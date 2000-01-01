náhledy
Hnilobný zápach hořícího odpadu se šíří kilometry od skládky na okraji Džammú v potenciálně toxické oblasti živené plastovým, průmyslovým, medicínským a jiným odpadem, který vytváří město s přibližně 740 tisíci obyvateli. Na snímku sedmnáctiletý sběrač odpadků Rajdin hledá recyklovatelné materiály na předměstí indického města Džammú. (19. června 2024)
Autor: CTK / AP / Channi Anand , ČTK
Hrstka sběračů odpadu při třídění odpadu ignoruje výpary i dusivé teplo a hledá cokoliv, co by mohli prodat, aby vydělali přinejlepším čtyři dolary (80 Kč) denně.
Autor: CTK / AP / Channi Anand , ČTK
Šestiletý sběrač odpadků Ardžun třídí recyklovatelné předměty se svými rodiči na skládce odpadu během vlny veder na předměstí Džammú v Indii. (19. června 2024)
Autor: CTK / AP / Channi Anand , ČTK
„Snažíme se dát si na pár minut pauzu, když je příliš horko, ale obvykle pokračujeme, dokud můžeme,“ říká 65letý Usmaan Šekh. On a jeho rodina patří mezi odhadované 1,5 až 4 miliony lidí, kteří se v Indii živí prohledáváním odpadu. A změna klimatu činí nebezpečnou práci nebezpečnější než kdykoli předtím.
Autor: CTK / AP / Channi Anand , ČTK
V Džammú, severoindickém městě na úpatí Himálaje, teploty v létě překračují 40 stupňů Celsia. Samotné skládky uvnitř doslova bublají, když se odpad rozkládá. Horko v létě tento proces urychluje a zvyšuje emise plynů, jako je metan a oxid uhličitý, jejichž dýchání je nebezpečné. A téměř všechny požáry skládek vznikají v létě, říkají odborníci. Ty přitom mohou hořet celé dny.
Autor: CTK / AP / Channi Anand , ČTK
Indie podle záznamů federální vlády vyprodukuje ročně nejméně 62 milionů tun odpadu a některé z jejích skládek jsou doslova horami odpadu, jako například skládka Ghaziabád u Nového Dillí. A přestože zákon z roku 2016 stanovil povinnost třídit odpad tak, aby se nebezpečný materiál nedostal na skládky, zákon se téměř nedodržuje.
Autor: CTK / AP / Channi Anand , ČTK
„Jelikož většinou používají pouze ruce, jsou již kontaminováni tím, že se dotýkají všeho, od plenek až po injekční stříkačky na cukrovku,“ řekla Bharati Čaturvedi, zakladatelka Chintan Environmental Research and Action Group se sídlem v Novém Dillí.
Autor: CTK / AP / Channi Anand , ČTK
Nejnáročnější je ovšem tato práce právě během léta. Podle Čaturvedi lidé začínají pociťovat úzkost, protože nevědí, jestli letní měsíce vůbec přežijí. Mimo jiné jim hrozí úžeh, kardiovaskulární a chronická onemocnění.
Autor: CTK / AP / Channi Anand , ČTK
V Novém Dillí, které ročně vyprodukuje 4,2 milionu tun odpadu, někteří sběrači snížili přes léto svou porci ze dvou jídel denně jen na jedno. Snaží se vyhýbat práci kvůli horku, protože pokud jdou na skládku, nakonec utratí více v nemocnici než za jídlo, tvrdí jedna z místních žen.
Autor: CTK / AP / Channi Anand , ČTK
Džíta Devi, 55letá sběračka odpadu, která je také na skládce Bhalswa v Novém Dillí, říká, že když se jí v horku zatočí hlava, ukryje se a občas jí někdo dá vodu nebo jídlo. Ale musí pracovat, aby si vydělala alespoň 150 až 200 rupií (35 až 50 korun) za den, které potřebuje na nákup jídla pro své děti.
Autor: CTK / AP / Channi Anand , ČTK