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Město, které umírá. Pohádková Civita di Bagnoregio tisíce let vzdoruje zkáze

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  8:30
Vypadá trochu jako kulisa z nějakého fantasy filmu. Hrstka kamenných domů stojí... Městečko leží v regionu Lazio asi 120 kilometrů severně od Říma a o podobné... Největším nepřítelem městečka je místo, které mu zároveň propůjčuje jeho... Tuf je měkká porézní hornina, která vzniká ztuhnutím sopečného popela a prachu.... Skálu pod městem po staletí narušují sesuvy půdy a eroze. Okraje se postupně... Důležitý byl také rok 1695, kdy oblast zasáhlo silné zemětřesení a Civita se... Když ale most přejdete a dostanete se do města, užasnete. Za jedinou dochovanou... Provoz vozidel ve městečku prakticky neexistuje a panuje v něm poklidná... Kdysi přitom byla Civita podstatně větší a měla hned pět vstupních bran.... Dnes tu celoročně žije jen hrstka lidí, zatímco návštěvníci přijíždějí z celého...
Vypadá trochu jako kulisa z nějakého fantasy filmu. Hrstka kamenných domů stojí na vrcholu vysoké skály a kolem zejí hluboká údolí. S okolním světem ji spojuje jediný dlouhý most. Italská vesnice Civita di Bagnoregio patří k nejfotogeničtějším místům Evropy. Její krása má ale jeden zásadní háček – pozvolna mizí před očima.

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