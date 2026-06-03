Na začátek treku v Landmannalaugaru v jižní části středního Islandu je možné dostat se outdoorovým autobusem, který má pneumatiky jako traktor a je dvakrát tak vysoký než české autobusy. Důvod je jednoduchý – na téměř tříhodinové cestě z Reykjavíku přejíždí kolos štěrkové cesty, sopečné pláně a také několik brodů, kde se voda zejména v deštivém období může vyšplhat až po výšku okének.
Smrdím a po dnech náročné chůze už mám ve vlasech strupy, protože si hlavu kvůli zimě ukrývám pod tlustou vlněnou čepicí. Za sprchu však pořád odmítám utrácet.