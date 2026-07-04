Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Nehostinná magie. Island láká na sopky, vodopády i nekonečné letní dny

  8:00
Pokud toužíte po dobrodružné dovolené, Island je pro vás přímo ideální. Přestože tento ostrov oplývá dechberoucí přírodou, zeleně je zde pomálu. Možná i netypický krajinný ráz tak magicky přitahuje cestovatele. Podle mnohých z nich si zde totiž člověk připadá jako ve zcela jiném světě.

Na Islandu nepanuje nejpřívětivější počasí. Průměrné teploty se pohybují v letní sezoně mezi 10 a 15 stupni, proto si s sebou nezapomeňte přibalit teplé oblečení. Doporučujeme vyrazit s průvodcem, který vám ukáže ta nejkrásnější místa, a stihnete tak prozkoumat všechno podstatné, co země nabízí. Zájezdy sem nabízí všechny větší cestovní kanceláře.

Při prohlídce ostrova nemůžete začít jinde než v hlavním městě Reykjavíku, kde žije největší počet Islanďanů. Jedná se o nejseverněji položené hlavní město na světě.

Mezi ohněm a ledem. Nejkrásnější trek Islandu vás provede přes ledovce i vodopády

Dominantou metropole je betonový kostel Hallgrímskirkja, který je vidět ze všech koutů města. Impozantní kostel je známý jedinečnou architekturou připomínající lávové sloupy.

Ve městě je ale k vidění mnohem víc, třeba Národní muzeum, Muzeum umění nebo čarokrásné jezero Tjörnin. V létě u něj můžete pozorovat symbol islandské přírody – migraci papuchalků severních. V sezoně od května do srpna na ně narazíte doslova na každém kroku.

Gejzíry, vulkány a vodopády

I když je Reykjavík krásné město, na Island se jezdí hlavně kvůli přírodním krásám. A že jich tu je. Zhruba 40 kilometrů od hlavního města se nachází Národní park Thingvellir, zapsaný na seznamu UNESCO.

Za zmínku stojí i nejaktivnější islandský gejzír Strokkur. Vybuchuje pravidelně téměř každých deset minut a tryská až do výše okolo dvaceti metrů. Fotografie odsud jsou opravdu dechberoucí.

Aktuální číslo

Pestrý svět

Předplatné můžete objednávat zde

Na Islandu se dále nacházejí tisíce vodopádů. Nejznámějším je Gullfoss. Není sice tím největším, zato se mu přezdívá Zlatý vodopád. Vede kolem něj mnoho turistických stezek, na procházku po nich si ale nezapomeňte přibalit pláštěnku. Vodní tříšť nejenže vytváří krásnou fotogenickou duhu, ale může vás pořádně zmáčet.

Přímo magickým lákadlem ostrova jsou vulkány. Před pěti lety se k životu probudil vulkán Fagradalsfjall na poloostrově Reykjanes. Určitě si nenechte ujít přilehlá lávová pole, která se utvořila v předchozích letech.

Díky vulkanické činnosti vznikla také nádherná jezera. Na Zlatém okruhu, což je tři sta kilometrů dlouhá kruhová stezka, která se klikatí na východ od Reykjavíku a spojuje přírodní zajímavosti, na vás čeká trasa, ze které vás bude přecházet zrak. Nejnavštěvovanější je kráter Kerid, který se pyšní oslnivou modrou barvou.

Blahodárné přírodní prameny

Cestou nemůžete minout ani potůčky naplněné horkou nebo vroucí vodou pocházející z geotermálních pramenů. Když se smísí s chladnými potůčky, vzniknou termální laguny, které lákají k pověstným koupelím, plavky proto s sebou. Vyhlášená je například termální řeka v Údolí páry Reykjadalur.

Na Laugavegur Trail vyjíždí autobusy z hlavního města Islandu Reykjavíku.
Laugavegur, neboli „umývací cesta“ byla původně pěšinou vedoucí k horkým pramenům.
Laugavegur, neboli „umývací cesta“ byla původně pěšinou vedoucí k horkým pramenům. Dnes je hlavní nákupní tepnou Reykjavíku. (12. března 2025)
Ulice Laugavegur. V současné době tu najdete zhruba 160 děl různých témat i velikostí.
18 fotografií

Na koupání je také ideální Modrá laguna na poloostrově Reykjanes. Teplá voda je bohatá na minerální látky, oxid křemičitý a síru a koupání zde se proto doporučuje nejen jako relaxační záležitost, ale také jako přírodní lék pro osoby trpící kožními nemocemi, např. lupénkou.

Island je zkrátka ostrovem nepřeberných možností a způsobů, jak strávit dovolenou. Nikdy se neokouká a stojí za návštěvu.

Může se hodit

  • Na cestu si nezapomeňte přibalit jak teplé, tak i lehčí oblečení. Počasí je na Islandu totiž velmi proměnlivé.
  • Island je jednou z nejdražších zemí v Evropě. Musíte proto počítat s poměrně vysokým rozpočtem. Pokud máte hlouběji do kapsy, vyplatí se cestovat mimo hlavní sezonu.
  • Ani na Islandu nechybí pobřeží a pláže. Ke koupání však Severní ledový oceán není. Procházku kolem něj si ale nechat ujít nemůžete. Pláže jsou překvapivě černé.
  • Pokud toužíte po turistice, nemůžete minout Duhové hory (Landmannalaugar). Okouzlí vás svou škálou barev, mezi kterými nechybí ani modrá a růžová.
  • Délka dne na Islandu se v průběhu roku extrémně mění. Zatímco v létě zažijete téměř nepřetržité denní světlo, v zimě je světla nedostatek.
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Velký prázdninový test. 50 otázek prověří, jak znáte cestovatelské destinace

Gardské jezero v Itálii (24. června 2024)

Myslíte si, že znáte destinaci, kam letos vyrážíte? Možná vás tento kvíz vyvede z omylu. Ověřte si své znalosti evropských i světových zajímavostí, místních specialit, tradic, zákazů i...

Řeholnice tu nebyly dobrovolně, z jejich krypty na Castello Aragonese mrazí

Stojí Castello Aragonese za návštěvu? Rozhodně! Je to asi ta nejvýraznější...

Stojí Castello Aragonese za návštěvu? Rozhodně! Je to asi ta nejvýraznější pamětihodnost celé Ischie, naprosto ikonická záležitost. A současně jeden z nejmalebnějších hradních komplexů v celé Itálii....

Jak jsme jezdili do Jugoslávie. Cesta k moři, které už dneska mladí neuvěří

Skalní plážička ve městě Sučuraj na východě ostrova Hvar

Přeji dnešním mladým lidem, že mohou jet prakticky kdykoli a kamkoli. Naše generace to měla mnohem a mnohem složitější. Když někomu mladému vyprávím o našich cestách do Jugoslávie, tak jen nevěřícně...

Kolik stojí nákup u Jadranu? Navštívili jsme chorvatské supermarkety

Kolik letos stojí běžný nákup v Chorvatsku? Vyrazili jsme s kartou Visa do...

Kolik letos stojí běžný nákup v Chorvatsku? Vyrazili jsme s kartou Visa do supermarketů Spar a Lidl v Zadaru a porovnali ceny základních potravin a nápojů. Zjistili jsme, za co si čeští turisté u...

Parádní zatopené lomy v Česku. Na těchto místech se božsky vykoupete

Lidé si mohou užívat koupání i v lomu v Kurovicích.

Jen těžko budete hledat příjemnější koupání v přírodě. Zatopené lomy mají čistou vodu, zajímavé prostředí a úplně jinou atmosféru než umělá koupaliště s tobogány. Kde hledat nejkrásnější zatopené...

Nehostinná magie. Island láká na sopky, vodopády i nekonečné letní dny

Na Islandu se dále nacházejí tisíce vodopádů. Nejznámějším je Gullfoss. Není...

Pokud toužíte po dobrodružné dovolené, Island je pro vás přímo ideální. Přestože tento ostrov oplývá dechberoucí přírodou, zeleně je zde pomálu. Možná i netypický krajinný ráz tak magicky přitahuje...

4. července 2026

Buchette del vino. Florentský vynález přežil morové rány i covid

Florencie patří k městům, která můžete navštívit i desetkrát, a stejně vždycky...

Florencie patří k městům, která můžete navštívit i desetkrát, a stejně vždycky něčím překvapí. Jednou z takových maličkostí, kterou napoprvé snadno přehlédnete, jsou zdejší buchette del vino. Názorně...

4. července 2026

Kolik stojí nákup u Jadranu? Navštívili jsme chorvatské supermarkety

Kolik letos stojí běžný nákup v Chorvatsku? Vyrazili jsme s kartou Visa do...

Kolik letos stojí běžný nákup v Chorvatsku? Vyrazili jsme s kartou Visa do supermarketů Spar a Lidl v Zadaru a porovnali ceny základních potravin a nápojů. Zjistili jsme, za co si čeští turisté u...

3. července 2026  8:30

Žádné resorty ani přímé lety. V neznámém kanárském ráji mají jediný semafor

Na ostrově El Hierro nenajdete žádné obří hotelové resorty, mezinárodní letiště...

Každý den v podvečer, když slunce zapadá za obzor přeplněného jižního pobřeží Tenerife, vyplouvá z tichého přístavu nenápadný trajekt. Na palubě veze jen hrstku zahraničních turistů. Loď po dobu dvou...

3. července 2026

Na slavnou pláž s vrakem se nepodíváte. Řekové ji zavřeli kvůli řícení

Trup rezavějící lodi přitahuje pozornost k nejkrásnější pláži ostrova...

Jedna z nejfotografovanějších pláží světa zůstane i letos turistům uzavřena. Řecké úřady kvůli riziku skalního řícení prodloužily zákaz vstupu na ikonickou pláž Navagio na ostrově Zakynthos minimálně...

2. července 2026  8:30

Řeholnice tu nebyly dobrovolně, z jejich krypty na Castello Aragonese mrazí

Stojí Castello Aragonese za návštěvu? Rozhodně! Je to asi ta nejvýraznější...

Stojí Castello Aragonese za návštěvu? Rozhodně! Je to asi ta nejvýraznější pamětihodnost celé Ischie, naprosto ikonická záležitost. A současně jeden z nejmalebnějších hradních komplexů v celé Itálii....

2. července 2026

Nejvyšší kostelní věž a krásné podzemí. Vydejte se do Plzně, nejen kvůli pivu

Plzeňské náměstí Republiky se pyšní katedrálou sv. Bartoloměje, jejíž věž měří...

Plzeň není jen městem piva. Nabízí nejvyšší kostelní věž v Česku, rozsáhlé historické podzemí, oceňovanou prohlídku pivovaru i atrakce pro rodiny s dětmi. Vydejte se do západočeské metropole, kde se...

1. července 2026  8:30

Z kanceláře do přírody? 8 kroků k první dovolené v obytňáku beze stresu

Ve spolupráci
Jak na půjčení obytného vozu?

Láká vás výměna každodenního tlaku na výkon v kanceláři za absolutní svobodu, praskání ohně a probuzení s výhledem na horské štíty nebo mořský příboj? Přinášíme praktického průvodce v osmi krocích,...

1. července 2026

KVÍZ: Velký prázdninový test. 50 otázek prověří, jak znáte cestovatelské destinace

Gardské jezero v Itálii (24. června 2024)

Myslíte si, že znáte destinaci, kam letos vyrážíte? Možná vás tento kvíz vyvede z omylu. Ověřte si své znalosti evropských i světových zajímavostí, místních specialit, tradic, zákazů i...

vydáno 1. července 2026

Rozhledny jsou jeho životní styl, navštívil už stovky. Rekord mám deset za den, říká

Premium
Jakub Sládek alias Cestovatel ze Západu

Většina lidí plánuje výlet podle známých památek, Jakub Sládek z Plzně vybírá cíle podle rozhleden. Za posledních šest let jich navštívil kolem tří stovek v Česku i zahraničí. Na většinu cest vyráží...

30. června 2026

Kolik stojí léto na Lipně? Tipy, jak ušetřit za ubytování, dopravu i vstupenky

Ve spolupráci
České Lago di Garda. Lipno chce být letní destinací pro rodiny i cyklisty

Plánování letní dovolené v Česku často doprovází diskuse o cenách služeb. Zejména o takzvaném jihočeském moři koluje řada mýtů, podle kterých se pobyt na břehu největší české vodní plochy finančně...

29. června 2026

Podělte se o svou dovolenou. Pošlete nám fotografie z cest a vyhrajte knihu

ilustrační snímek

Každá dovolená skrývá jedinečné příběhy, neopakovatelné zážitky a místa, na která se nezapomíná. Ať už se letos chystáte objevovat krásy Česka, zdolávat horské vrcholy v Evropě nebo se vydat na druhý...

29. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.