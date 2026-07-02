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KVÍZ: Velký prázdninový test. 50 otázek prověří, jak znáte cestovatelské destinace
Myslíte si, že znáte destinaci, kam letos vyrážíte? Možná vás tento kvíz vyvede z omylu. Ověřte si své znalosti evropských i světových zajímavostí, místních specialit, tradic, zákazů i...
Řeholnice tu nebyly dobrovolně, z jejich krypty na Castello Aragonese mrazí
Stojí Castello Aragonese za návštěvu? Rozhodně! Je to asi ta nejvýraznější pamětihodnost celé Ischie, naprosto ikonická záležitost. A současně jeden z nejmalebnějších hradních komplexů v celé Itálii....
Jak jsme jezdili do Jugoslávie. Cesta k moři, které už dneska mladí neuvěří
Přeji dnešním mladým lidem, že mohou jet prakticky kdykoli a kamkoli. Naše generace to měla mnohem a mnohem složitější. Když někomu mladému vyprávím o našich cestách do Jugoslávie, tak jen nevěřícně...
Parádní zatopené lomy v Česku. Na těchto místech se božsky vykoupete
Jen těžko budete hledat příjemnější koupání v přírodě. Zatopené lomy mají čistou vodu, zajímavé prostředí a úplně jinou atmosféru než umělá koupaliště s tobogány. Kde hledat nejkrásnější zatopené...
Město vytesané do skály bylo nejlepší pevností Gruzie. Zničila ji příroda
Zdála se být nedobytná, protože rostla přímo ze skály. Vardzia, kterou před osmi staletími vytvořili gruzínští stavitelé, měla odolat každému útoku. Svou architekturou připomínala gondorská města,...
Na slavnou pláž s vrakem se nepodíváte. Řekové ji zavřeli kvůli sesuvům
Jedna z nejfotografovanějších pláží světa zůstane i letos turistům uzavřena. Řecké úřady kvůli riziku sesuvů skal a kamení prodloužily zákaz vstupu na ikonickou pláž Navagio na ostrově Zakynthos...
Řeholnice tu nebyly dobrovolně, z jejich krypty na Castello Aragonese mrazí
Stojí Castello Aragonese za návštěvu? Rozhodně! Je to asi ta nejvýraznější pamětihodnost celé Ischie, naprosto ikonická záležitost. A současně jeden z nejmalebnějších hradních komplexů v celé Itálii....
Nejvyšší kostelní věž a krásné podzemí. Vydejte se do Plzně, nejen kvůli pivu
Plzeň není jen městem piva. Nabízí nejvyšší kostelní věž v Česku, rozsáhlé historické podzemí, oceňovanou prohlídku pivovaru i atrakce pro rodiny s dětmi. Vydejte se do západočeské metropole, kde se...
Z kanceláře do přírody? 8 kroků k první dovolené v obytňáku beze stresu
Láká vás výměna každodenního tlaku na výkon v kanceláři za absolutní svobodu, praskání ohně a probuzení s výhledem na horské štíty nebo mořský příboj? Přinášíme praktického průvodce v osmi krocích,...
KVÍZ: Velký prázdninový test. 50 otázek prověří, jak znáte cestovatelské destinace
Myslíte si, že znáte destinaci, kam letos vyrážíte? Možná vás tento kvíz vyvede z omylu. Ověřte si své znalosti evropských i světových zajímavostí, místních specialit, tradic, zákazů i...
Rozhledny jsou jeho životní styl, navštívil už stovky. Rekord mám deset za den, říká
Většina lidí plánuje výlet podle známých památek, Jakub Sládek z Plzně vybírá cíle podle rozhleden. Za posledních šest let jich navštívil kolem tří stovek v Česku i zahraničí. Na většinu cest vyráží...
Kolik stojí léto na Lipně? Tipy, jak ušetřit za ubytování, dopravu i vstupenky
Plánování letní dovolené v Česku často doprovází diskuse o cenách služeb. Zejména o takzvaném jihočeském moři koluje řada mýtů, podle kterých se pobyt na břehu největší české vodní plochy finančně...
Podělte se o svou dovolenou. Pošlete nám fotografie z cest a vyhrajte knihu
Každá dovolená skrývá jedinečné příběhy, neopakovatelné zážitky a místa, na která se nezapomíná. Ať už se letos chystáte objevovat krásy Česka, zdolávat horské vrcholy v Evropě nebo se vydat na druhý...
Karavanem do vinic. Velké Bílovice lákají vínem i habánským odkazem
Na jižní Moravu se dá vyrazit i bez složitého plánování. Přijet karavanem, zaparkovat kousek od vinic, přes den vyrazit na kolo a večer posedět u sklenky vína. Ve Velkých Bílovicích se k tomu přidává...
Ve Skopje potkáte psy na každém kroku. Historie se tu setkává s chudobou
Skopje láká návštěvníky na nízké ceny, bohatou historii i hory na dosah ruky. Narazíte tu však i na místa, která turistické průvodce příliš nezmiňují. V Severní Makedonii zažijete kontrasty, které...
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Na co zírá mašinfíra: Trať z Chlumce do Hradce je jako pravítko
Dnešního Mašinfíru jsme vylovili z hlubin našeho archivu. Cestu Brejlovce Jeníka 750.199 Východočeské dráhy, který odvážel do opravy Ušatou 464.102 jsme totiž točili už před 4 roky. Na téměř přímý...
Zatopený lom nebo plovárny. Prozkoumejte devět tipů na nejlepší koupaliště
Letní sezona je v plném proudu a vysoké teploty vybízejí k návštěvě koupališť, plováren a nádrží. Pokud se chcete zchladit a nadto si odnést nezapomenutelné zážitky, vyrazte na některé z...