|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Pramen Cetiny. Místo tak krásné, že mnozí turisté v jeho existenci nevěří
Uprostřed chorvatského vnitrozemí leží modré oko, jehož krása budí pochybnosti. Vypadá jako výtvor umělé inteligence. Příroda si ho však vytvořila sama. A pod jeho tyrkysovou hladinou se otevírá...
Středověký zázrak pod Sienou. Podzemní akvadukty zásobují kašny dodnes
Město bez řeky? Ve středověku pořádný problém. Obyvatelé italské Sieny ho vyřešili po svém. Pod městem vybudovali 25 kilometrů dlouhou síť akvaduktů, která dodnes funguje. S podzemním dílem se pojí i...
KVÍZ: Jak dobře znáte egyptské památky a další slavné stavby dávnověku?
Města mění jména, kamenné chrámy střeží dávná tajemství a pyramidy lákají cestovatele už tisíce let. Vydejte se od břehů Nilu ke Stonehenge a zjistěte, jak dobře znáte slavné památky, posvátná místa...
Nejen Sagrada Família. Gaudí zanechal stopy i daleko za hranicemi Barcelony
Při vyslovení jména Antoni Gaudí si většina lidí vybaví především Barcelonu. Díla jednoho z nejslavnějších španělských architektů jsou však rozeseta i po dalších částech země – od Kantábrie přes...
Když města zmizí pod mraky. Mlha odkryla nečekané podoby slavných míst
Mrakodrapy vystupující z mléčného moře, horské štíty obklopené bílými závoji nebo mosty, které se ztrácejí v nekonečném oparu. Mlha dokáže během několika okamžiků proměnit známá místa k nepoznání....
Královské letovisko, které dobylo svět jídlem. San Sebastián je perlou Baskicka
Na severním pobřeží Španělska leží San Sebastián, baskické město, které proslavila zátoka La Concha, vyhlášená kuchyně i mezinárodní filmový festival. Zatímco přes den je ideálním místem k procházkám...
Velký zimní kompas: Vyberte si pro vás ten pravý rakouský region
Sedm horských regionů, sedm dobrodružství. Objevte pestrost zimního Rakouska, kde každý den může vypadat jinak. Od rána do večera v lyžácích, na běžeckém okruhu – anebo v plavkách v termálech? S...
Manšestr, sauna i trhanec na chatě: 7 alpských tipů pro dokonale nabitý týden
Sedm horských regionů, sedm dobrodružství. Objevte pestrost zimního Rakouska, kde každý den může vypadat jinak. Od rána do večera v lyžácích, na běžeckém okruhu – anebo v plavkách v termálech? S...
7 způsobů, jak zažít alpskou zimu: Od adrenalinových hřebenů po rodinná údolí
Sedm horských regionů, sedm dobrodružství. Objevte pestrost zimního Rakouska, kde každý den může vypadat jinak. Od rána do večera v lyžácích, na běžeckém okruhu – anebo v plavkách v termálech? S...
Zimní kompas po Rakousku. 7 horských regionů pro perfektní lyžovačku i relax
Sedm horských regionů, sedm dobrodružství. Objevte pestrost zimního Rakouska, kde každý den může vypadat jinak. Od rána do večera v lyžácích, na běžeckém okruhu – anebo v plavkách v termálech? S...
Kráter s modrým ohněm. Ijen ukrývá jezero kyseliny i pekelnou práci horníků
Z nitra indonéské sopky šlehají v noci modré plameny, na dně kráteru se třpytí tyrkysové jezero a vzduchem se šíří štiplavý sirný zápach. Kawah Ijen na východě Jávy patří k nejpodivuhodnějším...
Chcete v zimě víc než jen lyžovat? Gastein má trumf v podobě termálních lázní
Ráno na sjezdovce, odpoledne v termálním bazénu a večer gastronomický zážitek několik desítek metrů nad zemí. Rakouské údolí Gasteinertal nabízí více než 180 kilometrů lyžařských tratí. Vedle...
Pramen Cetiny. Místo tak krásné, že mnozí turisté v jeho existenci nevěří
Uprostřed chorvatského vnitrozemí leží modré oko, jehož krása budí pochybnosti. Vypadá jako výtvor umělé inteligence. Příroda si ho však vytvořila sama. A pod jeho tyrkysovou hladinou se otevírá...
Když města zmizí pod mraky. Mlha odkryla nečekané podoby slavných míst
Mrakodrapy vystupující z mléčného moře, horské štíty obklopené bílými závoji nebo mosty, které se ztrácejí v nekonečném oparu. Mlha dokáže během několika okamžiků proměnit známá místa k nepoznání....
Na Aljašce prší i bokem. Čech vypráví o lovu ryb a životě na konci světa
Domovem Vojtěcha Nováka jsou ledovce, dlouhé měsíce zimy a odlehlá místa. Na Aljašku odjel poprvé před více než dvaceti lety. Začínal v továrně, živil se lovem ryb a nakonec založil firmu na jejich...
Prodej bytu 3+1 74 m2 Terezínská, Lovosice
Terezínská, Lovosice, okres Litoměřice
4 090 000 Kč
Asie je teď úplně jinde než Evropa, říká ředitel ESO travel Tomáš Cikán
Hrdinovi románu Julese Verna trvala cesta kolem světa osmdesát dní, cestovní kancelář ESO travel ji zvládne za pouhých šestadvacet. Její majitel a generální ředitel Tomáš Cikán v rozhovoru mluví o...
Kitzbühel, nejlegendárnější sportovní město Alp, láká na advent i první lyžování
S prvními sněhovými vločkami se v Kitzbühelu a okolních obcích Aurach, Jochberg a Reith začíná hlásit o slovo zimní sezona. Historické centrum se chystá na adventní slavnosti, horské svahy na první...