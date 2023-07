Do Iráku se začínají vracet turisté. I přes výslovné varování úřadů

Když rodina 28letého Američana Jacoba Nemce zjistila, že se chystá na cestu do Iráku, prosila ho, aby si to rozmyslel. „Dokonce mi po pěti letech napsala SMS zprávu i babička. Prý by ocenila, kdybych nejel. Máma mi několikrát brečela do telefonu,“ vzpomíná Jacob, který pochází z města Reno v Nevadě. Obavám rodiny rozuměl, přesto do Iráku odcestoval.

Irák rozhodně nemá pověst bezpečné turistické destinace. V osmdesátých letech minulého století válčila země s Íránem, v devadesátých letech následovala válka v Perském zálivu a mezinárodní přísné sankce, v roce 2003 vtrhly do země Spojené státy, další nestabilní krvavá léta pak ještě prodloužilo povstání Islámského státu, který ztratil svoje poslední území v Iráku 9. prosince 2017.

Američana Jacoba Nemce odrazovala od návštěvy Iráku celá jeho rodina. Neuposlechl, toužil vidět, jak vypadá současný život v této zemi.

Od té doby se podle agentury Reuters situace v Iráku výrazně proměnila. V Bagdádu i v dalším městech se bourají trosky a rozvaliny domů, místo nich tu vztyčují stavební jeřáby. A Irák se snaží najít svůj každodenní život v normálu. Na začátku roku se například v Basře konal 25. ročník fotbalového Poháru Golfského zálivu. Ten se tu naposledy hrál v roce 1979. Právě tato akce vrátila Irák na turistickou mapu, do země přijely v lednu tisíce arabských fanoušků.

Jezdí sem i turisté, kteří chtějí poznat Irák i z jiné stránky – cestují do odlehlých pouští, objevují kouzlo Mezopotámské nížiny nebo pozůstatky nejstarších lidských osídlení na naší planetě. Hodně turistů pochází z oblasti Arabského zálivu, do Iráku však mnohem častěji jezdí i lidé z Evropy a Spojených států, a to i přes varování úřadů.

Právě Jacob Nemec, společně s ruskými a britskými turisty, navštívil například pozůstatky města Babylón, šíitské posvátné město Nadžaf nebo starověký Mosul. „Jako Američan jsem byl na začátku opatrný. Říkal jsem si, panebože, moje vláda tady udělala opravdu špatné věci, bude mě za to každý nenávidět?“ vzpomíná Jacob na své první pocity při návštěvě Iráku. „Byly to zbytečné obavy. Vlády mohou být špatné, ale lidé jsou dobří kamkoli přijedete,“ domnívá se Nemec.

Ruska Anna Nikolaevna a Američan Jacob Nemec při prohlídce pozůstatků města Babylón.

Nárůst počtu turistů odpovídá i snaze irácké vlády, která momentálně prezentuje zemi jako bezpečnou a otevřenou zahraničním návštěvníkům i byznysmenům. Právě na turismu chce částečně postavit svou ekonomiku, jinak zcela závislou na ropném průmyslu. V Iráku se začaly stavět nové hotely, opravují se poškozené turistické památky.

„Čím víc lidí do Iráku přijede, tím víc se na západě změní obraz Iráku jako země válečného konfliktu,“ myslí si Ahmed Fakak Al-Badrani, ministr pro turismus. „Turisté jsou jako poslové, kteří ve svým zemích budou vyprávět o tom, že Irák se změnil v bezpečnou zemi. Možná to potřebuje trochu víc času, ale moc dlouho to nebude,“ řekl Al-Badrani agentuře Reuters. Zahraniční vlády ovšem jeho nadšení nesdílejí.

Spojené státy a evropské země varují své občany před cestami do Iráku právě kvůli obavám o jejich bezpečnost. Ministerstvo zahraničí Spojených států na svých stránkách uvádí: „Necestujte do Iráku kvůli terorismu, únosu, ozbrojenému konfliktu, občanským nepokojům.“ Dokonce své občany upozorňuje, aby si v případě, že do Iráku přece jen pojedou, sepsali závěť a dopředu se svou rodinou projednali okolnosti vlastního pohřbu.

Obrázek, který mohou spatřit turisté při návštěvě Mosulu.

Před návštěvou Iráku varuje i Ministerstvo zahraničních věcí České republiky a zmiňuje „riziko ideologicky či kriminálně motivovaného vražedného útoku či únosu“. Zároveň doporučuje cestu omezit na oblast kontrolovanou regionální vládou Kurdistánu (KRG) se sídlem v Erbílu (tj. provincie Dohuk, Erbíl, Sulajmáníja), cestovat s prověřeným a spolehlivým místním průvodcem a zdržovat se pokud možno pouze v přehledných městských veřejných prostorech.

Obyvatele Západu tu v nedávné minulosti unášely a zabíjely všechny možné organizace, které považovaly Spojené státy za okupanty, ať už to byla Al-Káida, Islámský stát nebo některé frakce šíitských milicí napojených na Írán. A ojediněle se tyto případy stávají i v současné době, jeden americký občan byl například v centru Bagdádu zabit v listopadu loňského roku.

Bloger Ali Hilal aktivně propaguje turistické památky v Iráku.

Tamní úřady neuvádějí žádná přesná čísla o počtu turistů, podle vyjádření Abdel-Karima Sudaniho, bezpečnostního poradce premiéra, navštívilo Irák za posledních šest měsíců zhruba 2,5 milionu turistů.

Ukázat světu svou zem z pozitivní stránky stránky se snaží i sami Iráčané. Jedním z nich je i bloger Ali Hilal, který žije v Kanadě a během pandemie koronaviru musel v Iráku zůstat na delší dobu. Rozhodl se, že tento čas využije k tomu, aby procestoval celý Irák a natočil a nafotil největší turistické památky. Videa pak umístil na sociální sítě. „Samozřejmě máme spousty politických, sociálních a ekologických problémů,“ říká Hilal. „Ale je tu také svět, na který jsme možná zapomněli. A právě tento svět bych chtěl objevovat a sdílet ho s ostatními lidmi.“