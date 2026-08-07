Dolomity bývaly synonymem horského ticha, dramatických vápencových štítů a nekonečných možností, kam se vydat mimo hlavní turistické trasy. Letos v létě však některá z jejich nejslavnějších míst připomínají spíš přeplněnou městskou atrakci.
Na sociálních sítích se začalo šířit video zachycené 22. července, na němž je vidět dlouhá řada turistů postupujících v jednom zástupu horskou krajinou. Lidé čekají, až se dostanou k vyhlídce na Tre Cime di Lavaredo, známé také jako Tři štíty, a pořídí si fotografii, která patří k nejvyhledávanějším záběrům z italských Alp.
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Záběry rychle vyvolaly debatu o tom, zda masový turismus nezačíná ničit právě to, kvůli čemu lidé do Dolomit přijíždějí. V komentářích se objevovaly názory, že návštěvníci postupně proměňují i ta nejkrásnější místa v kulisy pro fotografie na sociální sítě.
Tři štíty patří k nejznámějším symbolům Dolomit. Jejich strmé, zubaté siluety se zvedají nad vysokohorskou krajinou a každoročně přitahují tisíce turistů. Letní nápor je však letos tak silný, že místní služby podle médií fungují na hranici svých možností.
Autobusy nestíhají
Problémy se netýkají pouze pěších tras. Už začátkem července čekalo více než 300 lidí na autobusové spojení mezi letoviskem Misurina a horskou chatou Rifugio Auronzo, odkud začíná oblíbená trasa kolem Tří štítů. Dopravci proto přidali osmý autobus k dosavadním sedmi spojům. Ani posílení provozu ale nestačilo uspokojit obrovskou poptávku.
Místní úřady se snaží příliv návštěvníků regulovat také omezením příjezdu osobních automobilů. Řidiči mířící ke Třem štítům si musejí vstup předem rezervovat a zaplatit. Dosavadní opatření však zatím nedokázala výrazně snížit počet lidí, kteří chtějí toto ikonické místo navštívit.
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Dolomity přitom nejsou vyhledávané pouze v létě. V zimě patří k největším lyžařským oblastem Evropy a jejich rozsáhlá síť sjezdovek každoročně přitahuje davy sportovců. Region má také dlouhou olympijskou tradici. Zimní olympijské hry hostil už v roce 1956 a letos se znovu ocitl v centru světového dění během olympiády Milano Cortina 2026.
S příchodem teplých měsíců sníh ze sjezdovek mizí a horská krajina se otevírá pěším turistům. Návštěvníci mohou využít rozsáhlou síť stezek i víc než 140 lanovek, které je vyvážejí k vysoko položeným vyhlídkám.
Právě rostoucí počet turistů ale nutí místní obce řešit otázku, kolik návštěvníků dokáže horská oblast dlouhodobě pojmout, aniž by ztratila svůj původní charakter.
Dolomity jsou proslulé mohutnými vápencovými vrcholy, hlubokými údolími a krajinou, která si navzdory turistickému rozvoji dlouho zachovávala dojem nedotčené alpské divočiny. Sociální sítě však stále více lidí vedou na stejná místa a za stejnými fotografiemi.
Kdo letos zamíří pod Tři štíty s představou osamělého putování horskou krajinou, může být překvapen. Výhled zůstává stejně působivý jako dřív. Jen si na něj možná bude muset počkat ve frontě.
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