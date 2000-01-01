náhledy
Vypadá trochu jako kulisa z nějakého fantasy filmu. Hrstka kamenných domů stojí na vrcholu vysoké skály a kolem zejí hluboká údolí. S okolním světem ji spojuje jediný dlouhý most. Italská vesnice Civita di Bagnoregio patří k nejfotogeničtějším místům Evropy. Její krása má ale jeden zásadní háček – pozvolna mizí před očima.
Autor: Profimedia.cz
Městečko leží v regionu Lazio asi 120 kilometrů severně od Říma a o podobné historii si může nejedno slavné město nechat zdát. Tady lidé žili už před 2 500 lety. Založili ho Etruskové, později prošlo římským obdobím a velkou část své dnešní podoby získalo ve středověku a renesanci.
Autor: Profimedia.cz
Největším nepřítelem městečka je místo, které mu zároveň propůjčuje jeho jedinečnou krásu. Civita stojí na skalním podloží tvořeném vulkanickým tufem, který leží na měkkých jílovitých a písčitých sedimentech.
Autor: Profimedia.cz
Tuf je měkká porézní hornina, která vzniká ztuhnutím sopečného popela a prachu. Městečko je tak postavené na opravdu měkkých základech, které jen stěží odolávají povětrnostním vlivům.
Autor: Profimedia.cz
Skálu pod městem po staletí narušují sesuvy půdy a eroze. Okraje se postupně rozpadají a v minulosti se do údolí zřítily celé domy, věže i původní městské brány. Právě proto si Civita vysloužila přezdívku „La città che muore“ – město, které umírá.
Autor: Profimedia.cz
Důležitý byl také rok 1695, kdy oblast zasáhlo silné zemětřesení a Civita se stala ještě izolovanějším místem. Dnes se do historického městečka dostanete jedině po zhruba 300 metrů dlouhém mostě nad údolím Calanchi. Už samotná cesta po něm patří k velkým zážitkům.
Autor: Profimedia.cz
Když ale most přejdete a dostanete se do města, užasnete. Za jedinou dochovanou historickou vstupní branou Porta Santa Maria jako by se zastavil čas. Úzké uličky lemují kamenné domy, oblouky a schodiště, zatímco srdcem městečka je náměstí s kostelem San Donato.
Autor: Profimedia.cz
Provoz vozidel ve městečku prakticky neexistuje a panuje v něm poklidná atmosféra. Poloha vysoko nad okolní krajinou navíc umocňuje pocit naprostého odloučení.
Autor: Profimedia.cz
Kdysi přitom byla Civita podstatně větší a měla hned pět vstupních bran. Zemětřesení, sesuvy půdy a postupné stěhování obyvatel ale město během staletí změnily k nepoznání.
Autor: Profimedia.cz
Dnes tu celoročně žije jen hrstka lidí, zatímco návštěvníci přijíždějí z celého světa. Kdo ví, jak bude místo vypadat za pár let a jestli zase neztratí něco ze své výjimečné krásy.
Autor: Profimedia.cz