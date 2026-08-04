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Děsivá tajemství Moherských útesů. Děti tu spouštěli po lanech nad divoký Atlantik

Miroslava Sloupová

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Moherské útesy vznikaly miliony let působením moře, větru a eroze a dnes patří k nejznámějším přírodním symbolům Irska. | foto: Profimedia.cz

Moherské útesy patří k nejnavštěvovanějším místům Irska a na fotografiích vypadají téměř dokonale. Ve skutečnosti ale nabízejí mnohem víc než jen dramatické výhledy na Atlantik. Pokud se po nich vydáte s místními farmáři, poznáte také příběhy o emigraci, hladomorech i neobyčejné soudržnosti irských komunit.

Do městečka Doolin přijíždím linkovým autobusem z Galway. Mám zde domluvené setkání s Patem a Vincem, dvěma farmáři, kteří v roce 2007 založili pěší stezku podél Moherských útesů. Důvod byl prostý. Chtěli do zapadlého kouta na západním pobřeží Irska přivést více návštěvníků a podpořit místní ekonomiku.

Nemám velká očekávání. Fotografie tohoto místa jsem před cestou téměř neviděla a výlet beru jen jako příjemné zpestření mezinárodní konference. Netuším, že za několik hodin budu na konci trasy jen těžko zadržovat slzy.

Rodiny spouštěly své nejmenší děti na lanech po stěnách útesů, aby z ptačích hnízd přinesly vejce.

farmáři Pat a Vinc

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