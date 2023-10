Že jedí vařené ovčí hlavy? Líbí se mi živá tradice, říká Češka o životě na Islandu

Jak na drsném Islandu dokážete (pře)žít?

Pro mě život na severu není přežívání. Je to plnohodnotné žití a v mém případě taky hlavně prožívání. Možná právě to může být klíč. Cizinci někdy přijíždějí na Island prostě jen vydělat peníze. A to se často zvrhne v utrpení – dřina, moc tmy nebo zas moc světla, zima, samota... Když se rozhodnete pozorně sledovat proměňující se nádhernou drsnou krajinu, vnímat lidi kolem, poslouchat jejich příběhy, zajít na tancovačku ve vesnici nebo na divadlo, přežívání se snadno překlopí v žití. My dva spolu mluvíme proto, že jsem napsala knížku o Islandu a vás zajímá ten Island, pro mě na té knížce vlastně není nejdůležitější Island, ale vhled do způsobu prožívání reality. A samozřejmě jazyk, jakým to člověk vyjádří.

Islanďany například frustruje, když po desetiměsíčním čekání stále ještě nepřichází léto.