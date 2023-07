Aniž by to plánovala, jednoho dne se zabydlela v zemi ledu a polárních září, na místě, kde je velkou část roku zima a tma. A kde se místo do hospody chodí do horkých termálů, kde se točil James Bond a kde mají děti jedny z nejdelších letních prázdnin v Evropě. A kde je také kvůli nedostatku denního světla velká spotřeba antidepresiv. RENATA EMILSSON PEŠKOVÁ (44) žije na Islandu už 18 let, plynně ovládá místní jazyk, tma a zima ji paradoxně netrápí, a aby se její syn naučil česky, spoluzaložila spolek Čeština na Islandu, a k tomu českou školu. | foto: Silvie Jurečková