplně první aperitivo v mém životě, na které nás pozval kamarád Florenťan. Pila jsem tenkrát svůj první a zároveň i poslední koktejl negroni, který je na mě příliš silný a hořký, což mi ale s výhledem na sochu nahého Davida na Piazza della Signoria vůbec nevadilo. A to musím říct, že jsem si původně chtěla dát kávu, což mi neprošlo: „Jakže, kávu v době aperitiva? To by nešlo, bella!“

Gelaterie s obrovskými kopci zmrzliny v okolí Ponte Veccchio jsou sice nádherné, ale zbytečně drahé. Existují mnohem lepší gelaterie než tyto turistické.