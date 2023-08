Tyrkysová říše, kde se lyžuje v burkách. Odborník o krásách ošemetného Íránu

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet 10 dní zdarma

Za čím jezdí turisté do Íránu a proč je tahle středoasijská velmoc jedinečná? „Má obrovský kulturní, historický a společenský potenciál, islámský režim ho ovšem potlačuje,“ vysvětluje organizátor zahraničních cest Martin Klimenta. Co tam můžeme vidět z předislámské Persie? Jak se pozná příslušník obávané mravnostní policie? A co znamená „brno“ v perštině?