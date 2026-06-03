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Mezi ohněm a ledem. Nejkrásnější trek Islandu vás provede přes ledovce i vodopády

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Landmannalaugar působí jako malované kulisy – svahy hrají červenou, oranžovou i žlutou. | foto: Miroslava Sloupová, iDNES.cz

Miroslava Sloupová
Na Islandu se říká, že když projdete tento trek, projdete celý ostrov. Jeden den stojíte v horkých pramenech pod Duhovými horami, další brodíte řeku uprostřed černé pustiny. A když už si myslíte, že vás nic nepřekvapí, otevře se před vámi zelené údolí sevřené mezi ledovci. Laugavegur Trail se dostal na žebříček dvaceti nejkrásnějších treků podle National Geographic. A není se čemu divit.

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Na začátek treku v Landmannalaugaru v jižní části středního Islandu je možné dostat se outdoorovým autobusem, který má pneumatiky jako traktor a je dvakrát tak vysoký než české autobusy. Důvod je jednoduchý – na téměř tříhodinové cestě z Reykjavíku přejíždí kolos štěrkové cesty, sopečné pláně a také několik brodů, kde se voda zejména v deštivém období může vyšplhat až po výšku okének.

Smrdím a po dnech náročné chůze už mám ve vlasech strupy, protože si hlavu kvůli zimě ukrývám pod tlustou vlněnou čepicí. Za sprchu však pořád odmítám utrácet.

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