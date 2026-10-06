Stačí vyjet z Galway a Irsko se během několika desítek minut promění. Barevné domy vystřídají rašeliniště, jezera, kamenné zídky a hory zahalené v mlze. Silnice se klikatí krajinou, kde se počasí mění stejně rychle jako nálada. Connemara je divoká, syrová a krásná. A nejlepší způsob, jak ji poznat, je jednoduše se vydat na cestu.
Výpravu do Národního parku Connemara vede řidič minibusu Mike. Čekám pozdrav. Možná název některého z míst, kam máme namířeno. Místo toho přichází irská nadávka. Mike vysvětluje, že irštinu se učí malé děti na základní škole, ale do dospělosti jim, pokud žijí převážně ve městě, zůstane právě jen těchto pár sprostých slov, která jsme se právě naučili. O zábavu bude zjevně postaráno po celý den.
K soše Connemarského obra vás nasměruje cedule s nápisem „Antická památka z konce 20. století“. A na soklu si přečtete, že k jeho vztyčení na tomto místě neexistuje „žádný zjevný důvod“. Jak irské...