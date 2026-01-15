Jak se stane, že Čech odletí na svatbu do Indie s někým, koho sotva zná?
Začalo to pracovně. Ženichovi a jeho snoubence jsem dělal nábytek do jejich nového pražského bytu. Když jsme měli hotovo, šli jsme si s přáteli sednout do hospody, kde jsme si dali dohromady legendárních sto piv. Vansh mi byl ze začátku strašně nesympatický. Navíc neuměl moc dobře česky a já neumím anglicky, takže nám pořád někdo musel překládat. Potom jsme šli ven kouřit a při druhém cigáru mi řekl, že mě zve na svatbu.
Bylo to tak úmorné, že jsme si chodili dávat šlofíky na pokoje. A to jsme netušili, co nás čeká druhý den.