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Řeholnice tu nebyly dobrovolně, z jejich krypty na Castello Aragonese mrazí

Radomír Dohnal
Stojí Castello Aragonese za návštěvu? Rozhodně! Je to asi ta nejvýraznější... Aragonský hrad, Castello Aragonese, najdete na severním konci Neapolského... Až na tu zmíněnou hráz, vedoucí z pobřežního městečka Ischia Ponte, vlastně... K rozloze přibližně osmi fotbalových hřišť (anebo prostoru, kam můžete... Celý tento ostrov pak prakticky překrývá pevnostní město s hradem, který tu... Hierón se nicméně na ostrově zasadil o vytvoření věží, z nichž bylo možné... Po nich pak už slušně opevněný hrad „převzali“ do své správy Římané. Na čas.... Pirátů tehdy bylo Středozemní moře plné. A Castello Aragonese je pomáhal držet... Za hradbami a věžemi opevněného ostrova vyrostlo třináct kostelů, též klášter... Sídlil zde i aragonský kníže se svou posádkou. A „podhradí“ pak obývaly dvě... To středověké mraveniště opevněného ostrovního města, jež svým významem mohlo... Britské námořnictvo napáchalo na zástavbě ostřelováním nenapravitelné škody. Z...
Stojí Castello Aragonese za návštěvu? Rozhodně! Je to asi ta nejvýraznější pamětihodnost celé Ischie, naprosto ikonická záležitost. A současně jeden z nejmalebnějších hradních komplexů v celé Itálii. Takže ať už fandíte historii, romantickým procházkám anebo výhledům do dálek, tady se vám určitě bude líbit.

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