Indií sama jen s batohem. Systém kast v praxi stále funguje, líčí cestovatelka

Podle vás jsou nejsilnější zážitky z cest ty, kdy se promísí adrenalin se strachem. Stávalo se vám to během putování Indií často?

Ano, stávalo se mi to v Asii obecně, ale je to myšleno v dobrém slova smyslu. Indii musíte plně přijmout a určitě platí, že buď ji milujete, nebo nenávidíte. Neexistuje nic mezi tím. Někteří lidé se tam vracejí opakovaně stejně jako já, druzí mají husí kůži jen z vyslovení toho slova. V Indii je všechno naopak, s tím prostě nesmíte bojovat. A čím víc posouváte svou komfortní zónu, tím víc posouváte sami sebe. Pokud se budete snažit Indii předělávat, nakope vám tato země obrazně zadek.

Opravdu silný zážitek je toaleta ve vlaku nejnižší třídy. Tady doporučuji jít co nejdříve, ať to máte za sebou, a po zbytek cesty už moc nejíst a nepít.