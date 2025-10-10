Jsou úspěšní a práce je baví. Jak si influenceři vydělávají cestováním

Vydělávají spousty peněz a pro spousty mladých lidí se stali inspirací. Jak ale influenceři, kteří se zabývají cestováním, vydělávají peníze? | foto: Profimedia.cz

Klára Lyons
Krmí sociální sítě nádhernými záběry z cest a ještě za to inkasují nemalé peníze. Jak si influenceři, jejichž životní náplní je na první pohled bezstarostné cestování, vydělávají? A mohli byste si něco podobného zařídit i vy?

Na sociálních sítích jsou jako ryby ve vodě. Cestování není jen jejich vášní, ale i životní náplní a především způsobem obživy. Zatímco většina z nás usedá každý den za pracovní stoly, influenceři tráví své dny sjížděním vln, usrkáváním koktejlů nebo objevováním skrytých turistických pokladů v těch nejatraktivnějších zemích světa. Většina z nich však přísahá na to, že jejich cesta k výdělkům z tvoření cestovatelského obsahu nebyla ani zdaleka jednoduchá.

I mikroinfluencer může růst relativně rychle, pokud ví, jak na to.

