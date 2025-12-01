Bali zastavilo šílený projekt. Skleněný výtah na ikonickou pláž čeká demolice

Dominika Hovadová
Jeden z nejfotografovanějších útesů Indonésie, slavný „T-Rex“ na Kelingking Beach na ostrově Nusa Penida u Bali, se brzy zbaví monstrózní a kontroverzní stavby, která měla turistům zjednodušit cestu na pláž. Po vlně kritiky a obavách z poškození přírody nařídil guvernér Bali demolici téměř hotového 182metrového skleněného výtahu.

Dramatické útesy indonéského ostrova Nusa Penida lákaly cestovatele dávno předtím, než se jejich jedinečná silueta začala šířit po Instagramu. Tamní pláž Kelingking, dostupná z Bali asi třičtvrtěhodinovou plavbou, patří k nejikoničtějším místům ostrova. Strmý skalní výběžek připomíná tvarem Tyranosaura Rexe a hluboko pod ním se nachází úzký pruh pláže omývaný silnými vlnami Indického oceánu.

Právě tato strhující scenérie dala vzniknout plánu na skleněný výtah zasazený přímo do útesu. Projekt měl návštěvníkům „zkrátit“ náročný dvouhodinový sestup a zároveň nabídnout vyhlídkové platformy každých dvacet metrů. Developerskou společnost lákala představa světového unikátu, dvou panoramatických výtahů a restaurace zavěšené nad propastí.

Z ráje peklo na zemi. Bali se dusí turisty, odpadky a betonem nových resortů

Jenže výtah, jak upozornil The Bali Sun, začal měnit útes dřív, než se vůbec stihl představit v konečné podobě. Záběry prvních ocelových konstrukcí probudily lavinu nesouhlasu, a to nejen ze strany ochránců přírody, ale i místních obyvatel a turistů.

Proti projektu se dlouhodobě stavěli nejen místní, ale i nezávislí odborníci. Například BBC citovala obyvatele Nusy Penidy, kteří tvrdili, že „turisté sem přijíždějí za výhledy, ne za výtahy“. Mnozí se také obávali urychlení eroze už tak křehkého útesu. Kritici zdůrazňovali, že jakýkoliv zásah do strmých stěn může nenávratně narušit stabilitu ikonického tvaru.

Křehká, ale zrádná krása

Když na začátku listopadu 2025 prověřovací tým zmapoval stav projektu, odhalil pět zásadních porušení. Od nezákonného nakládání s přímořským prostorem přes chybějící environmentální posudky až po střet s pravidly balijského kulturního turismu. Podle webu The Bali Sun chyběl dokonce i základní souhlas guvernéra Wayana Kostera s využitím pobřežní zóny.

V reakci na zjištění Koster oznámil, že výstavba musí okamžitě skončit a celý výtah i přilehlé konstrukce musí být do šesti měsíců odstraněny. Firma následně dostala povinnost uvést území do původního, tedy co nejpřírodnějšího stavu, a to nejpozději do tří měsíců od konce demolice.

Západ slunce nad Kelingking Beach
Kontroverzní skleněný výtah u pláže Kelingking se bude bourat
Kelingking Cliff je neznámější vyhlídka na ostrově. Kámen ve tvaru bájného T-Rexe se vynořuje z tyrkysové vody a výhled je skutečně dechberoucí.
Pláž Kelingking na indonéském ostrově Nusa Penida.
32 fotografií

Podle fotografického magazínu PetaPixel už projekt stihl zasáhnout do struktury útesu natolik, že část změn bude nevratných. Šachty výtahu prorážely skálu v samotném srdci „T-Rexe“, což podle geologů i místních může způsobit dlouhodobé oslabení masivu.

Zarážející je i fakt, že pláž Kelingking je trvale uzavřená ke koupání. Silné proudy a úzká pláž jsou důvodem častých nehod. Naposledy zde letos v říjnu utonul 32letý francouzský turista. Místní proto dlouhodobě upozorňují, že větší přístupnost pláže může přinést více záchranných zásahů, ne větší bezpečí.

Instagramový fenomén

Navíc mnozí poukazují na to, že právě fyzická náročnost výstupu byla součástí kouzla. Jak připomněl jeden z kritiků pro Daily Mail: „Sestup vám zrychlil tep a každý krok připomínal, že krása vyžaduje úsilí. Teď jsou to samé cedule, selfie a zkratky.“

Výtah v číslech

  • 2024: rok zahájení výstavby
  • 182 metrů: plánovaná výška výtahu
  • 251 mil. korun: předpokládaný rozpočet
  • 846 m²: plocha, na které měla stát hlavní konstrukce
  • 5: počet zásadních porušení pravidel
  • 23. 11. 2025: nařízení demolice projektu
  • 6 měsíců: lhůta, kterou dostal developer na demolici

Rok 2025 má být pro Bali rekordní v počtu turistů. Očekává se, že na ostrov dorazí přes sedm milionů zahraničních příjezdů. Overturismus (nadměrný počet turistů, kteří se koncentrují v určitém místě, pozn. red.) už teď tlačí na místní infrastrukturu i přírodu, jak upozorňuje The Guardian i řada ekologů. A právě pláž Kelingking je jedním z těch míst, která se stala obětí vlastní popularity.

Ještě před deseti lety by jméno Kelingking Beach znal jen malý okruh dobrodruhů. Úzká, strmá stezka vedoucí dolů k pláži odrazovala většinu běžných návštěvníků a samotný výhled na „T-Rexe“ byl tajným tipem mezi cestovateli.

Vše se změnilo kolem roku 2018, kdy se panoramatická fotka útesu rozšířila po Instagramu a cestovatelských blozích. Během pár měsíců se z jedné z nejodlehlejších scenérií Nusy Penidy stala globální atrakce. Zatímco dříve tu člověk stál na vyhlídce sám, dnes je běžné, že se tu v hlavní sezoně vystřídají tisíce turistů denně. Podle uživatelů platformy Tripadvisor jde totiž o devátou nejlepší pláž celého světa.

Potápění s mantami a prázdné pláže. Zapomeňte na Bali, ráj je o trochu dál

Příběh výtahu na Kelingking Beach zapadá do širšího problému, který dnes sužuje celé Bali a jeho přilehlé ostrůvky. Přetížená lokalita těžko zvládá miliony návštěvníků a developerský boom často převyšuje možnosti místní krajiny.

Rychlá výstavba v turistických zónách se mnohdy odehrává na hranici, nebo za hranicí, povolených regulací. Balijští ekologové upozorňují, že právě neřízený tlak na infrastrukturu, hotely a atrakce ve vyhledávaných oblastech oslabuje přirozenou odolnost ostrova vůči povodním či erozi a mění původně klidné pobřežní oblasti k nepoznání.

Měla by být návštěvnost ikonických míst jako Kelingking Beach regulována?

celkem hlasů: 27
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Tragédie, která se změnila v zázrak. Jezero Attabad teď vyhledávají turisté

Až do roku 2015 a zprovoznění tunelů údolí Hunza překonávaly auta s využitím...

Přírodní katastrofy jsou nekompromisní. Berou střechy nad hlavou a lidské životy. K otázce, zda kromě destrukce mohou i něco pozitivního vytvářet, má co říct Attabad. Nejmladší pákistánské jezero,...

Malá vesnice usvědčovala Hitlera ze lži, německý diktátor se s ní nepáral

S necelými osmi stovkami obyvatel rozhodně nebyla zrovna skromná. Navíc měla...

Döllersheim leží v Dolním Rakousku, nedaleko od českých hranic. Mezi tamními obcemi nevynikne malebností ani mimořádnou polohou. A také je vybydlená. Vysídlená, uzavřená. Už od roku 1938. Právě to ji...

Projděte se Dubrovníkem, než ho zaplavil odpad. Takto dříve zářila perla Jadranu

Opevnění historického města Dubrovník v Chorvatsku.

Ještě před pár týdny vítal Dubrovník návštěvníky svými čistými plážemi a starobylými uličkami, které lákaly k bezstarostným procházkám. Než silné proudy vyvrhly na břeh tuny odpadu a město se pustilo...

Perla Jadranu má vadu na kráse. Dubrovník zaplavily odpadky z Albánie

Pro Dubrovník není boj s naplaveným odpadem ničím novým. Špatné počasí se...

Historické město Dubrovník oblíbené pro své jedinečné scenérie řeší problém. Silné proudy Jaderského moře během nedávné bouře vyplavily na břeh obrovské množství odpadu, převážně z Albánie. Do...

Český výletník: Sokolov je drsné město, které prostě lásku potřebuje

Většina lidí má asi Sokolov na dně listu měst, která by chtěla v životě vidět....

Sokolov je „hard". Koneckonců, jedna část města se tak i jmenuje. Pohled do jámy uhelného dolu supluje Arizonu a možná vás překvapí, že v Sokolově stojí krásný zámek a hrázděný dvorec. Na výlet do...

1. prosince 2025

Nejlepší lyžařská střediska v Itálii 2026 vás překvapí. Zjistěte, kam vyrazit

Courmayeur, Itálie

Lyžařská sezona je tady. Pokud zvažujete zimní dovolenou v Itálii, je nejvyšší čas plánovat. Přinášíme přehled šesti osvědčených středisek, kde si přijdou na své začátečníci, rodiny i zkušení lyžaři.

30. listopadu 2025

Uličky plné umění. Djerbahood proměnil tuniskou vesnici v galerii pod širým nebem

Djerbahood (2. listopadu 2025)

V klidném tuniském městečku Er Riadh ožívají zdi starých domků pod rukama umělců z celého světa. Projekt Djerbahood proměnil bílé fasády v otevřenou galerii, kde se tradice mísí s moderním uměním. Na...

29. listopadu 2025

Vánoční trhy i nacistické koloseum. V Norimberku se potkává krása s hrůzou

Premium
Norimberk. Jak strašně jsem ho podcenil! V Berlíně jsem poznal svobodu, v...

Vůně koření, chuť klobás, krása umění i tíha minulosti. Německý Norimberk není jen město adventních trhů dostupné pro Čechy. Mimořádně poutavě ukazuje pohnutou historii Evropy, píše magazín Víkend...

28. listopadu 2025

Projděte se Dubrovníkem, než ho zaplavil odpad. Takto dříve zářila perla Jadranu

Opevnění historického města Dubrovník v Chorvatsku.

Ještě před pár týdny vítal Dubrovník návštěvníky svými čistými plážemi a starobylými uličkami, které lákaly k bezstarostným procházkám. Než silné proudy vyvrhly na břeh tuny odpadu a město se pustilo...

28. listopadu 2025

Vánoční trhy 2025: města lákají na koncerty, ruská kola i unikátní prohlídky

Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry. Vánoční trhy...

Poslední listopadový den je v roce 2025 zároveň první adventní nedělí. I na posledních místech se zároveň otevírají adventní trhy. Řada českých měst ovšem na začátek předvánoční doby nečekala a trhy...

28. listopadu 2025

Český výletník: Sokolov je drsné město, které prostě lásku potřebuje

Většina lidí má asi Sokolov na dně listu měst, která by chtěla v životě vidět....

Sokolov je „hard". Koneckonců, jedna část města se tak i jmenuje. Pohled do jámy uhelného dolu supluje Arizonu a možná vás překvapí, že v Sokolově stojí krásný zámek a hrázděný dvorec. Na výlet do...

28. listopadu 2025

Perla Jadranu má vadu na kráse. Dubrovník zaplavily odpadky z Albánie

Pro Dubrovník není boj s naplaveným odpadem ničím novým. Špatné počasí se...

Historické město Dubrovník oblíbené pro své jedinečné scenérie řeší problém. Silné proudy Jaderského moře během nedávné bouře vyplavily na břeh obrovské množství odpadu, převážně z Albánie. Do...

27. listopadu 2025  11:11

Malá vesnice usvědčovala Hitlera ze lži, německý diktátor se s ní nepáral

S necelými osmi stovkami obyvatel rozhodně nebyla zrovna skromná. Navíc měla...

Döllersheim leží v Dolním Rakousku, nedaleko od českých hranic. Mezi tamními obcemi nevynikne malebností ani mimořádnou polohou. A také je vybydlená. Vysídlená, uzavřená. Už od roku 1938. Právě to ji...

27. listopadu 2025

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Mikulášská jízda s parní lokomotivou 464.202 Rosnička na trati Choceň – Vysoké...

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  26. 11. 14:14

Tragédie, která se změnila v zázrak. Jezero Attabad teď vyhledávají turisté

Až do roku 2015 a zprovoznění tunelů údolí Hunza překonávaly auta s využitím...

Přírodní katastrofy jsou nekompromisní. Berou střechy nad hlavou a lidské životy. K otázce, zda kromě destrukce mohou i něco pozitivního vytvářet, má co říct Attabad. Nejmladší pákistánské jezero,...

26. listopadu 2025

Expanze sólo turistů. Na dovolenou jezdí lidé častěji sami, cestovky i hotely reagují

Premium
ilustrační snímek

Cestování jednotlivců přestává být okrajovým fenoménem a postupně se stává významnou součástí cestovního trhu. Statistiky hotelů, asociací i cestovních kanceláří potvrzují, že tento trend nadále sílí...

26. listopadu 2025

