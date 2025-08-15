Typická turistická past Indie slibuje zázrak, chytit se do ní nechcete

Radomír Dohnal
Říká se jim různě, ale nejčastěji je ta profese nazývána kaan-saaf-wallah. Neodlučně patří ke koloritu rušných ulic indických měst. Samozvaní „odborníci“ nabízejí, že vám udělají pořádek tam, kam se běžně v Evropě odváží podívat jen lékaři z ORL oddělení na klinice. Čističi uší však slibují zázraky, a to hned na chodníku.
Část 1/4

Máte za ušima?

Odvážet si z exotických zemí zážitky, ne kufry přeplněné kýčovitými suvenýry. Ta dobře míněná rada, která dnes zaznívá z cestovních průvodců stále častěji, má své limity. Myšleno jí zpravidla je, že máte ochutnávat speciality, podívat se na tržiště, povykládat si s domorodci u šálku čaje, zúčastnit se nějaké regionální slavnosti. Nebo si zajít na masáž, navštívit lázně či zahlédnout východ slunce.

Ovšem nechat si přímo na ulici indického města vyčistit uši je zážitkem, který k tomu výčtu určitě nepatří. Jednak proto, že jde o podvod. Taky je to docela dost předražená atrakce. A současně je to velmi nebezpečné pro váš sluch a zdraví. Protože ono čištění uší vám spíš do sluchovodu nějakou nečistotu zanese.

Rozmanité nabídky mužů postávajících u chodníků a silnic nejen indických měst se povětšinou snažíme ignorovat. Nechceme si koupit amulet, směs koření, barevný písek, deštník proti slunci ani ohmatanou láhev s perlivou vodou. Nestojíme o průvodce, soukromou prohlídku svatyně, vyleštění bot ani výhodné lístky na sobotní kriketové utkání. A co otázka: „Nepotřebujete vyčistit uši?“ Pokud nejezdíte do Indie často, není to něco, co byste byli zvyklí slýchat běžně.

Tady jsou ovšem příslušníci profese kaan-saaf-wallah, někdy též nazývaní mahbúbové, k vidění docela standardně.

Jak hluboko to půjde? Buďte si jistí, že až nadoraz. A možná ještě o kousek dál.

S jakým návrhem přichází? Zaznít může rozmanitými slovy, ale je to vždy totéž. Konstatují, že vaše uši jsou velmi špinavé. Ne tam při povrchu, kde si je jistě sami čistíte. Ale tam uvnitř, v hlubokých záhybech vašeho sluchovodu. Tam se nachází celé vrstvy nastřádaného zahnědlého ušního mazu, které vám znemožňují dobře slyšet.

A oni jsou tu od toho, aby vám uši skutečně pořádně vyčistili. Po jejich zákroku budete slyšet dokonale, jako znovuzrození. A nemusíte se bát, není třeba s nimi odcházet někam do ordinace. Tu úklidovou prácičku s vámi provedou přímo tady, na ulici. Nezabere to ani pět minut. Jen se uvolníte, a vaše uši omládnou a zlepší svůj výkon lépe, než kdybyste si nasadili naslouchátko.

Červená čapka, fez nebo turban patří k tradičním odznakům profese kaan-saaf-wallah.
Ušní boltec je plný citlivých nervových zakončení. Zkroucení už zmáčknutého ušního boltce se postará o bolest, která vám znemožní vnímat cokoliv jiného.
Bez dlouhé pinzety by se to neobešlo. Právě s ní loví z hlubin vašeho sluchovodu čističi uší ty nejneuvěřitelnější věci.
Není to ryze turistická past. Služeb čističů uší pravidelně využívají i místní. Prý pocit čistého sluchovodu přispívá k vyššímu sebevědomí.
9 fotografií


Témata: Indie, peníze, pinzeta, Bombaj

