Jakarta se potápí, Bali zaplavují davy turistů, přírodní živly se tam umí nepředvídatelně rozdivočit. Spousty zkratkovitých klišé mě léta zrazovaly od Indonésie. Po světě je přece tolik nádherných, a přitom poklidných míst! Unikalo mi, že Indonésie patří k těm naprosto nejkrásnějším. A navzdory značné geografické vzdálenosti Česku překvapivě blízkým.
Pouhé tři dny se šnorchlem, ještě jen na malinké výseči moře v okolí ostrova Komodo, totálně přebily všechny předchozí mořské vzpomínky za desítky let v nejvzdálenějších koutech světa.