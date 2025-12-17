Fetiš indické kultury. Ind dal sestře k svatbě dvě Američanky, byznys se rozjíždí

Indie, známá svými přepychovými svatbami v hodnotě až miliard korun, nabízí novou atrakci. Zahraniční turisté si mohou zaplatit vstup na tradiční indickou svatbu a prožít tak neopakovatelný zážitek. Z návštěvy přitom netěží pouze turisté, ale i místní. Nevěsty to prý vnímají jako skvělý svatební dar.
Platforma Join My Wedding (Přidej se k mé svatbě) umožňuje turistům koupit vstup na svatební ceremonii za 150 dolarů (přibližně 3 120 korun) na jeden den nebo za 250 dolarů (přibližně 5 200 korun) na několikadenní oslavy, píše deník The Wall Street Journal (WSJ).

Spoluzakladatelka platformy Orsi Parkanyiová svůj startup označuje za „svatební Airbnb“. Podle ní turistická atrakce nabízí příležitost, jak poznat místní kulturu prostřednictvím hudby, jídla a tradičních oděvů, stejně jako porozumět tomu, jak lidé v této asijské zemi vnímají lásku. „Tohle se za peníze nekoupí, protože potřebujete někoho znát, potřebujete dostat speciální pozvání,“ řekla podle WSJ Parkanyiová.

Stingl o Markézách: Nevěsta musí uspokojit všechny muže na svatbě

Sociologové však upozorňují na nebezpečný trend, který fetišizuje indickou kulturu. Ta je podle nich samozřejmě mnohem rozmanitější a její realita dalece přesahuje rámec svatebních oslav, píše stanice France Info.

Na platformě jsou jednotlivé svatby inzerovány podobně jako uživatelské profily na seznamkách, s fotografiemi a krátkým popisem doplněným o pozvánku. Parkanyiová však jednotlivé nabídky svatebních párů detailně prověřuje. Vyřazuje takové páry, které se jí zdají příliš chamtivé po penězích či vyhledávají specifický typ cizince.

Z romantické chvíle veřejná podívaná

Džaj Singh, který hledal dokonalý svatební dárek pro svou sestru, se ji nakonec místo parfému rozhodl překvapit dvěma Američankami, které rezervoval prostřednictvím platformy Join My Wedding. Tvrdí, že sestra byla z dárku nadšená.

Podobný trend se nově objevuje také ve Francii. Na jaře 2025 vznikl startup Invitin, který svatebním párům umožňuje uvolnit několik míst pro zvědavé návštěvníky. Ceny se pohybují okolo 100 eur (přibližně 2 500 korun) na osobu.

Podobně jako na Join My Wedding i na této platformě snoubenecký pár zveřejňuje inzerát s popisem místa konání či požadovaného oblečení. Podle zakladatelů je cílem snaha o navazování nových sociálních vazeb.

Hlavním důvodem, proč snoubenci tuto možnost volí, jsou často finance. Každá koruna navíc jim může ulehčit náklady na svatbu, která může přesáhnout 30 000 eur (přibližně 760 000 korun), vysvětluje France Info. Dodává také, že manželství tak opouští soukromou sféru a stává se veřejnou podívanou, někdy dokonce komerčním produktem.

