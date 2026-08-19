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KVÍZ: Pro cestovatele: Poznáte evropská města podle jediné nápovědy?
Evropská města mají své nezaměnitelné památky, tradice, historické události i kuriózní symboly. Dokážete podle jediné indicie poznat, kde se tentokrát pomyslně nacházíte? O voucher na Chytrý Kvíz...
V pasti vlastního rekordu. Údajně nejmenší město světa není pro každého
Dvě ulice, dvacet domů a obyvatel jen o hrstku víc. Malebné, historické. Nicméně svými rozměry skutečně nepatrné až kapesní. Právě tím si chorvatské vnitrozemské městečko Hum na Istrii získalo...
Kde se točila Vesničko má středisková? Vydejte se do skutečné filmové vesnice
Dá-li se o nějaké komedii říct, že je geniální, je to ta o osudech Otíka Rákosníka, řidičů Pávka a Turka a jejich rodin, doktora Skružného, malíře Ryby a dalších zajímavých lidí, kteří se potkali v...
Tyto hrady a zámky stojí za návštěvu. Vydejte se za romantikou a historií
Ať už plánujete letní dovolenou, nebo jen jednodenní výlet za romantikou, zavítejte na některý z našich nejkrásnějších hradů nebo zámků. Které z nich rozhodně stojí za prohlídku?
Svatyně ve skále, hory bez davů. Okolí Lago di Garda ukazuje druhou tvář Itálie
Když do Itálie, tak jedině k moři? Smažte tento rozšířený stereotyp a vydejte se letos do italského vnitrozemí. Zjistíte, že i tam je moc krásně. U Lago di Garda vás čeká průzračná voda i svatyně...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Cala Rossa není Řecko. A možná proto filmová magie Odyssey funguje
Tady Christopher Nolan hledal a nalezl Homérovu Ithaku. A musí se nechat, že magická zákoutí Cala Rossa na sicilském ostrově Favignana opravdu trochu jako antické Řecko vypadají. Mají k němu blízko,...
Kréta pro každého. Jeden resort, kde si svůj způsob dovolené najde každý
Dovolená s dětmi, ve dvou, anebo s přáteli – každý čeká něco jiného. Na Krétě však existuje místo, kde se tyto představy nevylučují. Creta Maris Resort spojuje živý all inclusive svět s atmosférou...
Dodávkou s dětmi: Z opomíjeného Burkováku k Sudoměři po stopách husitů
Dnes jsou stranou ruchu turistických center, ve své době však tato místa zazářila tak, že nechybí v žádné historické práci. Řeč je o kopci jménem Burkovák a hrázi mezi rybníky Škaredý a Markovec,...
Nekonečné Pyreneje i město ze Hry o trůny. To je Andorra, knížectví v oblacích
Andorra leží v sevření Pyrenejí, ukrytá mezi Španělskem a Francií, krásná v zimě i v létě. Nenajdete tu letiště ani železnici, a tak sem musejí návštěvníci cestovat nejlépe ze zhruba dvě stě...
Město, které umírá. Pohádková Civita di Bagnoregio tisíce let vzdoruje zkáze
Vypadá trochu jako kulisa z nějakého fantasy filmu. Hrstka kamenných domů stojí na vrcholu vysoké skály a kolem zejí hluboká údolí. S okolním světem ji spojuje jediný dlouhý most. Italská vesnice...
Cabriem na vrchol. Na švýcarský Stanserhorn vás vyveze lanovka „nahoře bez“
Dobrá zpráva hned na začátku: na vyhlídkovou horu Stanserhorn, kterou najdete v centrálním Švýcarsku v kantonu Nidwalden nepotřebujete ani super kondici ani značkové pohorky. Upřímně řečeno, cílem...
Tyto hrady a zámky stojí za návštěvu. Vydejte se za romantikou a historií
Ať už plánujete letní dovolenou, nebo jen jednodenní výlet za romantikou, zavítejte na některý z našich nejkrásnějších hradů nebo zámků. Které z nich rozhodně stojí za prohlídku?
Gruzínci často vůbec nechápou, proč tam turisté chodí do hor, líčí průvodkyně
Do Gruzie se vrací už osmnáct let. Průvodkyně a autorka nové knihy Ivana Bursíková prozrazuje, kam vyrazit za nejkrásnějšími treky, proč není jízda na koních pro každého a čím si ji získali místní...
Kde se točila Vesničko má středisková? Vydejte se do skutečné filmové vesnice
Dá-li se o nějaké komedii říct, že je geniální, je to ta o osudech Otíka Rákosníka, řidičů Pávka a Turka a jejich rodin, doktora Skružného, malíře Ryby a dalších zajímavých lidí, kteří se potkali v...
Prodej rodinného domu Kletné
Suchdol nad Odrou - Kletné, okres Nový Jičín
2 990 000 Kč
V pasti vlastního rekordu. Údajně nejmenší město světa není pro každého
Dvě ulice, dvacet domů a obyvatel jen o hrstku víc. Malebné, historické. Nicméně svými rozměry skutečně nepatrné až kapesní. Právě tím si chorvatské vnitrozemské městečko Hum na Istrii získalo...
Symbolem Maine jsou humři a majáky. Objevte Ameriku, kde se zastavil čas
Maine je nejseverovýchodnějším státem USA ležícím na pobřeží Atlantského oceánu. Co je na největším státě Nové Anglie nejlepší? Pravděpodobně to, že nemá žádné ikony, žádné instagramové výhledy.