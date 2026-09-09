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KVÍZ: Zvládnete 25 otázek z vlastivědy? Pokud toto nevíte, vraťte se zpátky do lavic
Myslíte si, že máte české dějiny a zeměpis v malíku? Pak si můžete troufnout na náš kvíz z vlastivědy. Čeká vás 25 otázek o českých řekách, panovnících, pověstech, městech i důležitých datech. Kolik...
Cestovatel našel Mirečka z Básníků. Česky neumí, na natáčení vzpomíná nerad
Když se řekne Afrika, naskočí Tomáši Vaňourkovi automaticky mozoly na hýždích. „Najeli jsme po stopách Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda osmdesát pět tisíc kilometrů,“ vysvětluje se smíchem...
Česká Ďáblova věž jako z amerického Wyomingu. Bořeň je hora z kamene a žáru
Nad Bílinou se zvedá hora, která jako by sem přiletěla z úplně jiného světa. Bořeň nedominuje svou výškou, přesto z něj jeho mohutné skalní stěny dělají jednu z nejvýraznějších dominant Českého...
Nejromantičtější jeskyně Islandu není jeskyně. Grjótagjá i tak ohromí
Prý je to ta nejromantičtější jeskyně na celém Islandu. Grjótagjá v lávovém poli u Mývatnu však jeskyní není. Ani se nemůže pyšnit vodopádem, jenž sem vsadili až filmaři z Hry o trůny digitálně. A...
Železniční skvosty Evropy. Hlasujte, který most je podle vás nejkrásnější
Jsou majestátními pomníky bouřlivého rozvoje železnice v devatenáctém století i moderními technickými divy, harmonickou a velkolepou součástí krajiny i velkoměst. Nad krásou některých železničních...
Zlaté poklady, kobylky a tančící kostlivci. Poznejte neobyčejnou Oaxacu
Hlavní město stejnojmenného státu na jihu Mexika si uchovalo silnou vazbu na původní kultury, především na Zapotéky a Mixtéky, a zároveň nese výraznou stopu koloniálního jha. Oaxaca je také...
Nejromantičtější jeskyně Islandu není jeskyně. Grjótagjá i tak ohromí
Prý je to ta nejromantičtější jeskyně na celém Islandu. Grjótagjá v lávovém poli u Mývatnu však jeskyní není. Ani se nemůže pyšnit vodopádem, jenž sem vsadili až filmaři z Hry o trůny digitálně. A...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Železniční skvosty Evropy. Hlasujte, který most je podle vás nejkrásnější
Jsou majestátními pomníky bouřlivého rozvoje železnice v devatenáctém století i moderními technickými divy, harmonickou a velkolepou součástí krajiny i velkoměst. Nad krásou některých železničních...
Cestovatel našel Mirečka z Básníků. Česky neumí, na natáčení vzpomíná nerad
Když se řekne Afrika, naskočí Tomáši Vaňourkovi automaticky mozoly na hýždích. „Najeli jsme po stopách Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda osmdesát pět tisíc kilometrů,“ vysvětluje se smíchem...
Malá země s velkými zážitky. Prozkoumejte města, soutěsky i hory Slovinska
Slovinskem Češi spoustu let jen projížděli na cestě za svou dovolenou v Chorvatsku. S tím je teď ale konec. I tato země má totiž co nabídnout – od koupání až po turistiku. A řada z nás jí začíná...
KVÍZ: Zvládnete 25 otázek z vlastivědy? Pokud toto nevíte, vraťte se zpátky do lavic
Myslíte si, že máte české dějiny a zeměpis v malíku? Pak si můžete troufnout na náš kvíz z vlastivědy. Čeká vás 25 otázek o českých řekách, panovnících, pověstech, městech i důležitých datech. Kolik...
Na co zírá mašinfíra: Vlakem do elektráren Tušimice a Prunéřov po neveřejné trati
Jak víte, vlečky obvykle neprojíždíme. Když jsme se ovšem dozvěděli, že spolek LOKO-MOTIV pojede se svým Hurvínkem do elektráren Tušimice a Prunéřov, bylo rozhodnuto. Dnes tak uvidíte 26 kilometrů...
Dodávkou s dětmi: Na střeše Lipna. Na Vítkův Hrádek a k unikátnímu kanálu
Jižní břeh Lipna má své kouzlo. Drsný kraj, kde se příroda s lidmi nikdy příliš nemazlila, nabízí výhledy na Šumavu, romantické zříceniny i technické památky. Na kole se tu dá vyrazit podél...
Jeden z divů světa i polibek dvou moří. Řecký Rhodos překvapí pestrostí
Rhodos nabízí mnohem víc než jen slunce a moře. Za mohutnými hradbami jeho hlavního města se skrývá labyrint středověkých uliček, jih je zase ideálním místem pro milovníky vodních sportů a ve...
Rodinný dům 4+kk s pozemkem 480 m2 ve Střelicích u Stodu
Střelice, okres Plzeň-Jih
3 800 000 Kč
Pod kolmou skálou ukrývá Bosna klášter dervišů. Stojí nad pramenem řeky Buny
Tiskne se ke skále a stojí přímo nad místem, kde z podzemí vyvěrá mohutná řeka. Dervišský klášter Tekija Blagaj patří k nejpodivuhodnějším místům Bosny. Je starý stovky let a dodnes ho obestírá...
Uranové peklo na Jáchymovsku. V Rudé věži umírali vězni při práci pro SSSR
Patří mezi nejmladší památky na seznamu UNESCO, přesto její historie nahání hrůzu. Rudá věž smrti v Ostrově na Karlovarsku byla místem, kam komunistický režim posílal vězně k likvidaci. Dřeli tu ve...