Na sociálních sítích jsou jako ryby ve vodě. Cestování není jen jejich vášní, ale i životní náplní a především způsobem obživy. Zatímco většina z nás usedá každý den za pracovní stoly, influenceři tráví své dny sjížděním vln, usrkáváním koktejlů nebo objevováním skrytých turistických pokladů v těch nejatraktivnějších zemích světa. Většina z nich však přísahá na to, že jejich cesta k výdělkům z tvoření cestovatelského obsahu nebyla ani zdaleka jednoduchá.
I mikroinfluencer může růst relativně rychle, pokud ví, jak na to.