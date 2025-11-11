Vyhrajte luxusní víkend v Istanbulu. První výhra v soutěži iDNES Premium

  13:20
Turecký Istanbul láká vůní koření, zvukem muezzinů i výhledy na Bospor. Právě sem zamíří první výherce nové soutěže pro roční předplatitele iDNES Premium, kterou pořádá portál ve spolupráci s cestovatelským serverem Pelikán.cz. Ve hře je pětihvězdičkový pobyt pro dvě osoby na tři noci, včetně letenek, transferů a snídaně – výhra v hodnotě 50 000 korun.
Chrám Hagia Sofia je jedním z největším turistickým klenotů Turecka.

Chrám Hagia Sofia je jedním z největším turistickým klenotů Turecka. Za návštěvu si teď zahraniční turisté zaplatí v přepočtu 600 korun.

Monumentální chrám Hagia Sofia byl několik století křesťanským kostelem, než...
Istanbul
Pohled na Bosporský průplav i Istanbul z asijské strany
Hagia Sofia. Architekty stavby byli Isidor z Milétu a Anthémios z Trallu a byla...
Partnerem soutěže je Pelikan.cz

Pelikan.cz je jeden z největších cestovatelských portálů ve střední a východní Evropě. Každoročně najde vyhledávač Pelikána letenku či pobyt 400 tisícům cestovatelů v šesti regionech. Nabízí letenky od více než 800 tradičních a nízkonákladových aerolinií, kompletní balíčky dovolených od domácích i zahraničních cestovních kanceláří spolu s ostatními doplňkovými cestovatelskými produkty.

Do soutěže se automaticky zapojí každý, kdo si od 6. listopadu pořídí nebo prodlouží roční iDNES Premium za zvýhodněnou cenu 690 Kč a odsouhlasí soutěžní podmínky. Losuje se každou středu, a platí jednoduché pravidlo – čím dříve se předplatitel zapojí, tím více šancí má. Po přihlášení zůstává ve hře i pro všechna další kola.

Tři dny mezi kontinenty

Istanbul je město, které stojí na pomezí Evropy a Asie, historie a moderního života. Během tří dnů lze projít slavnou Modrou mešitu, obdivovat mozaiky Hagie Sofie, vychutnat tureckou kávu s výhledem na Zlatý roh nebo nakoupit suvenýry na Velkém bazaru. Večer pak stojí za to zamířit k Bosporu a pozorovat lodě mířící z jednoho světadílu na druhý.

Pobyt v pětihvězdičkovém hotelu se snídaní dává prostor jak pro pohodlí, tak pro objevování. Istanbul je ideální pro krátkou dovolenou plnou kontrastů – vůní, barev i chutí.

Zážitek v Istanbulu, na který nezapomenete. Užijte si turecké termální lázně

Další výhody: sleva na letenky a dovolené

Každý nový roční předplatitel získá kromě účasti v soutěži také slevu 750 Kč na letenky nebo 1 250 Kč na dovolené zakoupené přes Pelikán.cz. Sleva platí i na akční letenky, takže cesta do Evropy může vyjít doslova za pár stovek.

Roční iDNES Premium přináší pět měsíců čtení zdarma oproti měsíčním platbám. Nabízí přístup k exkluzivním článkům, digitální podobě MF DNES a desítkám časopisů vydavatelství Mafra, ke stažení je také e-kniha a audiokniha měsíčně. Součástí členství jsou i soutěže o hodnotné ceny a přednostní přístup k nákupu vstupenek.

Čtyři výhry, čtyři destinace, čtyři šance

O co se soutěží?

Pláž Le Morne na ostrově Mauricius
  • 13. 11. – Istanbul (výhra v hodnotě 50 000 Kč)

Luxusní 5★ pobyt pro 2 osoby na 3 noci v Istanbulu, letenky z Prahy/Vídně, transfer a snídaně

  • 20. 11. – Malta (výhra v hodnotě 50 000 Kč)

4★ hotel na 3 noci pro 2 osoby, odlet z Prahy/Vídně, soukromý transfer, snídaně a výlet na Gozo

  • 27. 11. – Dubaj (výhra v hodnotě 100 000 Kč)

Luxusní plážový hotel na 5 nocí s polopenzí a výletem na pouštní safari

  • 4. 12. – Hlavní cena: Mauricius (výhra v hodnotě 170 000 Kč)

4★ hotel na 7 nocí s polopenzí a letenkami z Prahy/Vídně

Nádraží Praha Vršovice

