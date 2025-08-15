Máte za ušima?
Odvážet si z exotických zemí zážitky, ne kufry přeplněné kýčovitými suvenýry. Ta dobře míněná rada, která dnes zaznívá z cestovních průvodců stále častěji, má své limity. Myšleno jí zpravidla je, že máte ochutnávat speciality, podívat se na tržiště, povykládat si s domorodci u šálku čaje, zúčastnit se nějaké regionální slavnosti. Nebo si zajít na masáž, navštívit lázně či zahlédnout východ slunce.
Ovšem nechat si přímo na ulici indického města vyčistit uši je zážitkem, který k tomu výčtu určitě nepatří. Jednak proto, že jde o podvod. Taky je to docela dost předražená atrakce. A současně je to velmi nebezpečné pro váš sluch a zdraví. Protože ono čištění uší vám spíš do sluchovodu nějakou nečistotu zanese.
Rozmanité nabídky mužů postávajících u chodníků a silnic nejen indických měst se povětšinou snažíme ignorovat. Nechceme si koupit amulet, směs koření, barevný písek, deštník proti slunci ani ohmatanou láhev s perlivou vodou. Nestojíme o průvodce, soukromou prohlídku svatyně, vyleštění bot ani výhodné lístky na sobotní kriketové utkání. A co otázka: „Nepotřebujete vyčistit uši?“ Pokud nejezdíte do Indie často, není to něco, co byste byli zvyklí slýchat běžně.
Tady jsou ovšem příslušníci profese kaan-saaf-wallah, někdy též nazývaní mahbúbové, k vidění docela standardně.
S jakým návrhem přichází? Zaznít může rozmanitými slovy, ale je to vždy totéž. Konstatují, že vaše uši jsou velmi špinavé. Ne tam při povrchu, kde si je jistě sami čistíte. Ale tam uvnitř, v hlubokých záhybech vašeho sluchovodu. Tam se nachází celé vrstvy nastřádaného zahnědlého ušního mazu, které vám znemožňují dobře slyšet.
A oni jsou tu od toho, aby vám uši skutečně pořádně vyčistili. Po jejich zákroku budete slyšet dokonale, jako znovuzrození. A nemusíte se bát, není třeba s nimi odcházet někam do ordinace. Tu úklidovou prácičku s vámi provedou přímo tady, na ulici. Nezabere to ani pět minut. Jen se uvolníte, a vaše uši omládnou a zlepší svůj výkon lépe, než kdybyste si nasadili naslouchátko.