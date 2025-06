Část 1/7

Pěší zóna v ulici Marie Terezie je oblíbeným místem, kde si dát dobrou kávu.

Jedna noc nestačí, shodne se každý, kdo do Innsbrucku nakonec dorazí. Nenápadné městečko je sice překrásné na pohled, ale buďme upřímní: pro spoustu Čechů stále funguje především jako příjemná rakouská zastávka po cestě na dovolenou do Itálie. Ostatně, kdo by nechtěl posvačit domácí řízek s výhledem na slavný skokanský můstek Bergiselchanze, že?

A nemají to tak jen Češi. „Mnoho lidí ze severu stráví v našem regionu na cestě do Itálie jednu noc. Zejména lidé ze severní části Německa, Nizozemska a Skandinávie. Naším cílem je, aby si na Innsbruck vyčlenili alespoň dvě noci, protože je tu řada alpských i městských atrakcí, které stojí za to vidět,“ potvrzuje Andreas Reiter z Innsbruck Tourismus.

Toto město rozhodně nabízí mnohem víc než pár dokonale barevných fotek na Instagram. A my pro vás máme tipy, jak si Innsbruck užít netradičně a naplno. Naplánujte si tu prodloužený víkend a neminete žádnou z důležitých památek. Ale počítejte s tím, že často odbočíte z davů proudících po nejslavnějších památkách a odnesete si zážitky s přesahem.