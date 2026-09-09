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Nejromantičtější jeskyně Islandu není jeskyně. Grjótagjá i tak ohromí

Radomír Dohnal
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Prý je to ta nejromantičtější jeskyně na celém Islandu. Grjótagjá v lávovém... V šeru jeskyně působí voda téměř nepřirozeně tyrkysově, jako by se nad její... Kontrast průzračné vody a tmavého čediče na stěnách je jedním z důvodů, proč... Pokud ale čekáte, že se v jejím názvu skrývá něco mytického a mnohoznačného,... Nejde totiž o klasickou hlubokou jeskyni, kterou by vytvořila krasová činnost.... O Grjótagjá se sice často mluví jako o „jeskyni“, ale pravá jeskyně to není. Je... Voda uvnitř Grjótagjá bývala dřív podstatně chladnější než dnes. Ještě před... Dnes je tu koupání přísně zakázáno, do vody se vstupovat nesmí. Nejen kvůli... S Grjótagjá se úzce pojí příběh psance Jóna Markússona. Ten měl v této puklině... Příběhy o psanci, který tu našel útočiště, zpestřovaly místním obyvatelům... Tu koupací éru zakončila až 70. léta. Tehdy však nezasáhl člověk, nýbrž sopka.... Právě ta vulkanická aktivita změnila podmínky v Grjótagjá natolik, že teplota...
Prý je to ta nejromantičtější jeskyně na celém Islandu. Grjótagjá v lávovém poli u Mývatnu však jeskyní není. Ani se nemůže pyšnit vodopádem, jenž sem vsadili až filmaři z Hry o trůny digitálně. A koupat se tu taky nemůžete. Naštěstí nic z toho neznamená, že by tůně ve skalní puklině nestála za návštěvu.

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