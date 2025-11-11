Vyhrajte luxusní víkend v Istanbulu. První výhra v soutěži iDNES Premium

Partnerem soutěže je Pelikan.cz
Pelikan.cz je jeden z největších cestovatelských portálů ve střední a východní Evropě. Každoročně najde vyhledávač Pelikána letenku či pobyt 400 tisícům cestovatelů v šesti regionech. Nabízí letenky od více než 800 tradičních a nízkonákladových aerolinií, kompletní balíčky dovolených od domácích i zahraničních cestovních kanceláří spolu s ostatními doplňkovými cestovatelskými produkty.
Do soutěže se automaticky zapojí každý, kdo si od 6. listopadu pořídí nebo prodlouží roční iDNES Premium za zvýhodněnou cenu 690 Kč a odsouhlasí soutěžní podmínky. Losuje se každou středu, a platí jednoduché pravidlo – čím dříve se předplatitel zapojí, tím více šancí má. Po přihlášení zůstává ve hře i pro všechna další kola.
Tři dny mezi kontinenty
Istanbul je město, které stojí na pomezí Evropy a Asie, historie a moderního života. Během tří dnů lze projít slavnou Modrou mešitu, obdivovat mozaiky Hagie Sofie, vychutnat tureckou kávu s výhledem na Zlatý roh nebo nakoupit suvenýry na Velkém bazaru. Večer pak stojí za to zamířit k Bosporu a pozorovat lodě mířící z jednoho světadílu na druhý.
Pobyt v pětihvězdičkovém hotelu se snídaní dává prostor jak pro pohodlí, tak pro objevování. Istanbul je ideální pro krátkou dovolenou plnou kontrastů – vůní, barev i chutí.
Další výhody: sleva na letenky a dovolené
Každý nový roční předplatitel získá kromě účasti v soutěži také slevu 750 Kč na letenky nebo 1 250 Kč na dovolené zakoupené přes Pelikán.cz. Sleva platí i na akční letenky, takže cesta do Evropy může vyjít doslova za pár stovek.
Roční iDNES Premium přináší pět měsíců čtení zdarma oproti měsíčním platbám. Nabízí přístup k exkluzivním článkům, digitální podobě MF DNES a desítkám časopisů vydavatelství Mafra, ke stažení je také e-kniha a audiokniha měsíčně. Součástí členství jsou i soutěže o hodnotné ceny a přednostní přístup k nákupu vstupenek.
Čtyři výhry, čtyři destinace, čtyři šance
O co se soutěží?
Luxusní 5★ pobyt pro 2 osoby na 3 noci v Istanbulu, letenky z Prahy/Vídně, transfer a snídaně
4★ hotel na 3 noci pro 2 osoby, odlet z Prahy/Vídně, soukromý transfer, snídaně a výlet na Gozo
Luxusní plážový hotel na 5 nocí s polopenzí a výletem na pouštní safari
4★ hotel na 7 nocí s polopenzí a letenkami z Prahy/Vídně