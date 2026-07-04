Na Islandu nepanuje nejpřívětivější počasí. Průměrné teploty se pohybují v letní sezoně mezi 10 a 15 stupni, proto si s sebou nezapomeňte přibalit teplé oblečení. Doporučujeme vyrazit s průvodcem, který vám ukáže ta nejkrásnější místa, a stihnete tak prozkoumat všechno podstatné, co země nabízí. Zájezdy sem nabízí všechny větší cestovní kanceláře.
Při prohlídce ostrova nemůžete začít jinde než v hlavním městě Reykjavíku, kde žije největší počet Islanďanů. Jedná se o nejseverněji položené hlavní město na světě.
|
Mezi ohněm a ledem. Nejkrásnější trek Islandu vás provede přes ledovce i vodopády
Dominantou metropole je betonový kostel Hallgrímskirkja, který je vidět ze všech koutů města. Impozantní kostel je známý jedinečnou architekturou připomínající lávové sloupy.
Ve městě je ale k vidění mnohem víc, třeba Národní muzeum, Muzeum umění nebo čarokrásné jezero Tjörnin. V létě u něj můžete pozorovat symbol islandské přírody – migraci papuchalků severních. V sezoně od května do srpna na ně narazíte doslova na každém kroku.
Gejzíry, vulkány a vodopády
I když je Reykjavík krásné město, na Island se jezdí hlavně kvůli přírodním krásám. A že jich tu je. Zhruba 40 kilometrů od hlavního města se nachází Národní park Thingvellir, zapsaný na seznamu UNESCO.
Za zmínku stojí i nejaktivnější islandský gejzír Strokkur. Vybuchuje pravidelně téměř každých deset minut a tryská až do výše okolo dvaceti metrů. Fotografie odsud jsou opravdu dechberoucí.
Na Islandu se dále nacházejí tisíce vodopádů. Nejznámějším je Gullfoss. Není sice tím největším, zato se mu přezdívá Zlatý vodopád. Vede kolem něj mnoho turistických stezek, na procházku po nich si ale nezapomeňte přibalit pláštěnku. Vodní tříšť nejenže vytváří krásnou fotogenickou duhu, ale může vás pořádně zmáčet.
Přímo magickým lákadlem ostrova jsou vulkány. Před pěti lety se k životu probudil vulkán Fagradalsfjall na poloostrově Reykjanes. Určitě si nenechte ujít přilehlá lávová pole, která se utvořila v předchozích letech.
Díky vulkanické činnosti vznikla také nádherná jezera. Na Zlatém okruhu, což je tři sta kilometrů dlouhá kruhová stezka, která se klikatí na východ od Reykjavíku a spojuje přírodní zajímavosti, na vás čeká trasa, ze které vás bude přecházet zrak. Nejnavštěvovanější je kráter Kerid, který se pyšní oslnivou modrou barvou.
Blahodárné přírodní prameny
Cestou nemůžete minout ani potůčky naplněné horkou nebo vroucí vodou pocházející z geotermálních pramenů. Když se smísí s chladnými potůčky, vzniknou termální laguny, které lákají k pověstným koupelím, plavky proto s sebou. Vyhlášená je například termální řeka v Údolí páry Reykjadalur.
Na koupání je také ideální Modrá laguna na poloostrově Reykjanes. Teplá voda je bohatá na minerální látky, oxid křemičitý a síru a koupání zde se proto doporučuje nejen jako relaxační záležitost, ale také jako přírodní lék pro osoby trpící kožními nemocemi, např. lupénkou.
Island je zkrátka ostrovem nepřeberných možností a způsobů, jak strávit dovolenou. Nikdy se neokouká a stojí za návštěvu.
Může se hodit