Nechutná práce za pár korun. Skládky v Indii živí miliony lidí
Hnilobný zápach hořícího odpadu se šíří kilometry od skládky na okraji Džammú v potenciálně toxické oblasti živené plastovým, průmyslovým, medicínským a jiným odpadem, který vytváří město s přibližně...
Pro muslimy jsou evropské ženy „lehké“, popisuje cestovatelka vlastní zkušenost
Lenka Hrabalová procestovala Blízký východ i část Afriky. Jezdí autostopem po zemích, kam by se řada z nás bála jenom vkročit. V čem je to pro ženu výhoda a co si tam o Evropanech místní lidé myslí,...
KVÍZ: Od Serdiky po Chanbalik. Vyznáte se v historických proměnách názvů měst
Časy se mění a názvy měst též. Někdy chtějí jít s dobou, zbavit se přídomku někdejšího diktátora, oprostit se od koloniální minulosti anebo se prostě jmenovat trochu méně legračně. Ne vždy se to...
Na co zírá mašinfíra: Ze Slovácka na Slovensko tunelem pod Bílými Karpaty
I dnešní Mašinfíra nás zaveze přes hranice, tentokrát východní. Motorákem společnosti Arriva se projedeme ze Slovácka na Slovensko. Vezmeme to po jedné z nejmladších tratí u nás, která vznikla až za...
Nejezděte znovu do Maďarska. Skvělé termály najdete i na Slovensku
Máte rádi chvíle, kdy se můžete ponořit do horké vody, uvolnit svaly a načerpat novou energii v termálním bazénu či sauně? A víte, že hned za hranicemi na Slovensku se nachází víc než tisíc tři sta...
Hazard jako cesta k záchraně státu. Ztráta většiny území donutila Monako zřídit kasino
Žije tu zhruba stejně lidí jako v České Lípě, tedy necelých čtyřicet tisíc. Rozlohou je Monako druhou nejmenší zemí světa. Má jen dva kilometry čtvereční, přesto ho nelze přehlédnout. Co tomuto...
Procházka na pohodu. Z Čelákovic jdeme v poklidu do Lázní Toušeně
Jako kdybych chodil „po vodě“. Kráčel jsem po úzké hrázi mezi jezerem a tůní z Čelákovic do Toušeně. Tentokrát jsem na to totiž šel netradičně. Vybral jsem si z katalogu hezkyceskypocesku.cz....
Malé palírny mění českou scénu. Ukazují, že kvalita má smysl
Malé podniky, které se nespokojí s uniformní chutí masové produkce, najdete po celé republice. Sázejí na poctivý přístup, lokální suroviny a nebojí se ani experimentovat. Nabízíme tipy na deset z...
Český výletník: Z podsvětí Plzně jsem přes Entropu vylétl až do nebe
Plzeň není jen pivo, které dnes schválně vynecháme. Bylo to a pořád je krásné středověké město, které projdeme od katakomb až na ochoz nejvyšší kostelní věže v republice. A začneme „u Ptáků“ na...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Poznejte Málagu a užijte si podzimní slunce. Čeká vás kultura i moře
Španělská Málaga a okolní Costa del Sol je místem, kde si můžete snadno prodloužit léto. Teploty zde ještě na začátku října mohou atakovat 30 stupňů a i moře má příjemnou teplotu. Své si zde ovšem...
Problém s „horami smrti“. Ne každý vrchol si vražedný titul opravdu zaslouží
Velká, Tyrkysová, Duchů nebo Strážce. Těm opravdu výrazným horám celého světa se přezdívá různě. Ovšem pro ty nejvyšší vrcholky napříč pohořími z různých kontinentů je asi nejrozšířenějším...