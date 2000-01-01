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Z nitra indonéské sopky šlehají v noci modré plameny, na dně kráteru se třpytí tyrkysové jezero a vzduchem se šíří štiplavý sirný zápach. Kawah Ijen na východě Jávy patří k nejpodivuhodnějším vulkanickým místům světa. Jeho krása má však i odvrácenou tvář. Přímo v kráteru totiž za extrémně nebezpečných podmínek pracují horníci, kteří ručně dobývají síru.
Autor: Profimedia.cz
Když se nad východní Jávou setmí, odehrává se v kráteru sopky Kawah Ijen podívaná, kterou jinde na světě spatříte jen stěží.
Autor: Profimedia.cz
Z puklin v sopečném podloží unikají sirné plyny, které při kontaktu s kyslíkem vzplanou a vytvářejí intenzivně modré plameny. Jejich barva v temnotě noci působí téměř nadpřirozeně. Jako by se na dně sopky rozlévala modrá láva.
Autor: Profimedia.cz
Takzvaný modrý oheň přitom není lávou ani běžným sopečným žárem. Jde o hoření sirných plynů, především sirovodíku a oxidu siřičitého, přičemž teplota v místech úniku může dosahovat stovek stupňů Celsia.
Autor: Profimedia.cz
Část síry se při vysokých teplotách taví a stéká po svahu, kde může rovněž hořet. Právě tento neobvyklý úkaz udělal z Kawah Ijen jednu z nejvyhledávanějších přírodních atrakcí Indonésie.
Autor: Profimedia.cz
Modré plameny jsou však viditelné především v noci. S příchodem denního světla jejich záře mizí a pozornost návštěvníků se přesouvá k další pozoruhodnosti zdejší krajiny.
Autor: Profimedia.cz
Na západním úpatí Merapi zhruba dva kilometry od jejího kráteru se rozkládá rozsáhlé jezero s nápadně tyrkysovou až zelenomodrou barvou. Na první pohled může připomínat horské pleso, které láká k osvěžení po náročném výstupu. Zdání ovšem klame. Kawah Ijen je totiž největším vysoce kyselým kráterovým jezerem na světě.
Autor: Profimedia.cz
Jeho neobvyklé zbarvení souvisí s vysokou koncentrací rozpuštěných minerálů a kyseliny sírové. Hodnota pH může klesat dokonce pod 0,5, takže voda je mimořádně agresivní. Teplota se pohybuje přibližně mezi 30 a 40 stupni Celsia.
Autor: Profimedia.cz
Jezero je pozůstatkem bouřlivé vulkanické historie celého masivu Ijen. Ten se začal formovat už v období pleistocénu a holocénu. Původní mohutná sopka se po velké erupci částečně zhroutila a vytvořila kalderu, v jejímž prostoru se dnes nachází několik dalších kráterů a sopečných kuželů. Kawah Ijen je jedním z nich.
Autor: Profimedia.cz
V červenci 2008 místo navštívil také dobrodruh a protagonista pořadu Zuřící Země George Kourounis, který na gumovém člunu doplul do středu jezera. Tam změřil hodnotu pH a došel dokonce k výsledku 0,13.
Autor: Profimedia.cz
Kráterové jezero je 700 metrů široké a až 200 metrů hluboké. Tvoří také pramen řeky Banyupahit, kvůli čemuž jsou její vody vysoce kyselé a bohaté na rozpuštěné kovy. Řeka odvodňuje kráterové jezero převážně průsakem přes stěny sopky a teče směrem na sever do Jávského moře. Délka toku dosahuje přibližně 45 kilometrů.
Autor: Profimedia.cz
Pohled na kyselé jezero obklopené strmými stěnami kráteru patří k nejpůsobivějším scenériím indonéského souostroví. Za slunečného počasí vyniká jeho neobvyklá barva ještě výrazněji a kontrastuje s tmavými sopečnými svahy.
Autor: Profimedia.cz
Pracovníci se pohybují v hustých oblacích sirného kouře. Jeho štiplavý zápach je cítit už z dálky a při vyšší koncentraci plynů může být pobyt v okolí vývěrů nebezpečný i během krátké chvíle.
Autor: Profimedia.cz
Těžba začíná přímo u sopečných vývěrů. Z trhlin v zemi unikají horké plyny bohaté na síru, které se ochlazují a postupně mění v pevnou žlutou hmotu. Právě tu horníci rozbíjejí a připravují k transportu.
Autor: Profimedia.cz
V některých místech pomáhá při získávání síry soustava potrubí, která zachycuje horké sopečné plyny a směruje je do míst, kde síra kondenzuje. Po ochlazení vznikají nánosy pevné látky, kterou lze následně vytěžit.
Autor: Profimedia.cz
Kawah Ijen je však také pracovištěm lidí, kteří každý den sestupují do kráteru za sírou. Ruční těžba zde probíhá po desetiletí a pro řadu místních představuje jeden z mála dostupných způsobů obživy.
Autor: Profimedia.cz
Horníci pracují přímo v blízkosti míst, odkud unikají toxické sopečné plyny. Pomocí jednoduchých nástrojů rozbíjejí ztuhlou síru, kterou následně nakládají do košů.
Autor: Profimedia.cz
Ty si zavěšují na bambusové tyče a vynášejí je po strmých svazích kráteru. Jedna taková nákladní souprava může vážit až 90 kilogramů.
Autor: Profimedia.cz
Práce je mimořádně fyzicky náročná. Horníci absolvují opakovaně trasu mezi místem těžby a sběrným stanovištěm, přičemž na zádech nesou těžký náklad. Zároveň jsou vystaveni nebezpečným koncentracím oxidu siřičitého a dalších plynů, které dráždí dýchací cesty a mohou způsobit vážné zdravotní komplikace.
Autor: Profimedia.cz
Ochranné pomůcky často neodpovídají rizikům, kterým jsou pracovníci vystaveni. Někteří používají pouze jednoduché látkové roušky, které před toxickými výpary neposkytují dostatečnou ochranu. Přesto se do kráteru vracejí znovu a znovu.
Autor: Profimedia.cz
Podle údajů zveřejněných v roce 2016 si horníci tehdy vydělávali přibližně deset až 25 dolarů denně. Výše odměny závisela na množství vytěžené síry, které se mohlo pohybovat od 75 do 250 kilogramů za den. Pro pracovníky, kteří mají jen omezené možnosti jiného zaměstnání, představuje těžba navzdory nebezpečí důležitý zdroj příjmů.
Autor: Profimedia.cz
Vulkanický masiv Ijen patří k aktivním oblastem Indonésie, která leží na rozhraní několika tektonických desek a je součástí takzvaného Pacifického ohnivého kruhu. Právě zde se soustřeďuje velká část aktivních sopek planety
Autor: Profimedia.cz
Historické záznamy popisují výraznou erupční aktivitu Kawah Ijenu například v roce 1817. K dalším nebezpečným projevům došlo v roce 2014 a také v roce 2018, kdy únik toxických plynů vedl k otravám a evakuacím obyvatel z okolí sopky.
Autor: Profimedia.cz
Aktivitu vulkánu proto sledují indonéské vulkanologické instituce. Nebezpečí představují především náhlé změny koncentrace sopečných plynů, které mohou být životu nebezpečné nejen pro horníky, ale také pro návštěvníky.
Autor: Profimedia.cz
Místo se stalo vyhledávaným turistickým cílem až po zmínce v časopisu National Geographic v roce 2014. Návštěvníci, kteří sem míří, musí nejprve zdolat dvouhodinový výšlap k okraji kráteru, jehož slezení k jezeru zabere dalších 45 minut.
Autor: Profimedia.cz
Aby turisté viděli modrý oheň, začíná túra kolem druhé hodiny ranní. Nutností je pevná obuv a respirátor či maska kvůli štiplavým výparům síry.
Autor: Profimedia.cz
Kawah Ijen tak nabízí mimořádný pohled do nitra živé planety. Na jedné straně představuje fascinující přírodní divadlo, na té druhé každodenní realitu lidí, kteří v tomto nehostinném prostředí riskují zdraví, aby si vydělali na živobytí. Krása Kawah Ijen je stejně podmanivá jako nebezpečná.
Autor: Profimedia.cz