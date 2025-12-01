Dramatické útesy indonéského ostrova Nusa Penida lákaly cestovatele dávno předtím, než se jejich jedinečná silueta začala šířit po Instagramu. Tamní pláž Kelingking, dostupná z Bali asi třičtvrtěhodinovou plavbou, patří k nejikoničtějším místům ostrova. Strmý skalní výběžek připomíná tvarem Tyranosaura Rexe a hluboko pod ním se nachází úzký pruh pláže omývaný silnými vlnami Indického oceánu.
Právě tato strhující scenérie dala vzniknout plánu na skleněný výtah zasazený přímo do útesu. Projekt měl návštěvníkům „zkrátit“ náročný dvouhodinový sestup a zároveň nabídnout vyhlídkové platformy každých dvacet metrů. Developerskou společnost lákala představa světového unikátu, dvou panoramatických výtahů a restaurace zavěšené nad propastí.
|
Z ráje peklo na zemi. Bali se dusí turisty, odpadky a betonem nových resortů
Jenže výtah, jak upozornil The Bali Sun, začal měnit útes dřív, než se vůbec stihl představit v konečné podobě. Záběry prvních ocelových konstrukcí probudily lavinu nesouhlasu, a to nejen ze strany ochránců přírody, ale i místních obyvatel a turistů.
Proti projektu se dlouhodobě stavěli nejen místní, ale i nezávislí odborníci. Například BBC citovala obyvatele Nusy Penidy, kteří tvrdili, že „turisté sem přijíždějí za výhledy, ne za výtahy“. Mnozí se také obávali urychlení eroze už tak křehkého útesu. Kritici zdůrazňovali, že jakýkoliv zásah do strmých stěn může nenávratně narušit stabilitu ikonického tvaru.
Křehká, ale zrádná krása
Když na začátku listopadu 2025 prověřovací tým zmapoval stav projektu, odhalil pět zásadních porušení. Od nezákonného nakládání s přímořským prostorem přes chybějící environmentální posudky až po střet s pravidly balijského kulturního turismu. Podle webu The Bali Sun chyběl dokonce i základní souhlas guvernéra Wayana Kostera s využitím pobřežní zóny.
V reakci na zjištění Koster oznámil, že výstavba musí okamžitě skončit a celý výtah i přilehlé konstrukce musí být do šesti měsíců odstraněny. Firma následně dostala povinnost uvést území do původního, tedy co nejpřírodnějšího stavu, a to nejpozději do tří měsíců od konce demolice.
Podle fotografického magazínu PetaPixel už projekt stihl zasáhnout do struktury útesu natolik, že část změn bude nevratných. Šachty výtahu prorážely skálu v samotném srdci „T-Rexe“, což podle geologů i místních může způsobit dlouhodobé oslabení masivu.
Zarážející je i fakt, že pláž Kelingking je trvale uzavřená ke koupání. Silné proudy a úzká pláž jsou důvodem častých nehod. Naposledy zde letos v říjnu utonul 32letý francouzský turista. Místní proto dlouhodobě upozorňují, že větší přístupnost pláže může přinést více záchranných zásahů, ne větší bezpečí.
Instagramový fenomén
Navíc mnozí poukazují na to, že právě fyzická náročnost výstupu byla součástí kouzla. Jak připomněl jeden z kritiků pro Daily Mail: „Sestup vám zrychlil tep a každý krok připomínal, že krása vyžaduje úsilí. Teď jsou to samé cedule, selfie a zkratky.“
Výtah v číslech
Rok 2025 má být pro Bali rekordní v počtu turistů. Očekává se, že na ostrov dorazí přes sedm milionů zahraničních příjezdů. Overturismus (nadměrný počet turistů, kteří se koncentrují v určitém místě, pozn. red.) už teď tlačí na místní infrastrukturu i přírodu, jak upozorňuje The Guardian i řada ekologů. A právě pláž Kelingking je jedním z těch míst, která se stala obětí vlastní popularity.
Ještě před deseti lety by jméno Kelingking Beach znal jen malý okruh dobrodruhů. Úzká, strmá stezka vedoucí dolů k pláži odrazovala většinu běžných návštěvníků a samotný výhled na „T-Rexe“ byl tajným tipem mezi cestovateli.
Vše se změnilo kolem roku 2018, kdy se panoramatická fotka útesu rozšířila po Instagramu a cestovatelských blozích. Během pár měsíců se z jedné z nejodlehlejších scenérií Nusy Penidy stala globální atrakce. Zatímco dříve tu člověk stál na vyhlídce sám, dnes je běžné, že se tu v hlavní sezoně vystřídají tisíce turistů denně. Podle uživatelů platformy Tripadvisor jde totiž o devátou nejlepší pláž celého světa.
|
Potápění s mantami a prázdné pláže. Zapomeňte na Bali, ráj je o trochu dál
Příběh výtahu na Kelingking Beach zapadá do širšího problému, který dnes sužuje celé Bali a jeho přilehlé ostrůvky. Přetížená lokalita těžko zvládá miliony návštěvníků a developerský boom často převyšuje možnosti místní krajiny.
Rychlá výstavba v turistických zónách se mnohdy odehrává na hranici, nebo za hranicí, povolených regulací. Balijští ekologové upozorňují, že právě neřízený tlak na infrastrukturu, hotely a atrakce ve vyhledávaných oblastech oslabuje přirozenou odolnost ostrova vůči povodním či erozi a mění původně klidné pobřežní oblasti k nepoznání.