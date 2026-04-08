Je nejkrásnější? Objevte rudé město Itálie, starobylou i věčně mladou Bolognu

Když nedávno jistý britský deník pověřil umělou inteligenci vypracováním žebříčku nejkrásnějších měst Evropy, výsledek byl víc než překvapivý. Paříž, Vídeň, Londýn, nebo snad Praha? Kdeže, podle AI je nejhezčím městem starého kontinentu Bologna.
O Bologni se často mluví jako o červeném či rudém městě. Nesouvisí to ani tak s její pověstí bašty italské politické levice, ale s barvou střech z červených pálených tašek v centru města. | foto: Profimedia.cz

Severoitalský region Emilia-Romagna, sevřený mezi Apeninským pohořím a Jaderským mořem, patří k nejbohatším v zemi a přepychová je i jeho kultura nebo gastronomie. Právě tady se narodily legendy italské hudby a filmu, jako jsou Giuseppe Verdi, Federico Fellini nebo Luciano Pavarotti, ale pocházejí odtud i symboly prvotřídní italské kuchyně: parmezán, pršut, mortadela nebo balzamiko.

Metropole i architektonická perla tohoto „srdce Itálie“, starobylá i věčně mladá Bologna, soustředí to nejlepší z celého regionu – a přidává i něco navíc.

Věděním k pokroku

Vznikla jako římská kolonie ve druhém století před naším letopočtem, byla centrem papežského státu i Napoleonovy Cispadánské republiky, součástí Sardinie a od roku 1861 Italského království. Ale ať už historie do jejích osudů promlouvala jakkoli, platila vždy Bologna za město vědění a vzdělanosti.

Už v roce 1088 tu byla založena nejstarší univerzita na světě, jež funguje nepřetržitě. Mezi její věhlasné i pokrokové absolventy se zařadili Dante, Petrarca, Kopernik i Erasmus Rotterdamský a dnes má na sto tisíc studentů, kteří historickému městu vtiskují svěžího mladistvého ducha.

Na skok v Bologni. Město věží a úžasné kuchyně je láskou na druhý pohled

Chloubou univerzity je její původní sídlo Palazzo dell’Archiginnasio se slavnou knihovnou a neméně proslulým sálem Teatro Anatomico, dřevěnými dekoracemi zdobenou učebnou ze sedmnáctého století, kde se konaly lekce anatomie.

Dnes je bývalá „veřejná pitevna“ přístupná návštěvníkům, kteří si tu mohou prohlédnout i sochy známých osobností, například lékaře gladiátorů i římských císařů Galéna nebo Hippokrata, otce západní medicíny.

Zlobivá Garisenda

O Bologni se často mluví jako o červeném či rudém městě. Nesouvisí to ani tak s její pověstí bašty italské politické levice, ale s barvou střech z červených pálených tašek v centru města.

Je i městem výstavních paláců a věží upomínajících na jeho (ne)dávné bohatství. Dřív se zde tyčilo věží na dvě stovky a jejich smysl byl jediný: upozornit na movitost rodin, které jimi své příbytky korunovaly. Do dnešních dnů se jich dochovala asi dvacítka a zvlášť dvě z nich jsou nepřehlédnutelné.

Le Due Torri tvoří devadesát sedm metrů vysoká věž Asinelli, jež se klene ve známém „dvojvěží“ se sousední Garisendou, která se už od dvanáctého století, kdy byla postavena, vlivem nestabilního podloží zlověstně naklání – přibližně tak jako věž v toskánské Pise.

Garisenda je nyní vychýlena natolik, že se rozpadá její kamenná základna a vedení města vážně uvažuje o její stabilizaci, ať už rozebráním, zpevněním a opětovným sestavením, nebo zkrácením její výšky, jež nyní dosahuje čtyřiceti osmi metrů. Na druhé straně: o tom, že se věž naklání, psal už Dante Alighieri v Božské komedii, a tak je zřejmé, že pár stovek let ještě vydrží...

Podloubí a bazilika

Architektura Bologni je prostě skvostná. Na seznam světového dědictví lidstva se město dostalo díky svým portikům – sloupovým halám a podloubím, která vznikala už od dvanáctého století a jejichž souhrnná délka dosahuje neuvěřitelných šedesáti kilometrů.

Četná podloubí jsou pro město stejně emblematická jako bazilika San Petronio na centrálním náměstí Piazza Maggiore, jež je pátým největším kostelem na světě a jednou z největších cihlových staveb vůbec. Zůstala však nedokončena, protože její výstavbu údajně zarazil sám papež obávající se toho, že by bazilika mohla být jednou větší než Svatopetrský dóm v jeho sídle ve Vatikánu.

Benátky mají konkurenci. Toto italské město nabízí vše, jen bez davů turistů

Jinou boloňskou atrakcí je Neptunova fontána na náměstí Piazza del Nettuno se sochami andělů symbolizujících čtvero světových veletoků: Dunaj, Nil, Amazonku a Gangu.

Podoba trojzubce, který římský bůh moří svírá v ruce, inspirovala tvůrce loga věhlasné automobilky Maserati, která byla v Bologni v roce 1914 založena. A tím se dostáváme k další specifice města i celého regionu Emilia-Romagna.

Ve znamení býka

Ferrari, Lamborghini, Ducati, Maserati... Pokud patříte k milovníkům elegantních a drahých aut a motorek, bude pro vás Emilia-Romagna zemí zaslíbenou. Všechny zmíněné kultovní značky jsou tady doma.

Vozy Maserati se sice už vyrábějí v nedaleké Modeně, ale přímo v Bologni můžete navštívit muzeum motocyklové dílny Ducati, která tu vznikla právě před sto lety. A když popojedete jen pár desítek kilometrů za město, do Sant’Agata Bolognese, přivítá vás muzeum automobilky Lamborghini.

Tu založil v roce 1963 italský průmyslník Ferruccio Lamborghini nespokojený s Ferrari, které vlastnil. A ač původně začínal s traktory a klimatizačními systémy, nakonec se stal výrobcem aut, jejichž modely, jako sporťák Miura nebo Espada s výklopnými dveřmi, vstoupily do dějin automobilového průmyslu.

K názvům těch nadčasových bouráků zářivých barev Ferruccia inspirovalo vlastní znamení zvěrokruhu, jež souznělo s jeho zarputilou „býčí“ povahou i výkonností samotných vozů: Miura je plemeno španělských bojových býků a espada zase typ meče užívaného toreadory.

V souladu s tímto výkladem pak asi málokoho překvapí, že v ikonickém logu firmy Lamborghini pózuje zrovinka zuřící býk chystající se k útoku...

  • Průměrná délka letu z Prahy do Bologni je hodina a půl, autobusem to trvá třináct až patnáct hodin. Z Vídně vyjíždí navečer přímý vlak, na místě je za necelých deset hodin.
  • V Bologni žije asi čtyři sta tisíc lidí, v průběhu akademického roku se však počet obyvatel města blíží půl milionu.
  • Vedle univerzitní knihovny vyzdobené stovkami vzácných erbů s nápisy vzdávajícími hold vyučujícím i mecenášům stojí v Bologni za návštěvu i městská knihovna Salaborsa, v jejímž atriu se pod průhledným chodníkem otevírá pohled na archeologické vykopávky se zbytky antických ulic.
  • V bazilice svatého Petronia poutá pozornost freska, kterou malíř Giovanni da Modena věnoval tématu Posledního soudu. Součástí scény je kontroverzní výjev mučení islámského proroka Mohameda, což před časem vedlo ke zvýšené ostraze celého památkového objektu.
  • V boloňské uličce Via Piella nepřehlédněte „nejmenší okénko ve městě“ s výhledem na pozůstatky mohutné sítě vodních kanálů, jimiž bývala středověká Bologna na benátský způsob protkána.
  • Region Emilia-Romagna se pyšní bezmála padesátkou produktů s chráněným označením původu, což je vůbec nejvíc v celé Itálii. Patří mezi ně sýr Parmigiano Reggiano známý jako parmezán, parmská šunka, balzamikový ocet anebo ragù alla bolognese – boloňská omáčka, která se tu ale jí s tagliatelle či jinými druhy těstovin, nikdy ne se špagetami jako jinde ve světě.
  • Bologna dala světové kuchyni i jemně mletý vepřový salám mortadela obsahující kousky slaniny a kořeněný pepřem a pistáciemi. Historie „boloňského salámu“ sahá až k počátkům našeho letopočtu a chráněna zákonem definujícím přesný proces výroby je tato uzenina už od poloviny sedmnáctého století.

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

Je nejkrásnější? Objevte rudé město Itálie, starobylou i věčně mladou Bolognu

8. dubna 2026  8:30

