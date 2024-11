Rakousko plné českých stop. Innsbruck je renesanční klenot i město studentů

Alpy se tyčí tak těsně nad městem, že tvoří fascinující pozadí téměř každé budovy, na niž se díváte. Innsbruck je nejen díky strmým horám pěkné místo v létě, v zimě, na jaře i na podzim. Ale nejhezčí je v časech předvánočních. To Karel Hynek Mácha nevěděl. Už proto, že by se sem v zimě přes zasněžené Alpy pěšky těžko dostával. Každopádně zanechal ve svém útržkovitém deníku nejobsáhlejší zápis z celé cesty do Itálie. To bylo tak…

Wattenské muzeum Swarowski je skutečně spektakulární. Ocitnete se například v ledové jeskyni se skleněným vodopádem.