Nechutná práce za pár korun. Skládky v Indii živí miliony lidí

Hnilobný zápach hořícího odpadu se šíří kilometry od skládky na okraji Džammú v potenciálně toxické oblasti živené plastovým, průmyslovým, medicínským a jiným odpadem, který vytváří město s přibližně 740 tisíci obyvateli.
Hnilobný zápach hořícího odpadu se šíří kilometry od skládky na okraji Džammú v... Hrstka sběračů odpadu při třídění odpadu ignoruje výpary i dusivé teplo a hledá... Šestiletý sběrač odpadků Ardžun třídí recyklovatelné předměty se svými rodiči... „Snažíme se dát si na pár minut pauzu, když je příliš horko, ale obvykle... V Džammú, severoindickém městě na úpatí Himálaje, teploty v létě překračují 40... Indie podle záznamů federální vlády vyprodukuje ročně nejméně 62 milionů tun... „Jelikož většinou používají pouze ruce, jsou již kontaminováni tím, že se... Nejnáročnější je ovšem tato práce právě během léta. Podle Čaturvedi lidé... V Novém Dillí, které ročně vyprodukuje 4,2 milionu tun odpadu, někteří sběrači... Džíta Devi, 55letá sběračka odpadu, která je také na skládce Bhalswa v Novém...

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (20 příspěvků)

Nádraží Praha Vršovice

Nejčtenější

Nechutná práce za pár korun. Skládky v Indii živí miliony lidí

Hnilobný zápach hořícího odpadu se šíří kilometry od skládky na okraji Džammú v potenciálně toxické oblasti živené plastovým, průmyslovým, medicínským a jiným odpadem, který vytváří město s přibližně...

Pro muslimy jsou evropské ženy „lehké“, popisuje cestovatelka vlastní zkušenost

Premium

Lenka Hrabalová procestovala Blízký východ i část Afriky. Jezdí autostopem po zemích, kam by se řada z nás bála jenom vkročit. V čem je to pro ženu výhoda a co si tam o Evropanech místní lidé myslí,...

KVÍZ: Od Serdiky po Chanbalik. Vyznáte se v historických proměnách názvů měst

Časy se mění a názvy měst též. Někdy chtějí jít s dobou, zbavit se přídomku někdejšího diktátora, oprostit se od koloniální minulosti anebo se prostě jmenovat trochu méně legračně. Ne vždy se to...

Na co zírá mašinfíra: Ze Slovácka na Slovensko tunelem pod Bílými Karpaty

I dnešní Mašinfíra nás zaveze přes hranice, tentokrát východní. Motorákem společnosti Arriva se projedeme ze Slovácka na Slovensko. Vezmeme to po jedné z nejmladších tratí u nás, která vznikla až za...

Nejezděte znovu do Maďarska. Skvělé termály najdete i na Slovensku

Máte rádi chvíle, kdy se můžete ponořit do horké vody, uvolnit svaly a načerpat novou energii v termálním bazénu či sauně? A víte, že hned za hranicemi na Slovensku se nachází víc než tisíc tři sta...

Nechutná práce za pár korun. Skládky v Indii živí miliony lidí

Hnilobný zápach hořícího odpadu se šíří kilometry od skládky na okraji Džammú v potenciálně toxické oblasti živené plastovým, průmyslovým, medicínským a jiným odpadem, který vytváří město s přibližně...

29. září 2025

Hazard jako cesta k záchraně státu. Ztráta většiny území donutila Monako zřídit kasino

Premium

Žije tu zhruba stejně lidí jako v České Lípě, tedy necelých čtyřicet tisíc. Rozlohou je Monako druhou nejmenší zemí světa. Má jen dva kilometry čtvereční, přesto ho nelze přehlédnout. Co tomuto...

28. září 2025

Nejezděte znovu do Maďarska. Skvělé termály najdete i na Slovensku

Máte rádi chvíle, kdy se můžete ponořit do horké vody, uvolnit svaly a načerpat novou energii v termálním bazénu či sauně? A víte, že hned za hranicemi na Slovensku se nachází víc než tisíc tři sta...

28. září 2025

Na co zírá mašinfíra: Ze Slovácka na Slovensko tunelem pod Bílými Karpaty

I dnešní Mašinfíra nás zaveze přes hranice, tentokrát východní. Motorákem společnosti Arriva se projedeme ze Slovácka na Slovensko. Vezmeme to po jedné z nejmladších tratí u nás, která vznikla až za...

28. září 2025

Pro muslimy jsou evropské ženy „lehké“, popisuje cestovatelka vlastní zkušenost

Premium

Lenka Hrabalová procestovala Blízký východ i část Afriky. Jezdí autostopem po zemích, kam by se řada z nás bála jenom vkročit. V čem je to pro ženu výhoda a co si tam o Evropanech místní lidé myslí,...

27. září 2025

Procházka na pohodu. Z Čelákovic jdeme v poklidu do Lázní Toušeně

Jako kdybych chodil „po vodě“. Kráčel jsem po úzké hrázi mezi jezerem a tůní z Čelákovic do Toušeně. Tentokrát jsem na to totiž šel netradičně. Vybral jsem si z katalogu hezkyceskypocesku.cz....

27. září 2025

KVÍZ: Od Serdiky po Chanbalik. Vyznáte se v historických proměnách názvů měst

Časy se mění a názvy měst též. Někdy chtějí jít s dobou, zbavit se přídomku někdejšího diktátora, oprostit se od koloniální minulosti anebo se prostě jmenovat trochu méně legračně. Ne vždy se to...

vydáno 27. září 2025

Malé palírny mění českou scénu. Ukazují, že kvalita má smysl

Malé podniky, které se nespokojí s uniformní chutí masové produkce, najdete po celé republice. Sázejí na poctivý přístup, lokální suroviny a nebojí se ani experimentovat. Nabízíme tipy na deset z...

26. září 2025

Český výletník: Z podsvětí Plzně jsem přes Entropu vylétl až do nebe

Plzeň není jen pivo, které dnes schválně vynecháme. Bylo to a pořád je krásné středověké město, které projdeme od katakomb až na ochoz nejvyšší kostelní věže v republice. A začneme „u Ptáků“ na...

26. září 2025

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  25.9 10:10

Poznejte Málagu a užijte si podzimní slunce. Čeká vás kultura i moře

Advertorial

Španělská Málaga a okolní Costa del Sol je místem, kde si můžete snadno prodloužit léto. Teploty zde ještě na začátku října mohou atakovat 30 stupňů a i moře má příjemnou teplotu. Své si zde ovšem...

25. září 2025

Problém s „horami smrti“. Ne každý vrchol si vražedný titul opravdu zaslouží

Velká, Tyrkysová, Duchů nebo Strážce. Těm opravdu výrazným horám celého světa se přezdívá různě. Ovšem pro ty nejvyšší vrcholky napříč pohořími z různých kontinentů je asi nejrozšířenějším...

25. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.