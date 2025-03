Jedna ulice, která má všechno. Průvodce po zvláštní obchodní tepně Islandu

Reykjavík bychom mohli přeložit jako „Kouřící záliv“. Etymologie slova samozřejmě vychází z geografické polohy města. Kouře a páry tu stoupají z horkých pramenů dnes a denně, a tvoří tak typické panorama země ledu a ohně.

A právě cesta za horkými prameny dala vzniknout i ulici, která se dnes hemží butiky, bary a restauracemi. Současná obchodní tepna kdysi vedla k pramenům Laugardalur. Tam ženy praly své prádlo už od roku 1855, kdy městská rada rozhodla o výstavbě této cesty.

Ulice začíná na východě v oblasti Kringlumýrbraut, poblíž nákupního centra Kringlan a největšího městského parku Laugardalur, a vede dále na západ do Bankastræti. Dohromady má asi dva kilometry a své si v ní najde opravdu každý – knihomol, gurmán, milovník módy i kavárenský povaleč.

Za nákupy

Do ulice zavítejte, i pokud jste v Reykjavíku s omezeným rozpočtem. Je tu totiž hned několik vintage butiků a sekáčů, které stojí za návštěvu. Jeden z nich, Spúútnik, se pyšní primátem nejstaršího second handu. Použité oblečení tu prodávají už od roku 1986.

Laugavegur, hlavní nákupní tepna Reykjavíku. Nechybí tu ani bary s lokálním pivem. (12. března 2025)

Laugavegur je však jinak plný špičkových butiků, z nichž mnohé nabízejí kousky tamní výroby. Mezi takové ikonické značky patří i 66°North. Její vlajkový obchod se nachází na ulici Laugavegur 17.

Kromě obchodů s módou je ulice, ale i Reykjavík jako takový, plná turistických obchůdků s upomínkovými předměty. Ale pozor. Často tu najdete plyšové medvědy, kteří s Islandem zas tak moc společného nemají.

Lední medvědi nejsou na Islandu původní. Na tomto ostrově, který je pro ně spíš exotickým, by nepřežili. Jsou sice případy, kdy na ostrov nějaký lední medvěd doplaval, bohužel ve většině případů nepřežil. Pokud chcete pravou ikonu islandské fauny, sáhněte po papuchalkovi.

Za kulturou

Literatura je na Islandu vážná věc. Jen pro zajímavost, každý desátý Islanďan vydal knihu, a každý třetí pracuje v kreativním sektoru. Reykjavík také patří mezi několik málo metropolí, které UNESCO v roce 2011 zařadilo na seznam kreativních měst. Titul kreativního města literatury do té doby získal jen Edinburgh, Melbourne, Iowa City a Dublin.

Laugavegur, neboli „umývací cesta“ byla původně pěšinou vedoucí k horkým pramenům.

Do bohatého islandského kulturního dědictví se můžete ponořit i v knihkupectví a nakladatelství Mál og Menning, což v překladu znamená „jazyk a kultura“. V islandských obchodech není výjimkou anglicky psaná literatura, pokud však chcete sáhnout po islandské klasice, hledejte na hřbetech knih jméno Halldór Laxness. Je to jediný Islanďan, který získal Nobelovu cenu za literaturu, a to v roce 1955.

Ulice je navíc sama o sobě jedním velkým koutem kultury. Ne nadarmo se totiž Reykjavíku říká „město pouličního umění“. Street art je tu na každém rohu a už nějakou dobu je i oficiálně zmapovaný. V současné době tu najdete zhruba 160 děl různých témat i velikostí.

Pro gurmány

Čerstvé pečivo, horká káva – to je synonymum líných islandských dnů. A právě během takových lze zavítat do pekárny Sandholt. Jedná se o rodinnou pekárnu, kde se nad pecí a hnětením těsta střídá už čtvrtá generace. V Sandholtu pečou každý den několik druhů kváskového chleba a dalších produktů, dostanete tu ovšem i ručně vyráběnou sodovku či řemeslné pivo.

Einstök Bar. Pivo tam vyrábějí z lokálních surovin, a dokonce i s ohledem na udržitelnost.

Za kávou vyrazte do Te & Kaffi. Pyšní se titulem přední islandské pražírny kávy a zajímavostí je, že v duchu islandské snahy o udržitelnost vyrábějí i kávové kapsle z rostlinných vláken. Najdete tu vše od středně pražené kávy ze Střední Ameriky až po tmavě praženou kávu v duchu italské espresso kultury.

Řemeslné pivo můžete v pozdějších hodinách ochutnat i v Kaldi baru. Jeden z nejoblíbenějších barů v Reykjavíku bývá zaplněný k prasknutí a návštěvníci stojí fronty na široký výběr místních piv z pípy. Český ležák nečekejte ani v Einstök Bar. Pivo tam vyrábějí z lokálních surovin, a dokonce i s ohledem na udržitelnost.