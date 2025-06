Cestování vlakem vás oproti autu nešetří jen peníze, ale mnohdy i čas a hlavně síly. Místo rozlámaných zad, nesčetných kafí na benzinkách a případně úmorných „čůracích přestávkách“ pro děti si při přejezdu vlakem odpočinete a v cílové destinaci vyskočíte svěží a natěšení na to, co vás čeká. Bonusem je i to, že nemusíte řešit parkování nebo omezení pro vjezd aut do center měst. Po jakých jízdenkách se tedy poohlédnout, když si chcete užít a pokud možno ještě ušetřit?

Co udělat před cestou?

Při plánování cesty vlakem po Evropě si rozmyslete, jakou její část chcete vidět, kde se zdržíte víc dní a kdy chcete podniknout větší přejezdy. Podle toho se rozhodněte, zda se vám vyplatí síťová jízdenka platná na dny jdoucí po sobě, nebo oceníte radši jízdenku, kde si mezi cestovními dny chcete udělat v některé destinaci pauzu a platnost jízdenky si pozastavit.

Univerzální je síťová jízdenka Interrail, která má více variant. Pojďme se na ně podívat.

Interrail Global Pass: jedna síťovka pro celou Evropu

Pokud chcete na své dovolené procestovat více než jednu zemi, vyplatí se vám mezinárodní evropská jízdenka Interrail Global Pass. Platí v 33 zemích, kromě Evropské unie také třeba v Británii, Turecku, Norsku a ve Švýcarsku. Oficiální web Interrail uvádí, že se díky ní dostanete do více než 30 000 míst.

InterRail/EUrail Jízdenku najdete někdy pod názvem EUrail nebo InterRail/EUrail. Varianta EUrail je určena pro občany neevropských států, resp. těch států, které leží mimo její platnost (např. pro cestující z Ukrajiny). Liší se tím, kde si ji lze koupit, a také dobou, po kterou platí – má rozmanitější výběr především u delších časových úseků. Pro občany EU je tedy k dispozici jen varianta InterRail. Při online koupi zadáváte mj. i stát, takže se nemůže stát, že by vám systém nabídl variantu, na kterou nemáte nárok.

Interrail Global Pass má mnoho variant – s platností od čtyř dnů až po tři měsíce. Zvolit si můžete také podle toho, zda hodláte vlakem jezdit víc dnů v řadě za sebou, nebo si udělat přestávku. V prvním případě se vám vyplatí levnější Continuous Pass, ve druhém o něco dražší Flexi Pass. Rozdíl je v tom, že třeba u 15denní varianty můžete na Continuous Pass cestovat 15 dní po sobě, zatímco na flexi variantu jakýchkoli pět dnů během jednoho měsíce.

Platnost jízdenky začíná buď koupí anebo její aktivací. U flexi varianty je nutné zapsat den a čas první cesty ještě před nástupem do vlaku. Další údaje můžete vyplnit až ve vlaku. (Jak vyplnit papírovou jízdenku se dozvíte níže v odstavci Jak jízdenka vypadá a jak funguje?)

Kolik stojí Interrail Global Pass?

Ceny celoevropské jízdenky InterRail Global Pass Flexi Pass Počet cestovních dnů Cena 4 dny €212 5 dnů €239 7 dnů €286 10 dnů €335 15 dnů €415 Continuous Pass Doba platnosti Cena 15 dnů €357 22 dnů €440 1 měsíc €522 2 měsíce €620 3 měsíce €717

Kde jízdenka platí a kde ne?

Jízdenka Interrail Global Pass se vztahuje zpravidla na vlaky 2. třídy. Platí pro všechny státní a většinu evropských soukromých železničních dopravců. Jízdenka platí v 33 zemích, vždy ale s výjimkou té domácí. V ní platí jen první a poslední den platnosti, tj. na cestu z Česka na začátku a do Česka na konci cesty při návratu. V Česku ji akceptují dopravci ČD, RegioJet a LeoExpress.

V některých spojích, kde je povinná rezervace místa, jízdenka nepokrývá cenu místenky. Musíte si ji zarezervovat a zaplatit zvlášť. Myslete na to předem, aby vás nezaskočilo, že spoj, který jste si vybrali, má všechny místenky vykoupené. Platí to zejména pro všechny noční vlaky a také pro některé vysokorychlostní.

V jakých zemích a pro jaké dopravce platí jízdenka InterRail Země Železniční společnosti (název nebo zkratka) 1 Belgie SNCB/NMBS, Thalys, Eurostar 2 Bosna a Hercegovina ŽFBH, ŽRS 3 Bulharsko BDŽ 4 Černá Hora ŽPCG 5 Česká republika ČD, RegioJet, LeoExpress 6 Chorvatsko HŽ 7 Dánsko DSB, Arriva, NT 8 Estonsko Elron 9 Finsko VR 10 Francie (vč. Monaka) SNCF, Thalys, Eurostar 11 Irsko IÉ, NIR 12 Itálie Trenitalia, PV 13 Lotyšsko PV 14 Litva LTG Link 15 Lucembursko CFL 16 Maďarsko MÁV-START, GySEV/Raaberbahn 17 Německo DB, Thalys, soukromí dopravci (viz diebefoerderer.de) 18 Nizozemsko NS, Thalys 19 Norsko Vy, GoAhead Nordic, SJ Norway 20 Polsko PKP, PR, KD, SKMT 21 Portugalsko CP 22 Rakousko ÖBB, Westbahn, MICOTRA-line, ROeEE/Raaberbahn 23 Řecko TRAINOSE, Attica Group 24 Rumunsko CFR 25 Severní Makedonie ZRSM 26 Slovensko ZSSK, Leo Express, Regiojet 27 Slovinsko SŽ 28 Španělsko RENFE, FEVE 29 Srbsko SV 30 Švédsko SJ 31 Švýcarsko SBB/CFF/FFS, BLS 32 Turecko TCDD 33 Velká Británie ATOC, Eurostar Zdroj: web interrail.eu

Kde jízdenku Interrail Global Pass koupit?

Jízdenka má dvě formy, papírovou a elektronickou. Elektronickou koupíte online, papírovou jen na vybraných stanicích ve větších městech. Například v Jihomoravském kraji je to jen v Brně a v Břeclavi, v Plzeňském jen v Plzni a Domažlicích. Pro elektronickou formu si stáhněte aplikaci Rail Planner, bude se vám hodit i pro zapisování cest.

Elektronickou formu jízdenky pořídíte online na webu, kam se dostanete ze stránek ČD. Pro nákup můžete využít i jiné portály, některé ale účtují další poplatky, takže vás nákup vyjde dráž.

Jízdenka je nepřenosná a platná jen v případě, že u sebe máte osobní doklad, jako je pas nebo občanka. Průvodčí je může chtít vidět.

Jízdenku lze koupit s předstihem až 180 dní. U elektronické varianty je to dokonce 11 měsíců. Výjimkou jsou časově omezené slevové akce, kdy může být okno pro koupi výrazně menší. Tyto akční jízdenky se ale nedají vrátit ani v případě, že si cestu ještě před začátkem platnosti rozmyslíte.

Jak jízdenka vypadá a jak funguje?

Můžete mít buď elektronickou jízdenku, nebo papírovou. V Lotyšsku platí jen papírová forma jízdenky.

Papírová jízdenka má podobu obálky a jízdního dokladu. Neměly by se oddělovat, platí jen pohromadě! Obsahuje osobní údaje včetně jména a čísla cestovního pasu či jiného platného dokladu a také dobu platnosti.

Na obálce je vyznačená kolonka Moje cesta (My trip). Tu je nutné před jízdou vyplnit. Buď přímo na papírové obálce, nebo v aplikaci Rail Planner App. I když si vyberete aplikaci, musíte na obálce zaškrtnou, že jste si ji vybrali. Je dobré si předem přečíst instrukce.

Elektronickou jízdenku máte nahranou v aplikaci Rail Planner App (celý název Eurail/Interrail Rail Planner). Umožní vám také hledání spojů nebo přikupování místenek tam, kde je to nutné nebo kde chcete. V aplikaci také vidíte seznam míst, kde dostanete s jízdenkou Interrail slevy, nebo si můžete nechat vyhledat nejbližší nádraží podle polohy.

Nezapomeňte si před nástupem do prvního vlaku jízdenku v aplikaci zaktivovat!

Je lepší papírová nebo elektronická jízdenka?

Srovnání: výrody a nevýhody papírové a elektronické jízdenky Elektronická Papírová + Máte ji k dispozici ihned po koupi. - Musíte pro ni na nádraží nebo čekat, až vám přijde poštou. - Vyžaduje chytrý telefon. + Nevyžaduje žádná zařízení. + Když ji ztratíte (např. při ztrátě telefonu), dá se obnovit. - Při ztrátě nebo poškození o ni přijdete, náhradní se nevydává. - Musíte být na internetu aspoň jednou za tři dny. + Nepotřebuje internetové připojení. + Koupit ji můžete až 11 měsíců předem. - Koupě je možná 180 dní (tj. cca 6 měsíců) předem.

Interrail One Country Pass: vyberte si zemi svého srdce

Nehodláte křižovat evropský kontinent, ale chcete o prázdninách na pár dnů zakotvit v jedné zemi a tu si pořádně užít? Pak pro vás bude lepší druhá varianta síťovké jízdenky Interrail, která nese název One Country a vztahuje se vždy na jednu z 33 zemí podle vašeho výběru. Přesněji řečeno, vybírat můžete jen z 32 států, v Česku vám bude platit jen pro odjezd první den a návrat poslední den platnosti.

Jízdenky Interrail One Country Pass se prodávají pro každou zemi zvlášť (pouze Benelux má výjimku).

Kolik stojí Interrail One Country Pass?

Cena se odvíjí od zvoleného státu. Třeba v Maďarsku můžete cestovat po tři dny za cenu kolem 100 eur, v Norsku se pod 190 eur nedostanete. Rozdíl je také v tom, že některé země umožňují pouze koupi flexi varianty s měsíční platností, zatímco v jiných ušetříte při cestování po několik dnů v kuse (varianta Continuous).

Následující tabulka proto není vyčerpávající, uvádí jen některé země a některé varianty jízdenky. Ceny jsou v eurech.

Vybrané ceny jízdenek Interrail One Country Pass Země Continuous 3 dny Flexi 3 dny Flexi 5 dní Flexi 8 dní Německo 206 223 281 – Benelux – 137 191 259 Norsko – 193 250 318 Francie – 165 223 292 Maďarsko – 105 152 216

Interrail One Country Pass: platnost a kde ji sehnat

Jízdenku Interrail One Country Pass si můžete koupit všude tam, kde je k mání typ Global Pass pro celou Evropu. Tedy on-line, na pokladnách některých nádraží nebo si ji objednat poštou.

Její platnost se vztahuje jen na území vybraného státu. Začíná, podobně jako Global Pass, dnem a hodinou první jízdy.

Den končí o půlnoci! Cestující zvyklí na české spoje si musí dát pozor na konec platnosti v poslední den. Není to jako u některých jízdenek ČD, které platí do 6:00 následujícího dne, ani jako u určitých regionálních lístků, na které můžete dojet do cíle ještě do 4:00 ráno. Platnost jízdenek Interrail (ale i jiných zahraničních cestovních dokladů, o kterých bude řeč níže), končí o půlnoci.

Děti zdarma, mladí se slevou. Nebo taky zdarma

Stejně jako v Česku, i v dalších evropských zemích platí, že malé děti cestují zdarma, větší se slevou.

A jaká je věková hranice, kdy už dítě platí? Pokaždé jiná. Spolehnout se můžete na to, že do 4 let děti jezdí zdarma všude. Ve většině zemí je to dokonce do 6 let.

Starší děti mají slevu 50 procent. Kdo kdy, záleží na konkrétní zemi. V Česku je akceptovaná hranice 18 let. Jak je to jinde? Pokud máte náctileté ratolesti, není od věci si konkrétní informace zjistit předem (podrobněji i zde). Třeba v Německu se platí plné jízdné už od 15 let, v Dánsku nebo Švýcarsku od 16 a ve Švédsku je poloviční cena určená až do dovršení 20. roku věku.

Mladí lidé z celé Evropy se mohou také pokusit získat měsíční jízdenku zdarma. Nabízí ji soutěž DiscoverEU, která patří pod Erasmus+. Nabídka je určená pouze pro 18leté lidi. Každý rok se výhodná jízdenka poskytuje nejméně 35 tisícům zájemců. Vybírají se na jaře a na podzim.

Jízdenka pak funguje jako Interrail, má ale některé výhody navíc. Především se na ni dá cestovat až měsíc, a to v rozmezí delším než jeden rok. Navíc se vztahuje i na některé autobusy a trajekty. Pro léto 2025 už je rozhodnuto, další kolo by mělo proběhnout na podzim.

Balkán a Turecko bez omezení: Balkan Flexi Pass

Nechcete cestovat jen po jedné zemi a celoevropská síťová jízdenka se vám zdá zbytečně drahá? V některých evropských regionech jsou k mání i jízdenky pro několik sousedních států zároveň. Vždy ale platí, že koupit si je mohou jen rezidenti zemí, které jízdenka nepokrývá. Síťovkám určeným pro střední Evropu a východní Evropu se proto v našem přehledu vyhneme.

Místo toho vám představíme Balkan Flexi Pass (BFP).

Platí pro sedm zemí. Kromě šesti evropských do něj patří i Turecko. Vybrat si můžete délku od 3 dnů až po 15 dnů. Dny, kdy budete cestovat, nemusí následovat po sobě, ale můžete si cestu rozvrhnout do měsíce.

Kde platí Balkan Flexi Pass?

Tato síťová jízdenka platí v Bulharsku, Bosně a Herzegovině, v Černé Hoře, Makedonii, Řecku, Srbsku a Turecku. Vztahuje se na všechny možné typy vlaků, a na rozdíl od Interrail můžete využít i nočních spojů. U těch si ale musíte koupit doplatek za lůžko. Totéž platí o místenkách ve vlacích vyšší kvality.

Balkan Flexi Pass je určený vyloženě pro turisty, občané zemí, kde platí, si ho koupit nemohou.

Kromě vlaků platí i na některých trajektech mezi Řeckem a Itálií.

Kolik stojí BFP?

Ceny se mohou lišit podle toho, v jaké zemi nebo přes jaký portál si je koupíte. Níže uvedené ceny berte proto jako orientační. Týkají se dospělých. Děti do 12 let platí polovinu a ty nejmenší do 4 let cestují zdarma.

Cena Balkan Flexi Passu Počet dní Cena v eurech 3 dny 91 5 dnů 134 7 dnů 183 10 dnů 233 15 dnů 280

Kde koupit BFP?

Balkan Flexi Pass si lze koupit pouze v některé ze zemí, ve kterých platí. Můžete si ho ale také objednat a nechat poslat. V tom případě jednejte s předstihem, ať ho máte připravený včas. Můžete si ho koupit až s 6měsíčním předstihem.

Stejně jako u Interrail, i zde si musíte zvolit začátek platnosti ještě předtím, než nastoupíte do vlaku. Pokud se nakonec rozhodnete jinak a cestu nepodniknete vůbec (a ani jste nezadali začáteční datum), můžete tuto jízdenku do roka vrátit a dostanete zpět 85 procent nákladů.

Použití BFP (vypisování jízd) je podobné jako u papírové formy jízdenky Interrail.

Napříč Německem s Deutschlandticket

Německem křížem krážem můžete jezdit díky síťové jízdence Deutschlandticket, která vyjde opravdu levně. A navíc platí i v autobusech a dalších spojích.

Kolik stojí Deutschlandticket?

Cena je víc než příznivá, měsíční cestování po Německu s Deutschlandticket vás vyjde na 58 eur. Má to ale jeden háček. Jízdenka je konstruována jako doklad s trvalou platností, kde platíte 58 korun měsíčně. Pokud už ji nechcete dál využívat a nehodláte za ni dál platit, musíte ji zrušit. To lze udělat každý měsíc, a to vždy k 10. dni předchozího měsíce.

Kolik stojí jízdenka Deutschlandticket Cena za 1 měsíc 58 eur Platnost Dokud ji nezrušíte.

Kde platí Deutschlandticket?

Jízdenka platí po celém Německu, a co je nejlepší, zahrnuje nejen vlaky, ale i autobusy, tramvaje, metro, příměstské vlaky a mnoho trajektů.

Ve vlacích platí do vozů 2. třídy a není ani možné k ní příplatek za 1. třídu dokoupit. Na 1. třídu potřebujete úplně jinou jízdenku.

Kde můžete jízdenku pro Německo koupit?

Deutschlandticket nemá na rozdíl od dosud popsaných síťovek papírovou formu. Je jen elektronická, koupíte si ji online a můžete si ji buď nahrát do mobilu.

Využít můžete aplikace VVO mobil, DVB mobil nebo DB Navigator. Druhou možností je nechat si vystavit čipovou kartu. Jednejte s předstihem, kupte si ji do 10. dne měsíce, pro který ji chcete užít. Naopak jízdenku přes aplikaci můžete použít ihned.

Švýcarsko včetně panoramatických vlaků: Swiss Rail Pass

Ve Švýrcarsku sice můžete jezdit na Interrail, tato země má ale také vlastní síťovou jízdenku Swiss Raill Pass. Její platnost i varianty jsou podobné jako u Interrail Flexi Pass. Je o dost dražší, zahrnuje ale více spojů a také vstupy do památek a atrakcí. Pojďme si nejdřív porovnat ceny obou typů jízdenek.

Kolik stojí jízdenka Swiss Rail Pass?

Jízdenky Swiss Rail Pass si můžete vybrat ze dvou typů, podle toho, zda chcete cestovat několik dnů po sobě jdoucích, nebo prostě jen určitý počet dnů v měsíci. Flexibilní varianta Swiss Rail Pass Flex je o něco dražší. V naší srovnávací tabulce níže uvádíme pouze flexibilní varianty Intrerrail a Swiss Rail Pass, protože Interrail pro Švýcarsko jinou než flexibilní variantu nemá.

Srovnání cen jízdenek Interrail a Swiss Rail ve Švýcarsku Platnost Interrail One Country Flexi Pass (EUR) Swiss Rail Pass Flex (CHF/EUR) 3 dny 193 279 (298) 4 dny 223 339 (361) 5 dnů 250 – 6 dnů 274 405 ( 431) 8 dnů 318 439 (467)

Kde tato jízdenka platí?

Jízdenka platí nejen ve vlacích, ale také v autobusech, na lodích a v taxících. A navíc ji můžete využít i v muzeích, historicích památkách a v nejrůznějších atrakcích. Na více než 480 míst vás díky ní pustí zdarma.

Jízdenka Swiss Rail Pass se na rozdíl od Interrail vztahuje také na panoramatické vlaky, tedy na ty, které nabízejí krásné vyhlídky na alpskou přírodu. Zaplatit zvlášť si musíte pouze místenku, pokud to vlaky vyžadují. Je to potřeba například u oblíbených expresů Bernina a Glacier.

Kde koupit Swiss Rail Pass?

Nejsnazší je to online. Podle webu ČD se dá jízdenka Swiss Rail Pass koupit i u přepážek. Nejsnazší je koupě přes portál švýcarského dopravce.

Další jízdenky ve Švýcarsku

Swiss Rail Pass není jediná jízdenka, jakou si můžete koupit pro cestování po tého alpské zemi. Výčet možností je široký.

Ze všech zmiňme ještě kartu Swiss Half Fare. To sice není přímo jízdenka, ale jakási předplacená sleva. Díky ní si můžete jednotlivé jízdenky kupovat za poloviční cenu, a to až jeden měsíc.

A bonus pro rodiče s většími dětmi: s touto kartou, pokud si ji pořídíte pro sebe, s vámi mohou jet i vaše ratolesti do věku 16 let, které by normálně platili poloviční jízdné.

Pokud hodláte jezdit pouze po centrálním Švýcarsku, zvažte koupi Tell-Pass. Má stejné varianty jako Swiss Rail, platí ale jen kolem Luzernu a vyjde vás levněji.