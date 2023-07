Indie je jiný vesmír plný protikladů. V čem je tak neodolatelně zajímavá

Kdy se to stalo? Na den přesně nevíme, nejspíš někdy v dubnu. Podle analytiků Organizace spojených národů Indie dosáhla počtu 1,42 miliardy obyvatel. Stala se tak nejlidnatější zemí planety. Přeskočila Čínu, která si prvenství držela několik set let.

Pomyslný závod v lidnatosti je výmyslem statistiků. Stačilo by v mapách přepsat hranice, sloučit několik zemí, a rázem by bylo všechno jinak. Ale stejně nás to fascinuje.