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Autobusem zní „Oh My God!“. Vyrazila jsem z Galway do divoké Connemary

Miroslava Sloupová

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Kylemore Abbey leží u jezera Pollacapall Lough a jeho neogotická silueta je jedním z nejznámějších obrazů Connemary. | foto: Miroslava Sloupová, iDNES.cz

Výlet do Connemary, jedné z nejdivočejších oblastí západního Irska, je směsí rozmanité přírody, historie a svérázného humoru, který je Čechům překvapivě blízký. Řidič Mike nás učí irské nadávky, Američanka vedle mě se snaží během dvou týdnů stihnout půl Evropy a já z okénka minibusu sleduji krajinu, která mi místy připomíná Nový Zéland.

Stačí vyjet z Galway a Irsko se během několika desítek minut promění. Barevné domy vystřídají rašeliniště, jezera, kamenné zídky a hory zahalené v mlze. Silnice se klikatí krajinou, kde se počasí mění stejně rychle jako nálada. Connemara je divoká, syrová a krásná. A nejlepší způsob, jak ji poznat, je jednoduše se vydat na cestu.

Výpravu do Národního parku Connemara vede řidič minibusu Mike. Čekám pozdrav. Možná název některého z míst, kam máme namířeno. Místo toho přichází irská nadávka. Mike vysvětluje, že irštinu se učí malé děti na základní škole, ale do dospělosti jim, pokud žijí převážně ve městě, zůstane právě jen těchto pár sprostých slov, která jsme se právě naučili. O zábavu bude zjevně postaráno po celý den.

K soše Connemarského obra vás nasměruje cedule s nápisem „Antická památka z konce 20. století“. A na soklu si přečtete, že k jeho vztyčení na tomto místě neexistuje „žádný zjevný důvod“. Jak irské...

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Autobusem zní „Oh My God!“. Vyrazila jsem z Galway do divoké Connemary

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