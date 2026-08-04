Do městečka Doolin přijíždím linkovým autobusem z Galway. Mám zde domluvené setkání s Patem a Vincem, dvěma farmáři, kteří v roce 2007 založili pěší stezku podél Moherských útesů. Důvod byl prostý. Chtěli do zapadlého kouta na západním pobřeží Irska přivést více návštěvníků a podpořit místní ekonomiku.
Nemám velká očekávání. Fotografie tohoto místa jsem před cestou téměř neviděla a výlet beru jen jako příjemné zpestření mezinárodní konference. Netuším, že za několik hodin budu na konci trasy jen těžko zadržovat slzy.
Rodiny spouštěly své nejmenší děti na lanech po stěnách útesů, aby z ptačích hnízd přinesly vejce.