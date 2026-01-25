|
Jeskynní lidé nežili jen v pravěku, v íránském Kandovanu je najdete i dnes
Lyžovačka s ROH. Zavzpomínejte, jak vypadala zimní dovolená v socíku
Zimní dovolená na horách měla v době socialismu pevný řád, ale i své kouzlo. Rekreace ROH, plné vlaky pracujících, děti na sáňkách a hory bez přeplněných sjezdovek, to vše patřilo k pravé...
Zapomeňte na Santorini i Řím. Tunisko skrývá památky, které vám vyrazí dech
Když se řekne Tunisko, mnoha lidem se vybaví především slunce, moře a hotelové resorty s all inclusive. Tato severoafrická země ale nabízí mnohem víc. Starověké římské amfiteátry, živé arabské medíny...
Zapomeňte na běžné hotely. Usínat a hodovat můžete tam, kde aristokraté
Co je na každé dovolené zpravidla stejné? Většinou to bývá ubytování. Jenže i to se dá pojmout jinak. Třeba když si zvolíte nocleh v jednom z hotelů, které fungují ve starých hradech a honosných...
Mráz je jejich šancí na přežití. Do kanadských osad musí kamiony přes jezera
O přežití lidí tu rozhoduje mráz, který by jinde označili za vražedný. Jen díky němu je ale možné vybudovat silnici na ledu, po níž se dopravují do izolovaných komunit na severu zásoby na celý rok....
Legendární plavba po Nilu. Připravte se na koupání s krokodýly a týrání velbloudů
Zapomeňte na idylický Nil z detektivek Agathy Christie. Místo romantiky vás čeká spíš pořádná dávka reality. Proč se v slzách bohyně Isis nedá plavat, kde sídlí krokodýlí bůh a jak vypadá tradiční...
Žebříček, jemuž právem vévodí Rusko. Padesát pod nulou je tu běžná zima
Přesně tak, toto konečně bude přehled, ve kterém si Rusko zaslouží prostor. A oprávněně, protože žebříček lidských sídel s extrémně mrazivými teplotami je skutečně jedním z mála, v nichž dokáže...
Jak cestují lidé s handicapem? Rozhodují koše i výška postele, pomoct má cestovka
Strach, nekonečné ověřování detailů a obava, že realita nebude odpovídat slibům. Pro lidi s handicapem není cestování samozřejmostí, ale často zdrojem stresu. Přesto chtějí žít stejně jako ostatní a...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Na co zírá mašinfíra: Projeli jsme dvoukolejný úsek Vlárské dráhy až na Slovácko
Dnešní Mašinfíra nás zavede na jižní Moravu. Krokodýlem M286.1032 spolku Hrbatá Máňa projedeme část legendární Vlárské dráhy, jedinou dvoukolejnou trať u nás, která dosud není elektrifikovaná....
KVÍZ: 100 otázek z nejrůznějších oborů. Na kolik z nich odpovíte správně?
Víte, kdo vyřešil vraždu v Orient expressu? Kolik srdcí má chobotnice? Vzpomenete si, kdy naši fotbalisté vyhráli olympijské hry? Čeká na vás celkem 100 otázek z nejrůznějších oborů. Na kolik z nich...
Prezident nad propastí. Pavel si vyšlápl do Hranic, láká k výletu na Olomoucko
Prezident Petr Pavel nezůstává jen za kancelářským stolem. Během návštěvy Olomouckého kraje vyrazil k Hranické propasti, která se pyšní titulem nejhlubší zatopené jeskyně světa, a prohlédl si i...
Nejkrásnější vyhlídka za Prahou. Vydejte se nejstarší trampskou osadou na Zadku
Nedaleko od jižního okraje Prahy leží Štěchovice – místo, za kterým začíná romantická krajina hlubokého vltavského kaňonu, trampských osad a zatopených Svatojánských proudů. Zima sem přináší ještě...
Prodej polyfunkčního domu MODĚVA
Poděbradovo nám., Prostějov
70 000 000 Kč
Cestování za ponožkami? Z kusu oblečení se stal důvod, proč navštívit Japonsko
Zatímco ve většině světových měst slouží samoobsluhy hlavně jako záchrana při nočním hladu nebo místo, kde koupíte zapomenutou zubní pastu, v Japonsku se z nich stal fenomén. Místní konbini totiž...
