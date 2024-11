Na velkosti prý nezáleží. Pevnost Tolukko je drobná, přesto láká davy

Nachází se ve vesničce Dufa Dufa, která se nachází na Ternate, jednom z mnoha střípků souostroví Moluky. Tolukko vznikla v roce 1522, jako koloniální pevnůstka, chránící zdejší vody před útoky nenechavých pirátů. Její prapůvodní stavitelné byli portugalští obchodníci, ale v následujících staletích různě přecházela z ruky do ruky. Spravovali a vylepšovali ji Nizozemci, Britové i Španělé.

Na tom, kteří stavitelé se vlastně do finální podoby této fortifikace propsali nejvýrazněji, se už současní historici úplně neshodnou. Britští odborníci tvrdí, že základní půdorys tohoto opevnění je prý už od pohledu ryze iberský. Španělé však dotčeně trvají na tom, že jejich díla bývají zpravidla mnohem větší. Nizozemci jim zásluhy za stavbu upírat nechtějí a vyzvedávají, že Tolukko je to nejlepší, co kdy v regionu ukázali. A Portugalci naopak tvrdí, že pevnůstka je nádherným monumentem, který současně názorně ztvárňuje obchodní um Nizozemců.

Pokud z té přestřelky podivně vzájemné chvály někdejších koloniálních mocností nejste moudří, podívejte se ještě jednou na dispozice pevnosti Tolukko. Jistě vám to hned bude jasnější.

Pevnůstce hrozila úplná demolice. Zakonzervována nakonec byla až v roce 1996, od té doby láká zahraniční turisty.

Zřícenina pevnosti Tolukko s celkovou výměrou zastavěné plochy 310 metrů čtverečních skutečně nepatří k těm největším. Je usazena na skalním útesu, který ji vyvyšuje deset metrů nad hladinu moře, přičemž její hradby jsou vysoké šest metrů. Za lepších časů její posádku tvořilo 160 mužů, a hrozbu představovala především svými děly.

Koho tu bylo třeba bránit či ohrožovat? Indonéské Moluky, nebo jak místní říkají Maluku, se do světové historie zapsaly tím nejvoňavějším způsobem. Jsou totiž prapůvodním domovem stromů Eugenia caryophyllata. Do češtiny si jejich jméno překládáme jako hřebíčkovec vonný, a známe je jako koření: hřebíček. V 16. a 17. století byl velmi ceněným artiklem, na jeho vývozu do Evropy se slušně vydělávalo. Uplatnění totiž nacházel nejen v kuchyni, ale i léčitelství.

Na finančně perspektivním vývozu hřebíčku z divokých indonéských vod ovšem parazitovali piráti. Právě na obranu před nimi pak vznikla na Dufa Dufa pevnůstka, která dodnes, navzdory svým nepatrným parametrům, ohromuje.

Tolukko byla v roce 1864 definitivně opuštěna a chátrala. Hrozila jí úplná demolice. V roce 1996 ale indonéská vláda rozhodla o její konzervaci, záchraně. Od té doby je vítaným zpestřením lokálního cestovního ruchu, což dokazují i čísla návštěvnosti. Na její velikosti tedy asi nezáleží, dokud je postavení pevné a hradby náležitě tvrdé.